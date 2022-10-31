Бренды разрывают сотрудничество с Канье Уэстом. Что ждет Yeezy?

Уход бренда отразился на рынке перепродажи кроссовок, где он, вместе с Nike и Jordan, охватывает 90% продаж. Теперь онлайн-магазины из этой сферы надеются не только заработать на ажиотаже вокруг Yeezy, но и поскорее найти ему замену.

25 октября Adidas объявил о том, что прекращает семилетнее сотрудничество с музыкантом Канье Уэстом — вместе они создавали популярный бренд одежды и обуви Yeezy. Причинами стали антисемитские высказывания артиста и его появление в футболке с надписью White lives matter (фраза ассоциируется с идеологией превосходства белых) на Неделе моды в Париже.

Сникерхеды, коллекционеры и профессиональные реселлеры покупают и продают редкую и популярную обувь на онлайн-маркетплейсах, таких как StockX, GOAT и eBay. За последние годы индустрия превысила $4 млрд — и это только в Северной Америке. По прогнозам исследовательской компании Cowen, к 2030 году она достигнет $30 млрд по всему миру.

Проблема в том, что на вторичном рынке кроссовок доминируют всего три бренда — Nike, Jordan и Yeezy, — которые охватывают более 90% продаж. Теперь, с уходом Yeezy, этим онлайн-бизнесам потребуется расширить предложение, чтобы удерживать лояльных клиентов.

Новые релизы Yeezy уже не вызывают столь сильный ажиотаж, но отсутствие поставок в будущем, вероятно, помешает удовлетворить существующий спрос. «Краткосрочный рост спроса возможен, но, думаю, что эра Yeezy может закончиться», — утверждает Дилан Диттрих, глава отдела исследований Altan Insights, публикующего информацию о таких предметах коллекционирования, как кроссовки, часы и спортивные карточки.

Сейчас онлайн-маркетплейсы, за исключением одного небольшого игрока в сфере перепродажи бренда Yeezy, The RealReal, по-прежнему позволяют продавцам размещать продукты бренда, а покупателям — приобретать их.

Если взглянуть на списки самых популярных товаров на этих сайтах, то причины вполне ясны. К примеру, 27 октября 8 из топ-12 бестселлеров на StockX стали модели Yeezy. По словам Диттриха, стоимость Yeezy Boost 350 V2, самой продаваемой модели в линейке Yeezy, выросла на 10-30% на StockX после того, как Adidas объявил о закрытии бренда.

Поклонники, коллекционеры и реселлеры, похоже, рассчитывали на то, что отсутствие будущих поставок Yeezy повысит стоимость имеющихся запасов несмотря на скандалы вокруг Канье. С тех пор цены начали падать, но так и не вернулись на уровень до закрытия бренда, рассказывает Диттрих.

Кола Титлер, который ранее работал на новостном сайте Yeezy Mafia и является основателем магазина перепродажи кроссовок и уличной одежды Dropout, сообщил, что на прошлой неделе владельцы магазинов перепродажи в Европе запасались популярными моделями Yeezy. По их словам, «несмотря на скандал, трудно представить, что цены и спрос сильно упадут».

На прошлой неделе посетители сайта Dropout — dropoutmilano.com — также искали продукцию Yeezy чаще, чем раньше.

Ажиотаж может скоро утихнуть

Похоже, онлайн-магазины оказались в выгодной ситуации. Рост интереса и цен, как правило, приносит этим компаниям более высокий процент от продаж. Однако что произойдет, если (или когда) снизится спрос на продукцию, связанную с Канье, или расходуется объем запасов?

В своем заявлении Adidas сообщила, что является «единственным владельцем всех прав на дизайн существующих продуктов, а также предыдущих и новых цветовых сочетаний в рамках партнерства». Биржевые аналитики считают, что компания планирует выпускать модели Yeezy под брендом Adidas.

На вторичном рынке такие продукты, скорее всего, не будут столь популярны и высоко оценены, как те, что выпускались совместно с Канье. «Вряд ли Adidas сможет повторить успех Yeezy без Канье», — считает Титлер.

Сам Канье сообщил, что будет продавать кроссовки с новым дизайном, но для этого ему нужно найти партнера.

Тем не менее за последние годы магазины StockX и GOAT (оба основаны в 2015 году) пытались разнообразить свой ассортимент.

На StockX, помимо обуви и одежды, теперь доступны коллекционные карточки и предметы, а также аксессуары.

17 октября родительская компания GOAT объявила, что планирует приобрести сайт перепродажи Grailed, более известный за пределами рынка кроссовок.

Попытка найти замену Yeezy может иметь решающее значение: обе частные компании, поддерживаемые венчурным капиталом, задумываются об IPO. Но пока они попытаются извлечь максимальную выгоду от уходящего бренда.

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