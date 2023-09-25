Как подготовиться к встрече с руководителем вашего начальника

Продвижение по карьерной лестнице требует выстраивать отношения с теми, кто находится на уровни выше. Один из наиболее эффективных способов это сделать — провести встречу с тем, кто находится на пару уровней выше.

Построение отношений с теми, кто стоит выше по карьерной лестнице, требует стратегии, скромности и усердия. В конце концов, быть лидером — это не только управлять теми, кто находится на ступень ниже, но и справляться со сложностями, приходящими с верхнего уровня.

Насколько хорошо вы знакомы с начальником вашего начальника? Сколько времени вы общались с ним наедине, когда вашего непосредственно руководителя не было рядом?

Большинство ответят «очень мало». Однако продвижение по карьерной лестнице требует выстраивать отношения с теми, кто находится на уровни выше.

Один из наиболее эффективных способов это сделать — провести встречу с тем, кто находится на пару уровней выше, начальником вашего начальника.

Эта практика полезна не только тем, кто находится лишь в начале карьеры. Чем выше ваш статус в компании, тем ценнее будут для вас эти встречи.

По мере того как круг обязанностей и результаты ваших действий становятся все более значимыми, такая встреча гарантирует, что вы не только эффективно справляетесь со своей ролью, но и будете работать согласованно, получите необходимую информацию и не останетесь незамеченными.

Встреча с руководителем на два уровня выше принесет следующие преимущества.

Более широкое видение. Непосредственное взаимодействие с менеджером вашего руководителя помогает вам соответствовать стратегическому направлению компании и продвигать проекты и инициативы, которые перекликаются с тем, что ценится на самом верху.

Непосредственное взаимодействие с менеджером вашего руководителя помогает вам соответствовать стратегическому направлению компании и продвигать проекты и инициативы, которые перекликаются с тем, что ценится на самом верху. Создание социального капитала. Взаимопонимание с начальником вашего руководителя помогает получить доверие — бесценный актив во времена перемен и неопределенности.

Взаимопонимание с начальником вашего руководителя помогает получить доверие — бесценный актив во времена перемен и неопределенности. Поддержка. Эти встречи — возможность продемонстрировать достижения, попросить необходимые ресурсы и выгодно презентовать себя для дальнейшего роста.

Вот как подготовиться к встрече, чтобы получить выгоду для себя и организации в целом.

Учтите культуру в коллективе

Для многих сама мысль о непосредственном взаимодействии с менеджером может быть пугающей. Сотрудники начинают в себе сомневаться, беспокоиться, что зря потратят время руководителя или же он решит, что они «слишком стараются». И эти опасения обоснованы.

Выстраивание отношений с руководителем вашего начальника требует соблюдения тонкого баланса. Стоит переступить черту, и кто-то сочтет, что вы пытаетесь обойти своего непосредственного руководителя.

Так что действуйте осторожно. Прежде чем перейти к планированию такой встречи, задумайтесь, принято ли это в команде и как будет воспринят такой запрос.

Будет ли это приветствоваться — или рассматриваться как угроза? Некоторые компании поощряют открытое общение, в то время как другие сохраняют строгую иерархию.

Подумайте о взаимодействии в прошлом и отзывах вашего руководителя. Что он вам советовал раньше —проявлять инициативу или действовать осторожнее?

Введите руководителя в курс дела

Если вы решитесь на встречу, очень важно сохранять прозрачность. Найдите возможность для откровенного разговора с руководителем.

Объясните, почему вы считаете, что встреча на высшем уровне была бы полезна для вас и команды в целом. Возможно, это поможет принимать обоснованные решения, уменьшит количество посредников, передающих информацию, или избежать нежелательных сюрпризов в последнюю минуту, которые отнимают ценное время и ресурсы.

Подчеркните, что ваша цель — не подорвать авторитет руководителя или обойти его, а лучше понимать общие цели и действовать в интересах организации. Начальник будет признателен, что вы готовы поделиться своей мотивацией.

Спросите начальника, как вам использовать это время с максимальной пользой, и какие темы вам стоит обсудить. Так вы продемонстрируете уважение к его опыту и покажете, что хотели бы работать совместно.

Если руководитель высказывает сомнения или предлагает подождать более подходящего момента, прислушайтесь. Возможно, ему известно что-то, во что вы еще не посвящены.

Определите свои цели

Руководители всегда заняты, и последнее, что стоит делать, — это неуважительно отнестись к встрече, придя неподготовленным. Поэтому заранее определите свои цели.

Хотите уточнить ожидания? Опишите, как понимаете ситуацию, и попросите подтвердить или скорректировать ваше видение.

Нужен совет? Опишите конкретные проблемы или возможности, с которыми вы сталкиваетесь, решение, к которому вы склоняетесь, и спросите, как собеседник справлялся с подобными ситуациями в прошлом.

Собираетесь поделиться какой-то информацией? Постарайтесь четко и лаконично формулировать мысли и упомяните то, что могло бы заинтересовать руководителя, уделяя особое внимание воздействию и результатам.

Подготовьте вопросы

Независимо от того, чего вы хотите добиться этим разговором, ваша основная задача — слушать. Следуйте правилу 70/30: 30% времени говорите вы, а 70% — начальник вашего начальника. В роли слушателя вы пользуетесь его опытом и инсайтами и можете легче улавливать неочевидные нюансы.

Кроме того, вы вынуждены говорить кратко и содержательно. Ваша беседа сводится к тому, чтобы задавать правильные вопросы — те, которые демонстрируют ваше стратегическое мышление и вносят ясность. Приведем несколько примеров.

Какие задачи, по вашему мнению, наиболее важны для нашей команды?

Как вы представляете себе эволюцию роли нашей команды с учетом долгосрочной стратегии компании?

Основываясь на ваших наблюдениях, как я могу расти в своей роли, чтобы принести наибольшую пользу и отделу, и организации в целом?

На какие тенденции или изменения на рынке нам следует обратить внимание или извлечь из них уроки?

Когда вы представляете себе нашу компанию через пять или 10 лет, каких ключевых этапов мы достигнем?

Учитывая проблемы, с которыми сталкивается наша отрасль, что придает вам оптимизма?

Создавайте отношения

Построение подлинных, значимых отношений с кем бы то ни было — особенно с руководителем вашего руководителя — заключается в постоянной демонстрации уважения, честности и инициативы.

Никогда не помешает проявить благодарность. Поблагодарить руководителя за уделенное время, например по email. Вы также можете кратко изложить основные выводы или поделиться тем, как вы планируете действовать в соответствии с их рекомендациями.

Подотчетность имеет значение. Если вы сказали, что вернетесь к определенному моменту или вопросу, выполните свое обещание и покажите, что на вас можно положиться. Также подумайте о том, чтобы попросить о проведении ежеквартального собрания и внести его в календарь как можно скорее.

Построение отношений с теми, кто стоит выше по карьерной лестнице, требует стратегии, скромности и усердия. В конце концов, быть лидером — это не только управлять теми, кто находится на ступень ниже, но и справляться со сложностями, приходящими с верхнего уровня.

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