«Это факт или чье-то мнение?». Как научить детей критически мыслить
Критическое мышление — это анализ и оценка ситуации или информации. Звучит довольно просто, правда? Но для ребенка младшего школьного возраста это тяжелая работа. При этом и в учебе, и в работе, и в личных отношениях это необходимый навык, и чем раньше мы ему обучимся, тем лучше.
Расскажу, какие техники помогут родителям привить младшеклассникам интерес к этому процессу.
Попробуйте ответить на эти вопросы о своем ребенке:
- Он верит всему, что слышит от друзей и видит в интернете?
- Всегда ли он знает, как получить то, чего он хочет?
- Он задает вопросы? Или соглашается с тем, что ему предлагают взрослые?
Критическое мышление отвечает именно за эти действия. Кроме того:
- Оно позволяет детям лучше усваивать сложную информацию;
- Помогает лучше учиться и получать хорошие оценки;
- Позволяет находить правильные ответы на вопросы;
- Снижает количество систематических ошибок в мышлении.
Как думают дети младшего школьного возраста
По типу мышления детей в этом возрасте можно разделить на 3 условные категории:
Неважно, к какой категории относится ваш ребенок, — любого можно научить мыслить критически. Но чтобы это сделать, он должен верить в то, что мышление — это просто и весело. Тогда он сможет применять его круглый год во время любого занятия: когда он играет в баскетбол или изучает робототехнику, рисует или танцует.
Учим детей принципам критического мышления
Дети младшего школьного возраста вполне могут понять основные принципы критического мышления, но им, конечно, надо помочь.
В этой таблице я описала основные принципы, вопросы, которые надо задать ребенку, и ваши действия, чтобы его направить:
|№
|Принцип
|Вопрос
|Взаимодействие
|1
|Стремиться к ясности и точности
|Откуда я это знаю? Это факт или чье-то мнение?
|Призывайте своего ребенка проверять факты, изучать их и четко формулировать вопросы к информации и мнениям других людей.
|2
|Проверять выводы
|Как они объясняют свои выводы?
|Скажите ребенку, чтобы он просил дать пояснения и привести примеры, когда он что-то не понимает. Пусть он знает: не страшно, если ты запутался и приходится задать вопрос.
|3
|Пытаться понять причины и следствия событий и идей
|Почему это произошло?
|Ребенок должен уметь находить информацию, которая имеет отношение к проблеме. Помогите ему связать значимую информацию с вопросом, на который он пытается ответить, или с темой, которую он изучает. Помогите ему понять, как все «сложить вместе».
|4
|Знать, что мнение может быть субъективным (личным)
|Что действительно известно о проблеме?
|Поясните ребенку, что он должен быть справедливым. Способствуйте эмпатии в его мыслительных процессах. Убедитесь, что он учитывает мнения других людей, делая выводы.
|5
|Быть открытым для альтернативных идей
|Как еще можно решить эту проблему?
|Уточните у ребенка, как бы он решил эту проблему другим способом. Если он не знает, подскажите ему свое решение.
Вот 5 способов, с помощью которых вы сами постепенно научите ребенка мыслить критически
- Помогайте мыслить вслух. Обсудите с ребенком, как строится его рассуждение при решении проблемы. Запишите этапы процесса, если нужно. Можно использовать технику «если-то-иди-к другому» — ниже я расскажу о ней подробнее.
- Задавайте вопросы. Не все вопросы ребенок может задать себе сам, так что помогите ему думать над проблемой в верном направлении.
- Дайте время подумать. У ребенка должно быть достаточно времени, чтобы записать идеи или поразмышлять над своими мыслями, прежде чем делиться ими.
- Обсудите процесс мышления. Попросите ребенка рассказать о своих выводах и узнать, как он к ним пришел. Так он получит возможность увидеть, как именно он использовал навыки критического мышления для решения проблемы.
- Работайте вместе. Он должен видеть, как его мысли соотносятся с вашими идеями. Благодаря совместному обучению ребенок поймет, что по одному и тому же вопросу у людей могут быть разные мнения.
Эти способы можно сочетать с техникой «если-то-иди-к другому»
Ее суть состоит в том, чтобы научить ребенка размышлять над любой ситуацией в следующем порядке:
- Если это случится, что еще может произойти?
- Когда это случится, что можно будет сделать?
- Что еще это может означать?
- Что думает об этом другой человек (друг, мама, учитель)?
- Порассуждай и только потом сделай вывод (прими решение).
Если вы будете постоянно приучать ребенка к такому процессу мышления, он привыкнет думать таким образом и будет готов ко всему, что происходит в его жизни, привыкнет к разным точкам зрения на одну и ту же проблему.
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