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«Нам давали свободу». Чем британские и канадские вузы отличаются от российских

YOUNG
Екатерина Гаранина
Екатерина Гаранина

Редактор Rusbase

Екатерина Гаранина

Денису Тыщенко 22 года. Он родился в Оренбурге, а в 16 лет поехал учиться в Великобританию. Затем поступил в канадский Университет Макгилла, где изучал психологию и экономику. 

Денис рассказал RB.RU про обучение за границей, разочарование в университете и знакомство с будущим партнером по бизнесу во время поездки в горы.
«Нам давали свободу». Чем британские и канадские вузы отличаются от российских

Как я из Оренбурга попал в Англию

Еще с 10 лет каждое лето родители отправляли меня в языковой лагерь, а когда мне исполнилось 15 — предложили подумать над длительным обучением за границей. Я согласился — до этого у меня не было такого опыта, я учился в обычной муниципальной школе.

Есть стереотип, что в Великобритании много консервативных заведений, которые разделяют учеников по половому признаку, запрещают покидать территорию школы и требуют строгой дисциплины. Я хотел учиться в более свободной атмосфере, но при этом получить качественное английское образование. Так выбор пал на колледж St Clare's, где учили по стандартам International Baccalaureate (далее — IB; программа Международного бакалавриата, разработанная в 1968 году в Швейцарии. Диплом программы котируют многие мировые вузы, что позволяет выпускникам IB продолжить обучение практически в любой стране мира. — Прим.). Выпускники этой школы поступают в Кембридж, Оксфорд, Гарвард.


St. Clare’s College, Англия. Источник фото: stclares.ac.uk


Для колледжа нужно было собрать пакет документов: выписки из школы, итоги олимпиад, справки по банковским счетам, о деятельности родителей, состоянии здоровья, а еще — написать мотивационное письмо. Я специально ездил в Москву для интервью с представителем колледжа, где рассказывал, почему хочу учиться именно у них.

Сам колледж находится на окраине Оксфорда. Сперва было сложно: новые люди, другая страна, иная культура. Первый год мы изучали базовую программу, которая готовила нас к IB, а на второй год нужно было определить предметы для основной программы. Причем эти предметы нельзя выбирать просто на свой вкус: желание нужно подкрепить хорошими оценками и одобрением преподавателя. Например, если у тебя низкий средний балл по экономике, а ты захотел изучать ее глубже, преподаватель мог сказать, что для успешного обучения нужны баллы выше. 

 

Уроки креативности, обязательные занятия спортом и волонтерство

В Англии у нас было по 12–14 человек в классе. Чувствовалось, что учителя мотивированы: они постоянно ездили на курсы повышения квалификации и конференции. У нас не было учеников, которые получали бы образование для галочки или только потому, что родители оплатили обучение — у тебя должна быть внутренняя мотивация и хорошие результаты. 

Чтобы успевать все, нужно было правильно выстроить свой день. Чем ты старше, тем свободнее расписание.

Иногда я готовился к занятиям ночью, а днем между предметами мог вернуться в общежитие и поспать. 

Программа IB примечательна тем, что у тебя активная жизнь и после школы. Например, можно играть в шахматы, брать уроки бизнеса или ораторского искусства, посещать правовой клуб. Раз в неделю у всех студентов был урок креативности. Также раз в неделю ученики должны были заниматься спортом: на выбор были теннис, футбол, волейбол и не только. Я занимался большим теннисом и ездил в спортивный центр Оксфорда на дзюдо. Еще час в неделю ученики уделяли социально активной деятельности: например, помогали в доме престарелых или работали в благотворительном магазине.

В колледже были просветительские уроки на тему сексуального воспитания, вечера талантов, дискотеки, дебаты, казино, театральные представления, школьные олимпийские игры. Были и выездные мероприятия: например, я катался на горном велосипеде и выезжал на целый день в Уэльс с друзьями. А в конце первого года студенты, которые изучают биологию, уезжают на природу, где проводят исследования, эксперименты и пишут научные доклады.

С преподавателем психологии

 

За что можно вылететь из школы

Главная философия школы — самостоятельность. Нам давали свободу: можно было в любой момент выйти в город, но ученики все равно обязаны вернуться в свою комнату до 23:00 в будни и до 24:00 в выходные. Хочется ли нарушать правила при таком лояльном распорядке? Да, и такое было: студенты могли незаметно уйти на вечеринку.

Самое суровое наказание в колледже ждало тех, кто употребил алкоголь или наркотики. Каждую неделю случайным образом выбирали трех студентов, которые сдавали анализы. Если пойман в первый раз — предупреждение и отстранение от обучения на неделю; повторный случай — исключение.

Русскоговорящих у меня на курсе было примерно 20%, как и итальянцев. Еще были американцы, китайцы и французы. Обычно студенты дружили с ребятами своей национальности, но было несколько общих компаний, в которых находился и я: среди моих друзей были итальянцы, поэтому итальянский язык быстро стал мне понятен. 


На уроке биологии в школе

 

Почему я выбрал когнитивную психологию и оказался в Канаде 

Я поступил, как и мечтал, в Университет Макгилла, который входит в топ-3 сильнейших вузов Канады. Но реальность не оправдала моих ожиданий, поэтому я решил сменить университет. Вот как это было.

В университете я изучал психологию с научной точки зрения: как устроен мозг, как работает память, как мы принимаем решения. Также нас учили методологии экспериментов. Учебный процесс состоял в основном из лекций и тестов. 

После свободной Англии мне оказалось сложно в университете, где теории в разы больше, чем практики.

Со мной училось мало европейцев, в основном американцы и канадцы. Их менталитет отличается от европейского: да, они доброжелательны и готовы помочь, но с ними не поговорить по душам, разговоры в основном касаются учебы.

Главное здание университета Макгилла


Канадский вуз был требовательным: нам очень много задавали. На второй месяц обучения накопилось столько тестов и экзаменов, что выйти куда-то я мог только вечерами в пятницу и субботу. Времени на друзей или саморазвитие не оставалось. К тому же сам Монреаль, где находится вуз, оказался довольно депрессивным городом: мало солнца, зимой слякоть и холод. По-настоящему город живет только четыре месяца в году. Конечно, меня предупреждали об этом при поступлении. Но только когда эйфория от нового места прошла, я понял, что на самом деле имелось в виду.

 

Как я пошел в горы и встретил там будущего бизнес-партнера 

Я решил сменить вуз, и в 2019 году, после третьего семестра, взял академический отпуск. Потом поступил в Университет Сассекса на факультет психологии и когнитивных наук, где буду изучать взаимосвязь искусственного интеллекта, математики, философии и психологии. Европейские менталитет, климат и формат обучения мне гораздо ближе.

Во время академа я решил осуществить давнюю мечту — пойти в горы. Мама подсказала, что ее знакомый предприниматель как раз набирает группу в Непал. Так я и познакомился со своим будущим партнером по бизнесу — впоследствии мы стали разрабатывать сервис аналитики и обучения персонала с использованием искусственного интеллекта.

Маршрут по Непалу был несложным, но в марте 2019-го, как говорят, были худшие погодные условия за последние 20 лет. 


С Сергеем Сотниковым


Высшее образование в Великобритании: учебник за 6000 рублей, лекции в Zoom 

Перевод в Сассекский университет прошел легко: как я уже говорил, еще в школе я сдавал IB, результаты которой действительны в течение пяти лет. Я отдал их и дополнил мотивационным письмом.

В Британию я приехал в августе. Университет Сассекса находится недалеко от города Брайтон. Тут, как и во многих странах Европы, действуют ограничения из-за пандемии: кажется, сам вуз до последнего не понимал, как будет проходить обучение. Они меняли правила и присылали письма с разными нововведениями. В итоге приняли решение, что лекции будут проходить онлайн.

Постоянно в университет ездят только студенты, которые должны проводить эксперименты или делать лабораторные задания. На нашем факультете есть возможность периодически посещать офлайн-лекции. Есть ограничение по числу участников, все должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Для этого нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Многим не хватает привычной атмосферы, когда можно пообщаться вживую.

Здание студенческих клубов


У меня удачное расписание, которое позволяет совмещать учебу, работу и выполнение домашних заданий. Основные пары по понедельникам, вторникам и пятницам: в эти дни я стараюсь максимально концентрироваться на учебе. Это 3-4 лекции в день, которые стартуют в 09:00. Самое позднее занятие начинается в 18:00. В среду и четверг я уделяю внимание и учебе, и работе. Бывает, что ставят дополнительные лекции или встречи с преподавателями на другие будние дни.

Преподаватели всегда на связи онлайн. Я уже успел рассказать многим про наш бизнес-проект и увидел интерес. Даже подготовил тезисы для будущей научной работы.

Учебники в основном электронные и предоставляются бесплатно, но иногда нужно что-то купить. Так, например, недавно я потратил 65 фунтов на учебник по когнитивной психологии — это около 6000 рублей.

 

Почему в Британии мне нравится больше, чем в Канаде 

Если сравнивать обучение в Монреале и Брайтоне, то в первом случае было намного больше лекций и меньше интерактива. Сейчас у меня есть лекции, а кроме них — эссе и промежуточные аттестации (тут они называются «квизы» и проходят в форме тестов). В конце семестра — итоговое тестирование. В Канаде проверочные работы были только в конце семестра. Получается, что в Англии ты постоянно проверяешь свои знания. Такой подход я считаю более эффективным.

Сейчас у нас что-то вроде «онлайн-социальной» жизни. В основном студенты общаются в чатах. Поначалу университет запустил собственное приложение Escape Town: там ты ходишь по городу с картой и находишь столы, за которыми сидят другие студенты, к которым можно присоединиться и поболтать. Но оно не очень популярно.

 

Как коронавирус изменил студенческую жизнь

Есть рейтинги, по которым Университет Сассекса входит в десятку лучших вузов по уровню ночной жизни, но я не могу ничего об этом сказать. Я приехал в Британию, когда все заведения обязали закрываться в 22:00, а в компании больше шести человек собираться нельзя.

Сейчас, в ноябре, в Великобритании правила ужесточились, поэтому большинство людей довольствуются малым: ходят гулять в парки и в супермаркеты. Полки опустошаются заметно быстрее.

Университет находится в национальном парке, что позволяет заниматься командным спортом на свежем воздухе: доступны регби, футбол, крикет, бег и не только. Но и это закончилось: в какой-то момент на три недели все приостановили и оставили открытыми только спортзалы и бассейны. Сейчас закрыты даже они.

 

Университет Сассекса. Источник: sussex.ac.uk

 

Университет предлагает студентам общежитие, но я понял, что перерос статус первокурсника. Плюс, в университете ты находишься в социальном пузыре: эта жизнь немного изолирована от реальности. Я решил снимать комнату в Брайтоне, чтобы интегрироваться в местную среду, понять менталитет и уклад жизни англичан. Квартиру снимаю вместе с другом-итальянцем, мы нашли ее через агентство.

Я трачу примерно 140 фунтов в неделю на еду, в основном стараюсь есть здоровую пищу. Для сравнения цен: кофе в универе стоит примерно 300 рублей, а сэндвич с чаем — 600 рублей.

Транспорт в Англии очень дорогой. Дорога до универа в одну сторону на автобусе стоит 350 рублей, на Uber — 1500. Билет до Лондона и обратно стоит примерно 1700 рублей. Можно немного сэкономить, купив его за пару дней до поездки, тогда дорога обойдется в 1500 рублей. В пиковые моменты цена может доходить до 3000 рублей. Я знаю, что университет предоставляет скидку на транспорт, но поскольку сейчас я нечасто куда-то езжу, даже не интересовался, как ее получить.

В целом могу сказать, что, сравнивая Канаду, Великобританию и Россию, самая дорогая жизнь, конечно, в Великобритании: ЖКУ и интернет тут на порядок дороже. И то, мне никак не сделают с августа WiFi из-за долгой, бюрократичной коммуникации.

 

 Фото в тексте и на обложке: предоставлены героем (если не указан источник)

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