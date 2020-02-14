13 советов, как не убить свою презентацию

За моей спиной сотни выполненных, отправленных и представленных презентаций. Не все из них дали нужный эффект, но каждая подарила определенный опыт и понимание собственных ошибок или недоработок. Вот ряд общих рекомендаций, которые можно применить ко всем презентациям для любой аудитории.

11 лет в бизнесе научили меня тому, что презентация — важнейшая часть практически любой работы. Занимаешься ты продажами, пиаром, маркетингом, разработкой, питчишь проект инвесторам или собеседуешься на работу — ты должен представить себя и свой труд максимально выгодно.

Как делать не надо

Финальная точка стажировок в Инфомаксимум — защита собственных проектов. Кандидаты готовят небольшую презентацию и перед руководством компании рассказывают о проделанной работе. Их цель — получить оффер, поэтому ставки высоки. Из 10 презентаций особенно запомнились две:

первая — контрастным красно-сине-белым оформлением и ошибками в названии нашего продукта — системы класса process mining Proceset;

— контрастным красно-сине-белым оформлением и ошибками в названии нашего продукта — системы класса process mining Proceset; вторая — исключительно скучным и безэмоциональным повествованием кандидата, который почти в 2,5 раза нарушил временные сроки выступления.

Кандидаты же не придали презентации особого значения и своей цели не достигли, хотя во время стажировки показывали неплохие результаты.

Важно понимать, что роль презентации — не красивая и яркая картинка, а отображение итогов работы. Перед тобой стоит задача — получить отклик и убедить собеседника в ценности своего проекта.

Как представить свой проект — начальству, работодателю, команде

Помни: презентация — это не только слайды

Презентация, проект или задумка начинаются не с первого слайда, а с твоего представления. Следи за своими жестами, выражением лица, интонациями и даже позами. Не позволяй себе поворачиваться спиной к аудитории и избегай пустых фраз.

Расставляй акценты

Распространенная ошибка многих спикеров — обращать внимание слушателей на несколько факторов одновременно: и на слайд, и на свои слова. Постарайся избежать таких ситуаций: заменяй текст на картинки, используй поясняющие графики и дашборды.

Опирайся на практический опыт

Теория — это хорошо, но она не сравнится с практическими кейсами. Ты сможешь заинтересовать публику только тогда, когда будешь делиться реальным опытом и реальными результатами. Это как книга: красивая обложка — это прекрасно, но если содержание скучно — до заключения читатели не дойдут.

Я наблюдал ситуацию, когда один из участников акселерационной программы, представляя свой проект, делал акцент на теоретических выкладках, популярных исследованиях и статистических фактах. Емкая презентация, интересные выводы и горящие глаза — но все это потухло после первого же экспертного вопроса о сфере применения IT-решения и предполагаемых результатах.

«Инфомаксимум»

Изучи аудиторию

Готовясь к выступлению, ты должен понимать, перед кем предстоит презентоваться. Инвесторы, например, будут ждать от тебя экономических выкладок, разработчики — технических, а потенциальный работодатель — выполненных задач, примененных инструментов и понимания стека технологий.

Говори проще

Известный предприниматель Ричард Брэнсон говорит: «Профессионал должен уметь делать вещи простыми». И я с ним согласен. Не перегружай свою речь специализированными терминами. Это может помешать аудитории понять тебя.

Подготовку к презентации Proceset, решения в сфере глубинного анализа бизнес-процессов, мы начали задолго до релиза, потому что технология process mining очень сложная. В своих выступлениях мы использовали максимально простую лексику. А тестировали его на разных аудиториях: от экспертов до студентов и школьников.

Добавь больше цифр

Если у тебя есть конкретные данные — используй их. Если цифры нельзя разглашать — используй процентные соотношения, это тоже подойдет.

У нас достаточно строгая политика неразглашения, но презентуя свои продукты клиентам или заказчикам, мы всегда руководствуемся процентными соотношениями: это позволяет наглядно показать рост эффективности.

Грамотно визуализируй

Строгий и простой дизайн, минимальное количество текста и никаких лишних деталей — рецепт идеальной презентации.

Один наш стажер решил выделиться и использовал в своих слайдах три ярких контрастных оттенка, которые убили все впечатление от работы. Я не помню содержание, но вот цветовая гамма отпечаталась.

С гифками тоже надо быть аккуратным и не лепить их везде, особенно в бизнес-презентациях.

Готовься

Репетируй. Плохая презентация и невнятная речь убьет даже самую перспективную идею.

«Инфомаксимум»

Как создать успешную презентацию для инвестора

Если у тебя и твоей команды есть возможность развиваться на собственные деньги, не привлекая инвесторов — пробуй. В начале своего пути я, как и многие, планировал использовать чужие средства для роста своей компании, но со временем убедился, что это подходит не для всех. Используя чужие деньги, легко потеряться в реальном положении дел и не почувствовать грань, когда вы перестаете идти вперед.

Вспоминая собственный опыт работы с инвесторами, могу посоветовать следующее:

Презентоваться инвестору должен только основатель стартапа

Очень простая вещь: в подобной презентации центром внимания будешь ты, а не твой проект. В большинстве случае инвестор оценивает, готов ли он работать с тобой как с партнером и видит ли в тебе необходимые лидерские качества, горящие глаза и приверженность собственной идее.

Известно выражение Пола Грэма, основателя Y Combinator и опытного инвестора, который заметил, что в Airbnb они вложились только потому, что очень понравились создатели, но не идея.

Спланируй сильный питч

Питч — это краткий разговор, в ходе которого необходимо заинтересовать и устроить полноценную встречу один на один, после которой пройдет еще одна и еще одна. И так до тех пор, пока вы не придете к согласию и не ударите по рукам с инвестором.

«Питч у лифта»

Краткий рассказ о фишках твоего стартапа длительностью не более 30 секунд (а лучше 15-20). Идеален для случаев, когда нужно заинтересовать инвестора, если вы столкнулись с ним «в лифте». Твоя цель — получить возможность встретиться еще раз и более подробно рассказать о проекте.

«Питч с идеей»

У тебя есть 2-3 минуты, чтобы рассказать об особенностях проекта. Составляющие проекта: название стартапа, проблема и ее решение, рынок, бизнес-модель.

Полноценная презентация

В течение 10 минут тебе надо рассказать не только основные составляющие «питча с идеей», но и добавить информацию о команде (всегда подчеркивайте ее единство — инвесторы такое любят), конкурентах, наличии MVP, ближайших планах, размере инвестиций.

Докажи свою экспертность

Покажи инвестору, что ты досконально знаешь рынок: новейшие исследования, фишки конкурентов, объем и динамику роста. Специалист должен понять, что у тебя на все есть собственное мнение, и что при планировании ты опираешься не на гипотезы, а на реальные факты. Идеально, чтобы ты мог предложить инсайдерскую информацию и тем самым удивить инвестора. Однако смотрите пункт выше — не перегружай речь сложной терминологий, тебя могут просто не понять.

Ищи релевантного партнера

Когда тебе, например, нужно для реализации проекта $50 000, а ты обращаешься в крупные фонды, чьи инвестиции начинаются с $1 000 000, — это дурной тон. Если гипотетический инвестор связан с IT, то едва ли ему будет интересен медицинский проект. Потрать час-два-три на изучение специфики фонда, его проектов и стратегии, прежде чем начинать действовать.

Не занимайся украшательством

Будь честен: не стоит искусственно завышать сумму инвестиций, обещать невыполнимое или выдавать желаемое за действительное (например, объемы рынка и т.д.). Всегда оперируй точными цифрами.

Не будь скучными, не унывай и учись сторителлингу. Надеюсь, что эти советы помогут тебе собраться и правильно презентовать собственный проект. Удачи.