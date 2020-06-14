Нарисовать, снять, смонтировать — и всё это в смартфоне: зачем нужен фестиваль мультфильмов для подростков
Борьба родителей с гаджетами, кажется, не закончится никогда. Но не все настроены категорично и впадают в крайности. Главное, правильно направить ребенка и его увлечение любимым девайсом.Мама десятилетнего Григория Анна придумала, как сделать его полезным. С помощью телефона можно снимать мультфильмы и участвовать в онлайн-фестивале, который она же и организовала. Она рассказала, как ей пришла идея создать фестиваль, как работа над мультфильмами помогает детям в самых разных областях жизни и поделилась полезными программами для анимации.
Мой сын Григорий — чересчур активный парень. Когда ему было три года, мне пришлось обратиться специалисту, потому что я не знала, как его правильно воспитывать. Оказалось, что вся причина его возбужденности в особенности развития. Мой ребёнок — амбидекстр, это когда оба полушария работают одинаково.
Специалист сказала, что исправляется это спортом и учебой, и посоветовала прямо тогда отдать его в спортивную секцию и отправить изучать иностранный язык.
Мы так и сделали. И вроде бы с утра до вечера ребенок был занят, но, к сожалению, современных детей не уберечь от плохого влияния гаджетов: в каждой семье по несколько смартфонов, планшетов. Все они вроде как нужны в быту и в то же время такие опасные для детского здоровья. А теперь попробуй отнять у десятилетки телефон! С таким-то боевым характером, физически крепким и всегда с веским оправданием, почему он может играть в телефон «свои» часы.
Но надо было что-то делать.
Как карантин подтолкнул меня организовать фестиваль мультфильмов
Когда все школы перешли на дистанционное обучение, Гриша слушал лекции и выполнял задания в телефоне. Видеть гаджет в руках сына постоянно было невыносимо. Чувствовалась нервозность, постоянное раздражение ребенка. Тогда очень быстро родилась идея с онлайн-фестивалем уличных мультфильмов — я его запустила.
Дети могут смонтировать мультфильм сами, используя смартфон или другие гаджеты.
На фестивале у детей есть полная свобода творчества. Мы уже получили 27 мультфильмов. Некоторые, как мы поняли, дети делали вместе с родителями. Здорово, когда у семьи есть общий интерес, который объединяет.
Создать мультфильм — это не просто его нарисовать, слепить, снять и смонтировать. Это глубокий внутренний анализ самого себя и внешнего мира. Для начала нужно придумать историю, а для этого провести исследования проблемы. Даже о приятном событии нужно рассказать грамотно, а не просто раскидать свои эмоции по бумаге в виде гуаши, пластилина, кукол и все это подснять. А умение размышлять и анализировать первостепенны для человека разумного и применимы в любой сфере.
Также школьники обретут полезные навыки видеосъемки и монтажа, научатся основам написания сценария. Эти знания полезны для работы в медиа, а ещё помогут сразу оценить свои возможности, если вдруг захочется поступать на видеоператора и видеомонтажера.
Нам часто присылают работы, которые сделали в команде. А уж этот навык жизненно необходим в любой профессии. Мой сын за полчаса создал 10 секундный ролик. Но чтобы вникнуть в технические премудрости приложения потребуется несколько часов и даже дней.
Еще они смогут познакомиться с такими же поклонниками мультипликации благодаря соцсетям, которые дети используют на мобильных устройствах.
Как создать собственный мультфильм
Наша основная цель сейчас — помочь детям разобраться в технических особенностях и возможностях, которые есть у смартфона. Вот мини-гайд по программам, которые мы с сыном испробовали сами:
- Animation Desk — в ней можно рисовать анимации прямо на планшете. Интерфейс напоминает реальную рабочую среду профессионального аниматора.
- Flipclip — мощный и интересный инструмент, позволяющий легко создавать покадровую анимацию.
- Stick Nodes: Stickman Animatio — приложение для создания анимации на смартфоне.
- Clilk – анимационный редактор.
- Toonkive Cartoon Animatior – кроме анимации сюда можно добавлять голос и звуковые эффекты.
- Amazzing Animator – чуть более сложный редактор для создания анимации.
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