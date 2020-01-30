«Это факт или чье-то мнение?». Как научить детей критически мыслить

Критическое мышление — это анализ и оценка ситуации или информации. Звучит довольно просто, правда? Но для ребенка младшего школьного возраста это тяжелая работа. При этом и в учебе, и в работе, и в личных отношениях это необходимый навык, и чем раньше мы ему обучимся, тем лучше.

Попробуйте ответить на эти вопросы о своем ребенке:

Он верит всему, что слышит от друзей и видит в интернете?

Всегда ли он знает, как получить то, чего он хочет?

Он задает вопросы? Или соглашается с тем, что ему предлагают взрослые?

Критическое мышление отвечает именно за эти действия. Кроме того:

Оно позволяет детям лучше усваивать сложную информацию;

Помогает лучше учиться и получать хорошие оценки;

Позволяет находить правильные ответы на вопросы;

Снижает количество систематических ошибок в мышлении.

Как думают дети младшего школьного возраста

По типу мышления детей в этом возрасте можно разделить на 3 условные категории:

Неважно, к какой категории относится ваш ребенок, — любого можно научить мыслить критически. Но чтобы это сделать, он должен верить в то, что мышление — это просто и весело. Тогда он сможет применять его круглый год во время любого занятия: когда он играет в баскетбол или изучает робототехнику, рисует или танцует.

Учим детей принципам критического мышления

Дети младшего школьного возраста вполне могут понять основные принципы критического мышления, но им, конечно, надо помочь.

В этой таблице я описала основные принципы, вопросы, которые надо задать ребенку, и ваши действия, чтобы его направить:

№ Принцип Вопрос Взаимодействие 1 Стремиться к ясности и точности Откуда я это знаю? Это факт или чье-то мнение? Призывайте своего ребенка проверять факты, изучать их и четко формулировать вопросы к информации и мнениям других людей. 2 Проверять выводы Как они объясняют свои выводы? Скажите ребенку, чтобы он просил дать пояснения и привести примеры, когда он что-то не понимает. Пусть он знает: не страшно, если ты запутался и приходится задать вопрос. 3 Пытаться понять причины и следствия событий и идей Почему это произошло? Ребенок должен уметь находить информацию, которая имеет отношение к проблеме. Помогите ему связать значимую информацию с вопросом, на который он пытается ответить, или с темой, которую он изучает. Помогите ему понять, как все «сложить вместе». 4 Знать, что мнение может быть субъективным (личным) Что действительно известно о проблеме? Поясните ребенку, что он должен быть справедливым. Способствуйте эмпатии в его мыслительных процессах. Убедитесь, что он учитывает мнения других людей, делая выводы. 5 Быть открытым для альтернативных идей Как еще можно решить эту проблему? Уточните у ребенка, как бы он решил эту проблему другим способом. Если он не знает, подскажите ему свое решение.

Вот 5 способов, с помощью которых вы сами постепенно научите ребенка мыслить критически

Помогайте мыслить вслух. Обсудите с ребенком, как строится его рассуждение при решении проблемы. Запишите этапы процесса, если нужно. Можно использовать технику «если-то-иди-к другому» — ниже я расскажу о ней подробнее. Задавайте вопросы. Не все вопросы ребенок может задать себе сам, так что помогите ему думать над проблемой в верном направлении. Дайте время подумать. У ребенка должно быть достаточно времени, чтобы записать идеи или поразмышлять над своими мыслями, прежде чем делиться ими. Обсудите процесс мышления. Попросите ребенка рассказать о своих выводах и узнать, как он к ним пришел. Так он получит возможность увидеть, как именно он использовал навыки критического мышления для решения проблемы. Работайте вместе. Он должен видеть, как его мысли соотносятся с вашими идеями. Благодаря совместному обучению ребенок поймет, что по одному и тому же вопросу у людей могут быть разные мнения.

Эти способы можно сочетать с техникой «если-то-иди-к другому»

Ее суть состоит в том, чтобы научить ребенка размышлять над любой ситуацией в следующем порядке:

Если это случится, что еще может произойти? Когда это случится, что можно будет сделать? Что еще это может означать? Что думает об этом другой человек (друг, мама, учитель)? Порассуждай и только потом сделай вывод (прими решение).

Если вы будете постоянно приучать ребенка к такому процессу мышления, он привыкнет думать таким образом и будет готов ко всему, что происходит в его жизни, привыкнет к разным точкам зрения на одну и ту же проблему.