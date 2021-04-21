Как движение zero-waste превращается из нишевого направления в мейнстрим

За последние несколько лет движение zero-waste набирает популярность. Появляется все больше брендов, выпускающих экологичную продукцию, а интернет-инфлюенсеры активно продвигают это направление в социальных сетях. На тенденцию начали обращать внимание и крупные компании. Разбираемся, как обстоят дела в этой сфере сейчас и с какими трудностями она сталкивается.

В 2009 году Тара Пеллетье основала компанию по производству экологичных средств личной гигиены Meow Meow Tweet. Это был один из первых брендов, продававших твердые шампуни. Но на тот момент этот продукт не интересовал большинство потребителей.

«‎Много раз мы планировали прекратить его выпускать, потому что он был совершенно не популярен», — рассказывает Пеллетье. Однако два года назад начало распространяться движение zero-waste, которое стремится к сокращению отходов, а твердый шампунь стал одним из самых продаваемых продуктов бренда.

Влияние социальных сетей

За последние несколько лет экологическое движение стало популярно в социальных сетях. Чтобы удовлетворить новый спрос, инди-бренды и крупные конгломераты разрабатывают экологические продукты без использования пластика, такие как зубная паста в форме таблеток. Также распространяются картонные упаковки для различных товаров — от дезодоранта до помады.

Такие инфлюенсеры, как автор книги «‎Дом без отходов» Беа Джонсон, значительно популяризировали движение zero-waste. По словам Пеллетье, твердый шампунь Meow Meow Tweet стал популярен после того, как Instagram-инфлюенсер и активистка Лорен Сингер просто рассказала о том, что использует его.

Сингер стала знаменита после ролика, в котором она продемонстрировала свой экологичный образ жизни и показала накопленный за два года мусор — он уместился в одну стеклянную банку. Сейчас у активистки есть собственный магазин Package Free Shop, расположенный в Бруклине.

Дэвид Фан, основатель бренда Huppy, который выпускает таблетированную зубную пасту в экологичной упаковке, утверждает, что движение zero-waste зародилось еще много лет назад, а за последние пару лет привлекло общественное внимание благодаря социальным сетям и инновационным брендам.

Фото: Huppy

Huppy сотрудничает с инфлюенсерами как в Instagram, так и в TikTok, например с блогером @sabrina.sustainable.life, а также ведет собственный аккаунт EcoTok.

Определение понятия zero-waste

Не все бренды, связанные с этим движением, называют себя zero-waste (безотходный). Например, Meow Meow Tweet предпочитает термин low-waste (малоотходный).

«‎Мы определяем безотходность бренда по строгим параметрам», — рассказывает вице-президент по брендам и инновациям в Grove Collaborative Луана Бумачар о новом стартапе Peach, производящем мыло и твердые шампуни.

Фото: Peach

Grove Collaborative — американский онлайн-ритейлер эко-френдли косметики, гигиенических средств и товаров для дома. Компания предпочитает целостный подход при определении zero-waste, так как в цепочке поставок все же присутствуют отходы. Grove Collaborative стремится максимально их сократить.

По словам основателя бренда средств по уходу за кожей Common Heir Кэри Лин, движение zero-waste помогает повысить осведомленность о проблеме экологии, но полностью избежать отходов при производстве не получится. Поэтому компания предпочитает не использовать этот термин. Common Heir производит средства по уходу за кожей, упакованные в одноразовые биоразлагаемые капсулы в картонном контейнере.

Распространение рефилов

Первое время продукция Meow Meow Tweet продавалась в Vegan Shop-Up в Бруклине. Затем она появилась и у бруклинского zero-waste ритейлера Package Free Shop, который открылся в 2018 году. Сейчас Meow Meow Tweet запустила оптовое предложение и продает свои товары в двадцати экологичных магазинах, включая Refillery в Лос-Анджелесе, а также Detox Market и Whole Foods в Канаде.

Фото: Meow Meow Tweet

На данный момент в Лос-Анджелесе расположено наибольшее число компаний, производящих рефилы — запасные емкости с косметическим или парфюмерным продуктом, которые позволяют сократить количество используемой упаковки. Также в городе присутствует несколько zero-waste ритейлеров, включая Sustain LA и The Well Refill, торгующих оптом.

По мнению основателя Sustain LA Лезли Кэмпбелл, спрос на рефилы значительно растет. Sustain LA открыла свой первый физический магазин в 2019 году. Во время пандемии компании пришлось перейти на модель доставки, однако она продолжается расширяться и планирует открыть еще две торговые точки в Лос-Анджелесе.

Тим Холлингер стал одним из основателей Bathing Culture в 2017 году и предложил использовать рефилы в бизнес-модели своим партнерам, но получил категорический отказ.

Фото: Bathing Culture

В 2018 году Холлингеру все же удалось установить рефил-станции в нескольких магазинах. «‎И только в 2019 году произошел полный переход, когда вдруг каждый магазин захотел выпускать рефилы», — рассказывает он.

Трудности и конкуренция

Экологичные упаковки изначально начали использовать в основном небольшие бренды. Однако на деле им было гораздо труднее договориться с поставщиками.

«‎После покупки первой партии бумажных тубов для дезодорантов нам потребовалось два года, чтобы восполнить потраченные средства», — рассказывает Пеллетье. Дезодорант в бумажной упаковке обходится в $1,75, а в пластиковой — около $0,10-0,15. По словам Фан, цепочка поставок еще не успела догнать спрос на экологичность, а у биоразлагаемых материалов более короткий срок хранения.

Первопроходцы в сфере экологических инди-продуктов скептически относятся к конгломератам, следующим этой тенденции. Пеллетье подчеркивает: необходимо пересмотреть процесс производства, а не просто совершать выгодный маркетинговый ход. «‎Я видела статью о запуске дезодорантов в бумажных тубах от Old Spice и Secret, и это не смешно, поскольку сами компании, вероятно, не пересмотрели свои бизнес-модели», — говорит она.

Это приводит к большой конкуренции между небольшими брендами конгломератами. Кэмпбелл надеется, что в будущем появится больше возможностей для развития небольших бизнесов.

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