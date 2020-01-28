Майнд-карты, напоминалки и изоляция: как справиться с научным проектом

Для того, чтобы сдать проект вовремя и получить хорошую оценку, надо знать, как управлять проектами. В этой статье я расскажу, как это сделать — на примере исследования по биологии. Этот план пригодится тебе для любого научного труда.

Этот страшный день настал: тебе дали тему школьного научного проекта. Через несколько недель надо представить итоги исследований. Но как быть, если у тебя нет опыта проектной работы?

Мы будем использовать:

Таблицы для списка задач;

Сервисы для создания сетевого графика;

Доски визуализации в стиле «канбан»;

Смартфон.

Шаг 1: Запиши цели и задачи своего проекта

Первым делом не беспокойся и не пытайся сразу действовать: начинать надо с планирования. На этом этапе очень важно установить задачи и определить, что в итоге должно получиться.

Допустим, что в рамках исследования по биологии тебе нужно определить, являются ли тележки для покупок, которые мы используем в супермаркете, носителями бактерий. Это твоя цель.

В таблице ниже я написала типичные задачи, которые надо решить на пути к цели. Я использовала готовый шаблон «Google Таблиц» «Список дел». Создала отдельный лист для задач каждого этапа работы. Как видишь, шаблон позволяет записывать задачи и отслеживать их готовность. Для того, чтобы отметить готовые задачи, достаточно просто поставить «галочку» в крайний левый столбец.

Вся необходимая информация по задачам должна быть в этом файле. Если надо назначить ответственного за задачу, просто добавь дополнительный столбец в таблицу.

Шаг 2: Распредели задачи во времени

Визуализируй план

Один из основных факторов планирования — это время. Оно очень влияет на результат. В таблицу выше мы уже внесли все задачи и проставили даты их исполнения. Теперь нам надо:

выявить связи между задачами;

знать, какие задачи могут выполняться одновременно, а какие – друг за другом.

Зачем? Это поможет не тратить время впустую и все успеть в срок.

Чтобы разобраться, как взаимосвязаны задачи проекта, начертим сетевой график. Это можно сделать вручную на листе бумаги, но я пользуюсь бесплатной программой для составления майнд-карт XMind Zen.

Ниже — пример сетевого графа для нашего проекта. Я выделила несколько задач (мероприятий), которые можно решать одновременно. Например, читать литературу, которую ты нашел для обоснования своего исследования, и готовиться к эксперименту.

Дальше составляем план и визуализируем его. Конечно, можно составить его в «Google Календаре» и визуализировать его с помощью диаграммы Ганта в Excel, но лучше потратить это время на оформление доклада.

Для визуализации процесса работы над проектом я рекомендую пользоваться Канбан-доской (слово «канбан» по-японски означает «рекламный щит, вывеска»). Такую доску можно создать в бесплатном сервисе Trello. Принцип прост: заносишь задачу в крайний левый список и по мере выполнения перемещаешь ее вправо. На рисунке ниже показана доска для нашего научного проекта.

Я добавила некоторые карточки с задачами проекта в списки «Что сделать», «В работе», «Готово». Еще одно преимущество Trello — там можно установить сроки исполнения задач.

Контролируй свое время

Чтобы твой план сработал, надо выделить на выполнение каждой задачи время, чуть больше минимально необходимого — на случай непредвиденных проблем.

Как бы трудно тебе ни было, не давай себе слишком много времени, иначе не уложишься в сроки. Кроме того, надо найти компромисс между быстрым движением к цели и эффективностью. Как это сделать? Всегда выбирай те задачи, решение которых в данный момент поможет достичь наилучших результатов.

Пример. Если у тебя всего час на описание результатов эксперимента, лучше потратить его на дизайн таблицы и диаграммы. А можно просто внести данные в готовый шаблон, и повысить свою эффективность в несколько раз.

Шаг 3: Контролируй исполнение задач

Ты всегда должен знать, на каком этапе ты находишься и сколько задач осталось решить. Определи контрольные точки для оценки прогресса своего проекта и проверяй, как быстро ты продвигаешься, соблюдаешь ли сроки. Это даст тебе силы продолжать и сохранить мотивацию.

Самый простой способ — установить уведомления на телефоне. Тогда ты точно ничего не забудешь.

Когда ты приступил к задаче, контролируй свое внимание. Чтобы не отвлекаться, используй технику Pomodoro. Суть этой техники: формирование «мини-задач», которые можно сделать за 25 минут. Этот отрезок заставляет тебя придерживаться одной небольшой задачи, чтобы выполнить ее как можно быстрее.

Пример. Если тебе нужно описать эксперимент:

приготовь свою таблицу, которую ты составил в результате проведения экспериментов;

закройся у себя в комнате, чтобы никто не отвлекал;

откройте редактор, в котором ты работаешь;

пиши в течение 25 минут, не прерываясь (используй таймер на смартфоне, чтобы засечь время).

Тележки для покупок Количество колоний бактерий Размер колоний бактерий Эксперимент № # 1 # 2 # 3

В итоге у тебя обязательно получится написать несколько связных абзацев текста, детально описывающих процедуру эксперимента. Пиши в режиме «потока» все, что приходит в голову — редактировать будешь потом.

Повторим все пункты для закрепления:

Записываем цели и задачи по этапам проекта с использованием Google-таблиц и сетевого графа. Планируем время работы с запасом (канбан-доски, Trello). Контролируем исполнение проекта и процесс работы (техника Pomodoro).

С этими инструментами и идеями планирование и управление школьным научным проектом становится гораздо проще и эффективнее.

Фото на обложке: Shutterstock / Zodiacphoto