Как подготовиться к встрече с руководителем вашего начальника

Продвижение по карьерной лестнице требует выстраивать отношения с теми, кто находится на уровни выше. Один из наиболее эффективных способов это сделать — провести встречу с тем, кто находится на пару уровней выше.
Построение отношений с теми, кто стоит выше по карьерной лестнице, требует стратегии, скромности и усердия. В конце концов, быть лидером — это не только управлять теми, кто находится на ступень ниже, но и справляться со сложностями, приходящими с верхнего уровня.
Насколько хорошо вы знакомы с начальником вашего начальника? Сколько времени вы общались с ним наедине, когда вашего непосредственно руководителя не было рядом?
Большинство ответят «очень мало». Однако продвижение по карьерной лестнице требует выстраивать отношения с теми, кто находится на уровни выше.
Один из наиболее эффективных способов это сделать — провести встречу с тем, кто находится на пару уровней выше, начальником вашего начальника.
Эта практика полезна не только тем, кто находится лишь в начале карьеры. Чем выше ваш статус в компании, тем ценнее будут для вас эти встречи.
По мере того как круг обязанностей и результаты ваших действий становятся все более значимыми, такая встреча гарантирует, что вы не только эффективно справляетесь со своей ролью, но и будете работать согласованно, получите необходимую информацию и не останетесь незамеченными.
Встреча с руководителем на два уровня выше принесет следующие преимущества.
- Более широкое видение. Непосредственное взаимодействие с менеджером вашего руководителя помогает вам соответствовать стратегическому направлению компании и продвигать проекты и инициативы, которые перекликаются с тем, что ценится на самом верху.
- Создание социального капитала. Взаимопонимание с начальником вашего руководителя помогает получить доверие — бесценный актив во времена перемен и неопределенности.
- Поддержка. Эти встречи — возможность продемонстрировать достижения, попросить необходимые ресурсы и выгодно презентовать себя для дальнейшего роста.
Вот как подготовиться к встрече, чтобы получить выгоду для себя и организации в целом.
Учтите культуру в коллективе
Для многих сама мысль о непосредственном взаимодействии с менеджером может быть пугающей. Сотрудники начинают в себе сомневаться, беспокоиться, что зря потратят время руководителя или же он решит, что они «слишком стараются». И эти опасения обоснованы.
Выстраивание отношений с руководителем вашего начальника требует соблюдения тонкого баланса. Стоит переступить черту, и кто-то сочтет, что вы пытаетесь обойти своего непосредственного руководителя.
Так что действуйте осторожно. Прежде чем перейти к планированию такой встречи, задумайтесь, принято ли это в команде и как будет воспринят такой запрос.
Будет ли это приветствоваться — или рассматриваться как угроза? Некоторые компании поощряют открытое общение, в то время как другие сохраняют строгую иерархию.
Подумайте о взаимодействии в прошлом и отзывах вашего руководителя. Что он вам советовал раньше —проявлять инициативу или действовать осторожнее?
Введите руководителя в курс дела
Если вы решитесь на встречу, очень важно сохранять прозрачность. Найдите возможность для откровенного разговора с руководителем.
Объясните, почему вы считаете, что встреча на высшем уровне была бы полезна для вас и команды в целом. Возможно, это поможет принимать обоснованные решения, уменьшит количество посредников, передающих информацию, или избежать нежелательных сюрпризов в последнюю минуту, которые отнимают ценное время и ресурсы.
Подчеркните, что ваша цель — не подорвать авторитет руководителя или обойти его, а лучше понимать общие цели и действовать в интересах организации. Начальник будет признателен, что вы готовы поделиться своей мотивацией.
Спросите начальника, как вам использовать это время с максимальной пользой, и какие темы вам стоит обсудить. Так вы продемонстрируете уважение к его опыту и покажете, что хотели бы работать совместно.
Если руководитель высказывает сомнения или предлагает подождать более подходящего момента, прислушайтесь. Возможно, ему известно что-то, во что вы еще не посвящены.
Определите свои цели
Руководители всегда заняты, и последнее, что стоит делать, — это неуважительно отнестись к встрече, придя неподготовленным. Поэтому заранее определите свои цели.
Хотите уточнить ожидания? Опишите, как понимаете ситуацию, и попросите подтвердить или скорректировать ваше видение.
Нужен совет? Опишите конкретные проблемы или возможности, с которыми вы сталкиваетесь, решение, к которому вы склоняетесь, и спросите, как собеседник справлялся с подобными ситуациями в прошлом.
Собираетесь поделиться какой-то информацией? Постарайтесь четко и лаконично формулировать мысли и упомяните то, что могло бы заинтересовать руководителя, уделяя особое внимание воздействию и результатам.
Подготовьте вопросы
Независимо от того, чего вы хотите добиться этим разговором, ваша основная задача — слушать. Следуйте правилу 70/30: 30% времени говорите вы, а 70% — начальник вашего начальника. В роли слушателя вы пользуетесь его опытом и инсайтами и можете легче улавливать неочевидные нюансы.
Кроме того, вы вынуждены говорить кратко и содержательно. Ваша беседа сводится к тому, чтобы задавать правильные вопросы — те, которые демонстрируют ваше стратегическое мышление и вносят ясность. Приведем несколько примеров.
- Какие задачи, по вашему мнению, наиболее важны для нашей команды?
- Как вы представляете себе эволюцию роли нашей команды с учетом долгосрочной стратегии компании?
- Основываясь на ваших наблюдениях, как я могу расти в своей роли, чтобы принести наибольшую пользу и отделу, и организации в целом?
- На какие тенденции или изменения на рынке нам следует обратить внимание или извлечь из них уроки?
- Когда вы представляете себе нашу компанию через пять или 10 лет, каких ключевых этапов мы достигнем?
- Учитывая проблемы, с которыми сталкивается наша отрасль, что придает вам оптимизма?
Создавайте отношения
Построение подлинных, значимых отношений с кем бы то ни было — особенно с руководителем вашего руководителя — заключается в постоянной демонстрации уважения, честности и инициативы.
Никогда не помешает проявить благодарность. Поблагодарить руководителя за уделенное время, например по email. Вы также можете кратко изложить основные выводы или поделиться тем, как вы планируете действовать в соответствии с их рекомендациями.
Подотчетность имеет значение. Если вы сказали, что вернетесь к определенному моменту или вопросу, выполните свое обещание и покажите, что на вас можно положиться. Также подумайте о том, чтобы попросить о проведении ежеквартального собрания и внести его в календарь как можно скорее.
Построение отношений с теми, кто стоит выше по карьерной лестнице, требует стратегии, скромности и усердия. В конце концов, быть лидером — это не только управлять теми, кто находится на ступень ниже, но и справляться со сложностями, приходящими с верхнего уровня.
Фото на обложке: Pexels
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