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IBM запускает образовательно-развлекательные подкасты на русском языке

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Научно-исследовательская лаборатория IBM Research запускает серию подкастов «Технологии будущего». В них расскажут о научных открытиях и передовых технологиях в быту и в профессиональной сфере. 

IBM запускает образовательно-развлекательные подкасты на русском языке

Выпуски выходят два раза в неделю на платформе SoundCloud в специальном плейлисте. Автором подкастов станет Сергей Москвич — журналист, писатель и автор документальных фильмов. В гостях программы побывают представители бизнеса и научного сообщества.

На платформе уже доступен выпуск о перспективах использования сверхчувствительного искусственного языка на примере молочной промышленности. Эксперты рассказали, как новая технология с использованием искусственного интеллекта поможет обычным покупателям в магазине выбирать молочную продукцию. 

В новом подкасте, который выйдет 5 июня, речь пойдёт о квантовых вычислениях. Приглашённый эксперт — один из ведущих российских математиков в области квантового программирования —  Антон Трушечкин.

Фото на обложке: Shutterstock / Matej Kastelic

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