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Открыт приём заявок на отборочный этап конкурса инновационных проектов УМНИК

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Начинается отборочный тур для участия в конкурсе молодёжных инновационных проектов УМНИК от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Для участия необходимо подать заявку до 26 октября 2020 года.

Открыт приём заявок на отборочный этап конкурса инновационных проектов УМНИК

В конкурсе могут участвовать студенты, аспиранты и молодые учёные от 18 до 30 лет включительно, граждане России и ранее не побеждавшие в программе. Каждый проект должен быть выполнен и представлен одним человеком. Главный приз — грант в размере 500 тысяч рублей. 

Проекты могут быть представлены в шести номинациях:

  • цифровые технологии;
  • медицина и технологии здоровьесбережения;
  • новые материалы и химические технологии;
  • новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
  • биотехнологии;
  • ресурсосберегающая энергетика

Отборочные этапы пройдут 28-29 октября 2020 года. На них участники представят свои проекты перед экспертной комиссией. Финал состоится 25-26 ноября 2020 года. 

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab

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