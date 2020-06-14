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YOUNG

Нарисовать, снять, смонтировать — и всё это в смартфоне: зачем нужен фестиваль мультфильмов для подростков

YOUNG
Анна Ленкова
Анна Ленкова

Организатор Cartoonfest Mobi

Анна Меликян

Борьба родителей с гаджетами, кажется, не закончится никогда. Но не все настроены категорично и впадают в крайности. Главное, правильно направить ребенка и его увлечение любимым девайсом. 

Мама десятилетнего Григория Анна придумала, как сделать его полезным. С помощью телефона можно снимать мультфильмы и участвовать в онлайн-фестивале, который она же и организовала. Она рассказала, как ей пришла идея создать фестиваль, как работа над мультфильмами помогает детям в самых разных областях жизни и поделилась полезными программами для анимации.
Нарисовать, снять, смонтировать — и всё это в смартфоне: зачем нужен фестиваль мультфильмов для подростков

Мой сын Григорий — чересчур активный парень. Когда ему было три года, мне пришлось обратиться специалисту, потому что я не знала, как его правильно воспитывать. Оказалось, что вся причина его возбужденности в особенности развития. Мой ребёнок — амбидекстр, это когда оба полушария работают одинаково.

Специалист сказала, что исправляется это спортом и учебой, и посоветовала прямо тогда отдать его в спортивную секцию и отправить изучать иностранный язык. 

Мы так и сделали. И вроде бы с утра до вечера ребенок был занят, но, к сожалению, современных детей не уберечь от плохого влияния гаджетов: в каждой семье по несколько смартфонов, планшетов. Все они вроде как нужны в быту и в то же время такие опасные для детского здоровья. А теперь попробуй отнять у десятилетки телефон! С таким-то боевым характером, физически крепким и всегда с веским оправданием, почему он может играть в телефон «свои» часы. 

Но надо было что-то делать. 

Как карантин подтолкнул меня организовать фестиваль мультфильмов 

Когда все школы перешли на дистанционное обучение, Гриша слушал лекции и выполнял задания в телефоне. Видеть гаджет в руках сына постоянно было невыносимо. Чувствовалась нервозность, постоянное раздражение ребенка. Тогда очень быстро родилась идея с онлайн-фестивалем уличных мультфильмов — я его запустила.

Дети могут смонтировать мультфильм сами, используя смартфон или другие гаджеты. 

На фестивале у детей есть полная свобода творчества. Мы уже получили 27 мультфильмов. Некоторые, как мы поняли, дети делали вместе с родителями. Здорово, когда у семьи есть общий интерес, который объединяет. 



Создать мультфильм — это не просто его нарисовать, слепить, снять и смонтировать. Это глубокий внутренний анализ самого себя и внешнего мира. Для начала нужно придумать историю, а для этого провести исследования проблемы. Даже о приятном событии нужно рассказать грамотно, а не просто раскидать свои эмоции по бумаге в виде гуаши, пластилина, кукол и все это подснять. А умение размышлять и анализировать первостепенны для человека разумного и применимы в любой сфере. 

Также школьники обретут полезные навыки видеосъемки и монтажа, научатся основам написания сценария. Эти знания полезны для работы в медиа, а ещё помогут сразу оценить свои возможности, если вдруг захочется поступать на видеоператора и видеомонтажера.

Нам часто присылают работы, которые сделали в команде. А уж этот навык жизненно необходим в любой профессии. Мой сын за полчаса создал 10 секундный ролик. Но чтобы вникнуть в технические премудрости приложения потребуется несколько часов и даже дней.

Еще они смогут познакомиться с такими же поклонниками мультипликации благодаря соцсетям, которые дети используют на мобильных устройствах.


Как создать собственный мультфильм

Наша основная цель сейчас — помочь детям разобраться в технических особенностях и возможностях, которые есть у смартфона. Вот мини-гайд по программам, которые мы с сыном испробовали сами: 

  • Animation Desk — в ней можно рисовать анимации прямо на планшете. Интерфейс напоминает реальную рабочую среду профессионального аниматора.
  • Flipclip — мощный и интересный инструмент, позволяющий легко создавать покадровую анимацию.
  • Stick Nodes: Stickman Animatio — приложение для создания анимации на смартфоне.
  • Clilk – анимационный редактор.
  • Toonkive Cartoon Animatior – кроме анимации сюда можно добавлять голос и звуковые эффекты.
  • Amazzing Animator – чуть более сложный редактор для создания анимации.
Фото предоставлены автором материала / Unsplash 

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