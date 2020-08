Для тех, кто зарабатывает головой: простой метод повышения производительности

Луман был социологом, и его интересы варьировались от юриспруденции до СМИ, от религии до экономики, и даже его критики соглашались: этот человек знал, о чем говорил.

Работать так качественно и так продуктивно ему помогла система Zettelkasten — с немецкого это переводится как «коробка с заметками». Луман утверждал, что она стала его верным собеседником, постоянно бросала ему вызов и заставляла быть усерднее. Этот метод настолько прост и эффективен, что подойдет любому представителю творческой или интеллектуальной профессии.

Коробка с заметками

Изначально система Лумана была аналоговой, как виниловые пластинки или бумажные книги, и состояла из пронумерованных заметок, разложенных по шести большим ящикам. На каждой карточке была одна законченная идея. Последователи Лумана называют эту концепцию атомарностью: идея может быть длиной в одно предложение или в целый абзац, но она должна помещаться на половине бумажного листа.

Луман не знал, что такое писательский блок. Даже когда заметок было относительно немного, у него всегда было с чего начать новый проект. Соединяя связанные записки, он часто мог набросать план проекта, прежде чем приступить к нему.

Этой системой легко начать пользоваться. Как считают психологи, мы прокрастинируем, поскольку сомневаемся в себе, первоначальные затраты на новый проект часто кажутся непосильными, а будущие результаты — туманными. Но написать одну заметку вполне несложно, и если идея будет ценной, то у вас появится больше связанных с ней карточек.

Связанные между собой карточки — ключ к успеху. За свою жизнь Луман создал 90 тысяч записок. Это поразительное число, но главное — наличие связей между ними. Как синапсы между нейронами, они экспоненциально увеличивают ценность системы.

Луман оформлял связи двумя способами.

У каждой карточки был уникальный индекс, состоящий из цифр, букв и случайных знаков препинания. Таким образом, вместо традиционной нумерации «1, 2, 3» первая карточка получала номер 1, а вторая — 1/1, если она продолжала тему. Третьей присваивался номер 1/2, а если она продолжала мысль второй карточки — 1/1a. В результате у записок были длинные, но не бессмысленные номера, например, 21/3d26g53. Идею, независимо от того, насколько она старая или новая, можно сопоставить с другими мыслями на эту тему. На карточках были прямые ссылки. В нижней части каждой карточки Луман записывал адрес карточек со связанными идеями, но размещенными под другими темами. С их помощью он мог установить новые связи между идеями.

«В этом методе нет иерархии, нет привилегированного места, а это значит, что он может развиваться внутри себя без каких-либо предвзятых планов. Создавая децентрализованную сеть заметок вместо иерархической системы, Луман предвосхитил гипертекст и URL-адреса» — отмечает современный эксперт по продуктивности Тиаго Форте.

Переводим Zettelkasten в цифру

В течение почти двух десятилетий после его смерти метод Лумана оставался практически неизвестным. Ситуация начала медленно меняться в 2017 году, когда Сенке Аренс самостоятельно опубликовал короткую книгу на английском языке под названием How to Take Smart Notes.

Сегодня книга занимает второе место в категории «учебные навыки» на Amazon и 12-е — в категории «тайм-менеджмент». Благодаря хорошим отзывам в блогах, посвященных продуктивности, например, Forte's, Zettelkasten начал захватывать интернет. По этому запросу Google находит более 200 тысяч результатов, а YouTube — сотни видео с инструкциями.

Очевидно, эту картотеку можно перевести в цифровой вид. Такие функции, как поиск по тексту, неиерархическая организация и доступ к заметкам из любого места или с любого устройства, делают идею Лумана еще эффективнее.

Есть три способа оцифровать Zettelkasten.

Использовать существующее приложение. Например, Evernote, OneNote или Concept. Плюсы метода: не нужно изучать новое программное обеспечение, можно начать создание Zettelkasten с уже существующими заметками. Минусы метода: нельзя создать обратные ссылки, отсутствует атомарность. И не забывайте про синдром Wunderlist: представьте, что у вас накопилось 20 тысяч карточек со связями, и платформа, которую вы использовали, прекратила работать. Возможно, получится сохранить содержимое заметок, но не структуру. Использовать специально разработанное приложение. Такие приложения, как Zettlr, The Archive и недавно появившееся Roam, предлагают пользователям оцифровать и расширить аналоговую систему Лумана. Roam кажется идеальным вариантом, особенно в контексте принципа атомарности: любой фрагмент текста является сущностью базы данных, что позволяет связывать между собой даже части заметок. Roam позволяет создать визуализацию связей между идеями. Но за такой уровень детализации приходится платить: стоимость регистрации в Roam составляет $15 в месяц. Использовать файловые системы. Делайте заметки в простых файловых системах и текстовых документах — так вы сможете избежать проблем баз данных и проприетарных форматов.

Разметка и системы файлов

Облачные архивы, например, Google Диск или Dropbox, имеют 90% необходимых для Zettelkasten функций. У них нет проприетарного формата заметок, база данных не блокируется, и заметкой может быть любой тип файла — документ Word, PDF, HTML-файл или элемент разметки. Google Диск даже позволяет сканировать текст в изображениях, то есть вы можете делать заметки от руки и добавлять их в Zettelkasten.

В то же время практически невозможно связать карточки с существующими PDF-файлами и изображениями. Однако можно использовать обходной путь, вставляя ссылки в метаданные или отмечая связи в электронной таблице. Некоторые пользователи даже вставляют изображения и PDF-файлы в текстовые файлы, к которым они добавляют ссылки. Но это слишком хлопотно.

Obsidian — бета-версия приложения от создателей Dynalist — использует вашу локальную файловую систему и редактор Markdown, который позволяет создавать обратные ссылки. Как и Roam, он может визуализировать связи между карточками. Скоро появится бета-версия nvUltra, которая также планирует предоставить все необходимые инструменты Zettelkasten.

Все эти приложения появились совсем недавно, и любое может подойти тем, кто собирается сделать тысячи связанных заметок и беспокоится о конфиденциальности или блокировке.

Решение за вами

Не знаете, с чего начать создание Zettelkasten? Лучше всего выбрать несколько разных сервисов, создать небольшую выборку заметок и сравнить их по нескольким критериям.

Запись : можно ли создать новую карточку одним щелчком мыши с любого устройства? Очень важно, чтобы записывать ценные мысли можно было быстро.

: можно ли создать новую карточку одним щелчком мыши с любого устройства? Очень важно, чтобы записывать ценные мысли можно было быстро. Связи : можно ли напрямую связать заметки? Не менее важно видеть обратные ссылки — не только на заметки, на которые ссылается карточка, но и на те, которые ссылаются на нее.

: можно ли напрямую связать заметки? Не менее важно видеть обратные ссылки — не только на заметки, на которые ссылается карточка, но и на те, которые ссылаются на нее. Извлечение : легко ли найти запись? Это особенно важно, когда в Zettelkasten 500 или более заметок. Доступны ли поиск по тексту, логический поиск, сохраненные поиски или распознавание текста на изображениях?

: легко ли найти запись? Это особенно важно, когда в Zettelkasten 500 или более заметок. Доступны ли поиск по тексту, логический поиск, сохраненные поиски или распознавание текста на изображениях? Совместимость: возможно ли экспортировать данные и структуру?

Наведите порядок в существующих данных

Наверняка у вас полно заметок в таких местах, как Kindle Notes, документы Office или облако. Так что вам понадобится узнать, как автоматически собрать эти данные в Zettelkasten. Возможно, ваше приложение совместимо со сторонним инструментом автоматизации и интеграции, например, Zapier, который может отправлять информацию в Evernote или OneNote.

В конце концов, чем меньше усилий вам придется прикладывать, чтобы собрать идеи в Zettelkasten, тем полезнее будет он — и тем продуктивнее станете вы.

