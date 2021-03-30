Как найти работу за рубежом — 11 советов от карьерного консультанта

Несмотря на закрытие многих границ и невозможность в связи с этим свободно передвигаться, увеличились возможности поиска работы за рубежом. Очевидно, что удаленная работа дает компаниям двойную выгоду: во-первых, расширяется география поиска, а значит, появляется возможность нанять наиболее талантливых специалистов, во-вторых, не увеличиваются расходы, связанные с релокацией и соответствующим дополнительным документооборотом.

Несколько вдохновляющих примеров

Я знаю одну пару, которая из-за распространения пандемии решила вернуться из Калифорнии домой, в Тбилиси. При этом жена занимала высокую позицию в одной из биотех-компаний в Сан-Франциско. Ее муж, работающий в страховом бизнесе и тоже сделавший отличную карьеру в Америке, отказывался возвращаться, поскольку был уверен, что в Грузии им будет трудно быстро найти хорошо оплачиваемую работу.

Тогда супруга написала письмо в комитет по талантам (Talent review) компании, где она работала, и сообщила, что намерена вернуться в Грузию, но увольняться не собирается. А поскольку 90% сотрудников компании переведены на удаленный режим работы, она готова продолжать работать удаленно, но из другого региона. Надо понимать, что разница во времени между Грузией и Калифорнией — 12 часов. С ее предложением руководство согласилось, и тогда супруг, вооружившись «сложившейся практикой», сделал такой же шаг и тоже получил согласие.

Топ-менеджер одной из химических компаний еще до пандемии выбирал себе программу в Штатах для получения MBA и собирал рекомендации выпускников — тех, кого смог найти в LinkedIn. В ответ на вопрос, как помогла программа в бизнесе, один из респондентов заинтересовался бэкграундом самого героя. Выяснилось, что этот респондент, защитив диплом, вместе с однокурсником нашел деньги на свой стартап, и им крайне не хватает эксперта в области переработки резины. Топ-менеджера пригласили на работу, но началась пандемия и границы закрылись. Он остался в своем родном городе, но это не помешало ему работать удаленно на американский стартап.

Я уверена, что таких историй будет становиться больше. Это сильно повлияет на миграцию и политику найма многих компаний, поскольку откроет для них мировые рынки труда. Работодатели уже осознали перспективы в связи с «безграничными» возможностями найма сотрудников на удаленный формат работы.

Многие компании в Кремниевой долине и до пандемии имели опыт удаленного взаимодействия с разработчиками. А теперь они осознали, что таким образом могут нанимать специалистов вообще любого уровня из любых областей. Им на помощь пришли компании, которые решают проблемы, связанные с оплатой труда при международном найме. А Марк Цукерберг разрабатывает специальные очки, с помощью которых все смогут моментально перемещаться в виртуальный рабочий офис.

То есть если вы решили работать за границей, то вопрос о том, жить там или остаться на родине, теперь не главный. Тем не менее, вам придется немного потрудиться, поскольку процессы поиска и найма в западных компаниях имеют свою специфику.

Чек-лист, как найти работу за рубежом

Составьте список агентств, релевантных вашему профилю, и направьте в каждое из них актуальное резюме с сопроводительным письмом. В большинстве развитых стран рекрутинговых агентств намного больше, чем в России, они сегментированы по локациям, функциям, индустриям, уровню компетенций специалистов. Например, некоторые работают только в одном регионе (New York), другие только с одной функцией (Data science), третьи специализируются на одной индустрии (нефтехимия), некоторые работают только с уровнем executive (CEO, CEO-1). Поэтому инвестируйте время и силы, исследуйте рынок агентств в той стране, в которую собираетесь.

В большинстве развитых стран рекрутинговых агентств намного больше, чем в России, они сегментированы по локациям, функциям, индустриям, уровню компетенций специалистов. Например, некоторые работают только в одном регионе (New York), другие только с одной функцией (Data science), третьи специализируются на одной индустрии (нефтехимия), некоторые работают только с уровнем executive (CEO, CEO-1). Поэтому инвестируйте время и силы, исследуйте рынок агентств в той стране, в которую собираетесь. Ваше резюме должно попасть в базы всех релевантных вашему профилю рекрутинговых агентств от вас лично , так как в большинстве европейских стран и в США в связи с требованиям Регламента по защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR) агентства по подбору персонала могут связываться только с теми кандидатами, чьи персональные данные они получили от самих соикателей. Хантинг в том формате, в котором он существует в России, в большинстве западных стран запрещен.

, так как в большинстве европейских стран и в США в связи с требованиям Регламента по защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR) агентства по подбору персонала могут связываться только с теми кандидатами, чьи персональные данные они получили от самих соикателей. Хантинг в том формате, в котором он существует в России, в большинстве западных стран запрещен. Вам понадобится отлично оформленное резюме на английском и правильно оформленный профиль в LinkedIn , основном источнике информации о вакансиях и кандидатах. В Штатах это точно ресурс № 1, в Европе помимо LinkedIn очень популярен сайт XING.

, основном источнике информации о вакансиях и кандидатах. В Штатах это точно ресурс № 1, в Европе помимо LinkedIn очень популярен сайт XING. Чтобы резюме правильно вас презентовало, используйте современные темплейты для организации всей информации о себе. Резюме должно отражать все ключевые компетенции и достижения, но при этом не быть очень длинным. Результат последних лет изложите по принципу: что делали и, главное, что сделали. По большому счету то, что вы делали, и так будет всем понятно исходя из названия должности, которую вы занимали. А вот что вам в действительности на этой должности удалось, может для некоторых стать сюрпризом. Старайтесь оцифровывать ваши достижения. Если условия соглашений с предыдущими работодателями не позволяют делиться абсолютными цифрами, пишите относительные.

Резюме должно отражать все ключевые компетенции и достижения, но при этом не быть очень длинным. Результат последних лет изложите по принципу: что делали и, главное, что сделали. По большому счету то, что вы делали, и так будет всем понятно исходя из названия должности, которую вы занимали. А вот что вам в действительности на этой должности удалось, может для некоторых стать сюрпризом. Старайтесь оцифровывать ваши достижения. Если условия соглашений с предыдущими работодателями не позволяют делиться абсолютными цифрами, пишите относительные. Важно, чтобы профиль в LinkedIn также отражал все ваши достижения. Страница в LinkedIn — ваша история успеха. Подумайте над формулировками, выберите правильное фото, соберите рекомендации коллег, поработайте с Endorsements (подтвержденными навыками, которые облегчают работу с профилем для рекрутеров). В сети много сайтов, рассказывающих пошагово, как оформлять страницу в LinkedIn. Детальное заполнение профиля — утомительная работа, но вы будете вознаграждены за нее.

Страница в LinkedIn — ваша история успеха. Подумайте над формулировками, выберите правильное фото, соберите рекомендации коллег, поработайте с Endorsements (подтвержденными навыками, которые облегчают работу с профилем для рекрутеров). В сети много сайтов, рассказывающих пошагово, как оформлять страницу в LinkedIn. Детальное заполнение профиля — утомительная работа, но вы будете вознаграждены за нее. После того как страница готова, начинайте строить сеть контактов через LinkedIn (это обычная практика на рынке США и большинства европейских стран). Подготовьте заранее несколько шаблонов писем, которые будете рассылать: для HR, коллег, потенциальных руководителей, экспертов в вашей области. Повышайте профессиональную активность: участвуйте в обсуждениях на близкие вам темы, высказывайте свое экспертное мнение.

(это обычная практика на рынке США и большинства европейских стран). Подготовьте заранее несколько шаблонов писем, которые будете рассылать: для HR, коллег, потенциальных руководителей, экспертов в вашей области. Повышайте профессиональную активность: участвуйте в обсуждениях на близкие вам темы, высказывайте свое экспертное мнение. В разделе «Вакансии» на LinkedIn исследуйте возможные позиции в интересующих вас компаниях и локациях. Вы можете откликнуться на вакансию тут же через LinkedIn или написать в компанию напрямую. В редких случаях, если на сайтах этих компаний нет раздела «Карьера», пишите на общий e-mail HR. Тут действует тот же Регламент о персональных данных. Если вы есть в базе, с вами свяжутся в первую очередь при появлении подходящей позиции.

Вы можете откликнуться на вакансию тут же через LinkedIn или написать в компанию напрямую. В редких случаях, если на сайтах этих компаний нет раздела «Карьера», пишите на общий e-mail HR. Тут действует тот же Регламент о персональных данных. Если вы есть в базе, с вами свяжутся в первую очередь при появлении подходящей позиции. В сопроводительном письме кратко опишите все ваши ключевые навыки и компетенции, релевантные для данной компании. Сопроводительных писем к резюме может быть несколько в зависимости от того, кому оно адресовано: партнеру рекрутингового агентства, потенциальному руководителю или директору по персоналу компании. Изложите кратко суть намерения и каков ваш сегодняшний статус, какие варианты следующих карьерных шагов вы для себя рассматриваете.

Сопроводительных писем к резюме может быть несколько в зависимости от того, кому оно адресовано: партнеру рекрутингового агентства, потенциальному руководителю или директору по персоналу компании. Изложите кратко суть намерения и каков ваш сегодняшний статус, какие варианты следующих карьерных шагов вы для себя рассматриваете. Развивайте свою сеть релевантных контактов за рубежом. Поищите в сетях соответствующие общества и группы, где общаются ваши потенциальные коллеги. Подпишитесь на известных личностей в интересующей сфере. Станьте видимым в сетях для потенциальных коллег и руководителей. Например, если хотите попасть в какое-то подразделение международной компании, найдите ее страницу в LinkedIn, посмотрите, что пишут ее сотрудники в сетях, участвуйте в обсуждении актуальных тем.

Поищите в сетях соответствующие общества и группы, где общаются ваши потенциальные коллеги. Подпишитесь на известных личностей в интересующей сфере. Станьте видимым в сетях для потенциальных коллег и руководителей. Например, если хотите попасть в какое-то подразделение международной компании, найдите ее страницу в LinkedIn, посмотрите, что пишут ее сотрудники в сетях, участвуйте в обсуждении актуальных тем. В случае если у вас возникают сложности или вы не понимаете, как действовать дальше в вашей конкретной ситуации, обратитесь к карьерным консультантам, работающим в данной стране. Эта услуга давно себя зарекомендовала и в Европе, и в Штатах.

Соблюдайте меру, не тратьте все время на LinkedIn, контакты, сети, агентства. Двух часов в день для этого вполне достаточно.

Фото на обложке: Unsplash