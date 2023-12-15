Скрытый потенциал: как стартап школьника-предпринимателя помогает тренерам и хоккеистам стать эффективнее

В октябре 2023 года стартап стал лучшей российской SportTech-компанией, получил премию от Минспорта «Золотой Диалкон». В декабре 2023-го проект вышел в финал школьного акселератора Сбера . Ранее разработкой заинтересовалась КХЛ.

Эта проблема остро стоит в мире хоккея. На нее обратил внимание Даниил Макатров — ученик 10 класса, который 12 лет посвятил профессиональному хоккею, а сегодня играет в любительской лиге. Вместе с командой разработчиков он создал YouChip — систему для трекинга хоккеистов в режиме реального времени с использованием ИИ.

Профессиональные хоккеисты проводят на тренировках около 25-30 часов в неделю. При этом большая часть усилий спортсменов, затраченных на льду, не конвертируется в результат на матчах. Так происходит из-за отсутствия у игроков и тренеров подробной статистики и аналитики.

YouChip представляет собой систему из датчиков на игроке, устройства в шайбе и оборудования на ледовой арене. Датчики собирают ряд базовых данных (например, о местоположении хоккеиста на арене и времени, когда он был в конкретной точке), далее на их основе происходит автоматический расчет сотни других статистических и аналитических данных — от скорости и количества бросков отдельного хоккеиста до владения шайбой командами и темпа игры.

YouChip не просто собирает данные, а анализирует их и дает разного рода рекомендации — за это отвечает встроенный в систему искусственный интеллект. Узнать свои проблемные зоны и то, какие навыки и с помощью каких упражнений нужно прокачать, чтобы стать эффективнее на льду, можно в приложении.

Однако система предназначена не только для игроков — пользоваться YouChip могут тренеры, скауты, аналитики и менеджмент. Тренеры — чтобы повысить эффективность команд во время тренировок и игр на более чем 40%, скауты — в два-три раза меньше ошибаться при наборе новых игроков в клуб, аналитики — получать объемные статистические данные по каждому игроку и их анализ, менеджмент — оптимизировать затраты. Причем приложение адаптировано под каждую категорию пользователей, то есть дает информацию, необходимую хоккеисту, тренеру и т.д.

Приобрести YouChip отдельному игроку не получится: система продается командам по цене от ~1 млн рублей. Стоимость зависит от уровня команды-покупателя — любители, полупрофессионалы и профессионалы. Вместе с системой пользователям будут доступны более 300 статистических данных и 30% командной аналитики. Чтобы иметь возможность использовать YouChip по максимуму, в том числе получать персональные рекомендации, нужно дополнительно оформить подписку YouChip Pro — от ~500 тысяч рублей в год.

Система трекинга хоккеистов, разработанная Даниилом Макатровым, — не новость для спортивного рынка. Подобные устройства уже используют в России и за рубежом (правда, в России система трекинга есть лишь у КХЛ — финская система STM). Но, по словам Даниила, YouChip заметно выделяется на фоне конкурентов.

Даниил Макатров, основатель YouChip

Если говорить об упомянутой STM, то ее разработка стартовала еще в 2015-2016 году, и на сегодняшний день ее техническая «начинка» — от плат до датчиков определения местоположения — порядком устарела. Плюс система зарубежная, а Россия сегодня держит уверенный курс на импортозамещение, в частности КХЛ, с которой стартап обсуждает переход на YouChip к сезону 2025-2026 года.

В целом зарубежные системы собирают стандартные трекинг-данные (скорость, время, местоположение) и не учитывают особенности разных видов спорта, а также не предлагают профильную статистику с аналитикой и персонализированные рекомендаций. Что, по сути, делает их бесполезными для пользователей.

Стоит отметить, что YouChip можно применять в любых игровых видах спорта. Хоккей был выбран в качестве пилотного. В планах команды к декабрю 2025 года запустить продажи YouChip для футбольных команд, а к декабрю 2026-го — для других игровых видов спорта с мячом, а также разных видов хоккея. Также Даниил не хочет ограничиваться российским рынком и намерен выходить с проектом за рубеж.

Что касается его личных планов, то после окончания школы он собирается изучать управление бизнесом. На демо-дне ректор МИРЭА предложил Даниилу грант на обучение в вузе на программе бакалавриата «Технологическое предпринимательство», созданной на базе контента акселератора для студентов SberStudent.

Получение образования важно для Даниила, хоть сейчас учебе удается уделять не так много времени. Однако руководство школы поддерживает талантливого ученика в его начинаниях: разработало для него индивидуальный учебный план, который позволяет совмещать уроки с развитием стартапа.

Даниил Макатров, основатель YouChip

Акселератор Сбера — выход на новый уровень для меня. Он позволил углубленно погрузиться в технологическое предпринимательство, поработать с индивидуальным трекером и получить полезный нетворк. В том числе благодаря участию в финале программы мы смогли привлечь внимание инвесторов и сейчас с венчурным фондом «Восход» обсуждаем сделку на 10 млн рублей.

Артур Мартиросов, партнер венчурного фонда «Восход»

Объем мирового рынка SportTech в 2022 году составил $21,9 млрд, к 2032 году он достигнет $47,1 млрд при среднегодовом темпе роста 10,7% в течение прогнозируемого периода 2023-2032-гг.

YouChip предлагает систему для активного трекинга спортсменов в режиме реального времени с использованием ИИ. Похожие IoT-устройства на рынке SportTech набирают популярность: сегодня их применение можно заметить в спортивном плавании, футболе и других видах спорта.

YouChip — классический пример того, как рождаются грандиозные стартапы: когда фаундер сам испытывает неудобство в какой-то жизненной сфере, профессиональной деятельности, хобби, и понимает, как нужно изменить клиентский опыт, чтобы решить свою боль. Но, конечно, меня удивляет, что все это произошло в 16 лет. Наш фонд может инвестировать в проекты на ранних стадиях, поэтому предложили сделку.

Фото на обложке: gerhard crous / Unsplash