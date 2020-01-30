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«Это факт или чье-то мнение?». Как научить детей критически мыслить

YOUNG
Елена Брагина
Елена Брагина

Научный консультант, методолог

Анна Меликян

Критическое мышление — это анализ и оценка ситуации или информации. Звучит довольно просто, правда? Но для ребенка младшего школьного возраста это тяжелая работа. При этом и в учебе, и в работе, и в личных отношениях это необходимый навык, и чем раньше мы ему обучимся, тем лучше. 

Расскажу, какие техники помогут родителям привить младшеклассникам интерес к этому процессу.

«Это факт или чье-то мнение?». Как научить детей критически мыслить

Попробуйте ответить на эти вопросы о своем ребенке: 

  • Он верит всему, что слышит от друзей и видит в интернете? 
  • Всегда ли он знает, как получить то, чего он хочет? 
  • Он задает вопросы? Или соглашается с тем, что ему предлагают взрослые? 

Критическое мышление отвечает именно за эти действия. Кроме того: 

  • Оно позволяет детям лучше усваивать сложную информацию;
  • Помогает лучше учиться и получать хорошие оценки; 
  • Позволяет находить правильные ответы на вопросы; 
  • Снижает количество систематических ошибок в мышлении.

Как думают дети младшего школьного возраста


По типу мышления детей в этом возрасте можно разделить на 3 условные категории:


 

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Неважно, к какой категории относится ваш ребенок, — любого можно научить мыслить критически. Но чтобы это сделать, он должен верить в то, что мышление — это просто и весело. Тогда он сможет применять его круглый год во время любого занятия: когда он играет в баскетбол или изучает робототехнику, рисует или танцует. 

Учим детей принципам критического мышления


Дети младшего школьного возраста вполне могут понять основные принципы критического мышления, но им, конечно, надо помочь. 

В этой таблице я описала основные принципы, вопросы, которые надо задать ребенку, и ваши действия, чтобы его направить: 


Принцип Вопрос Взаимодействие
1 Стремиться к ясности и точности Откуда я это знаю? Это факт или чье-то мнение? Призывайте своего ребенка проверять факты, изучать их и четко формулировать вопросы к информации и мнениям других людей.  
2 Проверять выводы  Как они объясняют свои выводы? Скажите ребенку, чтобы он просил дать пояснения и привести примеры, когда он что-то не понимает. Пусть он знает: не страшно, если ты запутался и приходится задать вопрос.  
3 Пытаться понять причины и следствия событий и идей Почему это произошло? Ребенок должен уметь находить информацию, которая имеет отношение к проблеме. Помогите ему связать значимую информацию с вопросом, на который он пытается ответить, или с темой, которую он изучает. Помогите ему понять, как все «сложить вместе».
4 Знать, что мнение может быть субъективным (личным) Что действительно известно о проблеме? Поясните ребенку, что он должен быть справедливым. Способствуйте эмпатии в его мыслительных процессах. Убедитесь, что он учитывает мнения других людей, делая выводы.
5 Быть открытым для альтернативных идей Как еще можно решить эту проблему? Уточните у ребенка, как бы он решил эту проблему другим способом. Если он не знает, подскажите ему свое решение.

Вот 5 способов, с помощью которых вы сами постепенно научите ребенка мыслить критически

  1. Помогайте мыслить вслух. Обсудите с ребенком, как строится его рассуждение при решении проблемы. Запишите этапы процесса, если нужно. Можно использовать технику «если-то-иди-к другому» — ниже я расскажу о ней подробнее. 
  2. Задавайте вопросы. Не все вопросы ребенок может задать себе сам, так что помогите ему думать над проблемой в верном направлении. 
  3. Дайте время подумать. У ребенка должно быть достаточно времени, чтобы записать идеи или поразмышлять над своими мыслями, прежде чем делиться ими. 
  4. Обсудите процесс мышления. Попросите ребенка рассказать о своих выводах и узнать, как он к ним пришел. Так он получит возможность увидеть, как именно он использовал навыки критического мышления для решения проблемы.
  5. Работайте вместе. Он должен видеть, как его мысли соотносятся с вашими идеями. Благодаря совместному обучению ребенок поймет, что по одному и тому же вопросу у людей могут быть разные мнения. 

Эти способы можно сочетать с техникой «если-то-иди-к другому»

Ее суть состоит в том, чтобы научить ребенка размышлять над любой ситуацией в следующем порядке: 

  1. Если это случится, что еще может произойти?
  2. Когда это случится, что можно будет сделать?
  3. Что еще это может означать?
  4. Что думает об этом другой человек (друг, мама, учитель)?
  5. Порассуждай и только потом сделай вывод (прими решение).

Если вы будете постоянно приучать ребенка к такому процессу мышления, он привыкнет думать таким образом и будет готов ко всему, что происходит в его жизни, привыкнет к разным точкам зрения на одну и ту же проблему.

Фото на обложке: Shutterstock / STUDIO GRAND WEB

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