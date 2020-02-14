В Санкт-Петербурге пройдет хакатон по биоинформатике BioHack

27—29 марта разработчик программного обеспечения EPAM и Институт биоинформатики проведут в Санкт-Петербурге хакатон по биоинформатике BioHack. Заявки от участников принимаются до 5 марта, рассказали в пресс-службе компании. Также организаторы собирают проекты для мероприятия — их можно подать до 28 февраля.

В соревновании могут принять участие студенты старших курсов, аспиранты и выпускники — программисты, биологи, биоинформатики. Хакатон продлится 48 часов, за которые команды должны предложить решения для выбранных проектов.

Призовой фонд — 150 000 рублей за первое место, 100 000 рублей — за второе и 50 000 рублей за третье место.

В 2019 году первое место заняла команда Garlic. Она создала инструмент GARLIC-Finder, который позволяет искать в заданной структуре геномные перестройки.

Фото на обложке: BioHack