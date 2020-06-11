Открыт приём заявок на отборочный этап конкурса инновационных проектов УМНИК
Начинается отборочный тур для участия в конкурсе молодёжных инновационных проектов УМНИК от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Для участия необходимо подать заявку до 26 октября 2020 года.
В конкурсе могут участвовать студенты, аспиранты и молодые учёные от 18 до 30 лет включительно, граждане России и ранее не побеждавшие в программе. Каждый проект должен быть выполнен и представлен одним человеком. Главный приз — грант в размере 500 тысяч рублей.
Проекты могут быть представлены в шести номинациях:
- цифровые технологии;
- медицина и технологии здоровьесбережения;
- новые материалы и химические технологии;
- новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
- биотехнологии;
- ресурсосберегающая энергетика
Отборочные этапы пройдут 28-29 октября 2020 года. На них участники представят свои проекты перед экспертной комиссией. Финал состоится 25-26 ноября 2020 года.
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