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13 советов, как не убить свою презентацию

YOUNG
Александр Бочкин
Александр Бочкин

Генеральный директор «Инфомаксимум»

Анна Меликян

11 лет в бизнесе научили меня тому, что презентация — важнейшая часть практически любой работы. Занимаешься ты продажами, пиаром, маркетингом, разработкой, питчишь проект инвесторам или собеседуешься на работу — ты должен представить себя и свой труд максимально выгодно. 

За моей спиной сотни выполненных, отправленных и представленных презентаций. Не все из них дали нужный эффект, но каждая подарила определенный опыт и понимание собственных ошибок или недоработок. Вот ряд общих рекомендаций, которые можно применить ко всем презентациям для любой аудитории. 

13 советов, как не убить свою презентацию

Как делать не надо


Финальная точка стажировок в Инфомаксимум —  защита собственных проектов. Кандидаты готовят небольшую презентацию и перед руководством компании рассказывают о проделанной работе. Их цель — получить оффер, поэтому ставки высоки. Из 10 презентаций особенно запомнились две: 

  • первая — контрастным красно-сине-белым оформлением и ошибками в названии нашего продукта — системы класса process mining Proceset;
  • вторая — исключительно скучным и безэмоциональным повествованием кандидата, который почти в 2,5 раза нарушил временные сроки выступления.

Кандидаты же не придали презентации особого значения и своей цели не достигли, хотя во время стажировки показывали неплохие результаты. 

Важно понимать, что роль презентации — не красивая и яркая картинка, а отображение итогов работы. Перед тобой стоит задача — получить отклик и убедить собеседника в ценности своего проекта. 

Как представить свой проект — начальству, работодателю, команде

Помни: презентация — это не только слайды

Презентация, проект или задумка начинаются не с первого слайда, а с твоего представления. Следи за своими жестами, выражением лица, интонациями и даже позами. Не позволяй себе поворачиваться спиной к аудитории и избегай пустых фраз. 

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Расставляй акценты

Распространенная ошибка многих спикеров — обращать внимание слушателей на несколько факторов одновременно: и на слайд, и на свои слова. Постарайся избежать таких ситуаций: заменяй текст на картинки, используй поясняющие графики и дашборды.

Опирайся на практический опыт

Теория — это хорошо, но она не сравнится с практическими кейсами. Ты сможешь заинтересовать публику только тогда, когда будешь делиться реальным опытом и реальными результатами. Это как книга: красивая обложка — это прекрасно, но если содержание скучно — до заключения читатели не дойдут. 

Я наблюдал ситуацию, когда один из участников акселерационной программы, представляя свой проект, делал акцент на теоретических выкладках, популярных исследованиях и статистических фактах. Емкая презентация, интересные выводы и горящие глаза — но все это потухло после первого же экспертного вопроса о сфере применения IT-решения и предполагаемых результатах.

«Инфомаксимум» 

Изучи аудиторию

Готовясь к выступлению, ты должен понимать, перед кем предстоит презентоваться. Инвесторы, например, будут ждать от тебя экономических выкладок, разработчики — технических, а потенциальный работодатель — выполненных задач, примененных инструментов и понимания стека технологий.

Говори проще

Известный предприниматель Ричард Брэнсон говорит: «Профессионал должен уметь делать вещи простыми». И я с ним согласен. Не перегружай свою речь специализированными терминами. Это может помешать аудитории понять тебя.

Подготовку к презентации Proceset, решения в сфере глубинного анализа бизнес-процессов, мы начали задолго до релиза, потому что технология process mining очень сложная. В своих выступлениях мы использовали максимально простую лексику. А тестировали его на разных аудиториях: от экспертов до студентов и школьников. 

Добавь больше цифр

Если у тебя есть конкретные данные — используй их. Если цифры нельзя разглашать — используй процентные соотношения, это тоже подойдет. 

У нас достаточно строгая политика неразглашения, но презентуя свои продукты клиентам или заказчикам, мы всегда руководствуемся процентными соотношениями: это позволяет наглядно показать рост эффективности.

Грамотно визуализируй

Строгий и простой дизайн, минимальное количество текста и никаких лишних деталей — рецепт идеальной презентации.

Один наш стажер решил выделиться и использовал в своих слайдах три ярких контрастных оттенка, которые убили все впечатление от работы. Я не помню содержание, но вот цветовая гамма отпечаталась. 

С гифками тоже надо быть аккуратным и не лепить их везде, особенно в бизнес-презентациях.

Готовься

Репетируй. Плохая презентация и невнятная речь убьет даже самую перспективную идею. 

«Инфомаксимум» 

Как создать успешную презентацию для инвестора

Если у тебя и твоей команды есть возможность развиваться на собственные деньги, не привлекая инвесторов — пробуй.  В начале своего пути я, как и многие, планировал использовать чужие средства для роста своей компании, но со временем убедился, что это подходит не для всех. Используя чужие деньги, легко потеряться в реальном положении дел и не почувствовать грань, когда вы перестаете идти вперед. 

Вспоминая собственный опыт работы с инвесторами, могу посоветовать следующее:

Презентоваться инвестору должен только основатель стартапа

Очень простая вещь: в подобной презентации центром внимания будешь ты, а не твой проект. В большинстве случае инвестор оценивает, готов ли он работать с тобой как с партнером и видит ли в тебе необходимые лидерские качества, горящие глаза и приверженность собственной идее. 

Известно выражение Пола Грэма, основателя Y Combinator и опытного инвестора, который заметил, что в Airbnb они вложились только потому, что очень понравились создатели, но не идея. 

Спланируй сильный питч

Питч — это краткий разговор, в ходе которого необходимо заинтересовать и устроить полноценную встречу один на один, после которой пройдет еще одна и еще одна. И так до тех пор, пока вы не придете к согласию и не ударите по рукам с инвестором. 

  • «Питч у лифта» 

Краткий рассказ о фишках твоего стартапа длительностью не более 30 секунд (а лучше 15-20). Идеален для случаев, когда нужно заинтересовать инвестора, если вы столкнулись с ним «в лифте». Твоя цель — получить возможность встретиться еще раз и более подробно рассказать о проекте. 

  • «Питч с идеей» 

У тебя есть 2-3 минуты, чтобы рассказать об особенностях проекта. Составляющие проекта: название стартапа, проблема и ее решение, рынок, бизнес-модель. 

  • Полноценная презентация

В течение 10 минут тебе надо рассказать не только основные составляющие «питча с идеей», но и добавить информацию о команде (всегда подчеркивайте ее единство — инвесторы такое любят), конкурентах, наличии MVP, ближайших планах, размере инвестиций. 

Докажи свою экспертность

Покажи инвестору, что ты досконально знаешь рынок: новейшие исследования, фишки конкурентов, объем и динамику роста. Специалист должен понять, что у тебя на все есть собственное мнение, и что при планировании ты опираешься не на гипотезы, а на реальные факты. Идеально, чтобы ты мог предложить инсайдерскую информацию и тем самым удивить инвестора. Однако смотрите пункт выше — не перегружай речь сложной терминологий, тебя могут просто не понять.

Ищи релевантного партнера

Когда тебе, например, нужно для реализации проекта $50 000, а ты обращаешься в крупные фонды, чьи инвестиции начинаются с $1 000 000, — это дурной тон. Если гипотетический инвестор связан с IT, то едва ли ему будет интересен медицинский проект. Потрать час-два-три на изучение специфики фонда, его проектов и стратегии, прежде чем начинать действовать. 

Не занимайся украшательством

Будь честен: не стоит искусственно завышать сумму инвестиций, обещать невыполнимое или выдавать желаемое за действительное (например, объемы рынка и т.д.). Всегда оперируй точными цифрами.

Не будь скучными, не унывай и учись сторителлингу. Надеюсь, что эти советы помогут тебе собраться и правильно презентовать собственный проект. Удачи.

Фото на обложке: Unsplash

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