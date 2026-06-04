SpaceX готовится к проведению крупнейшего IPO в истории — компания Илона Маска планирует привлечь $75 млрд

SpaceX готовится к проведению крупнейшего IPO в истории — компания Илона Маска планирует привлечь $75 млрдСтоимость одной акции — $135
SpaceX раскрыла параметры своего первичного размещения акций (IPO) — компания привлечёт $75 млрд, сообщил Bloomberg. Бизнес Илона Маска выставит более 555 млн акций по $135 за бумагу. Если сделка состоится, она станет самым крупным первичным публичным размещением за всю историю мирового фондового рынка.
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SpaceX разместит 555,6 млн акций
Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, SpaceX предложит инвесторам около 555,6 млн акций по цене $135 за штуку. Общий объём размещения составит $75 млрд.
По оценке Bloomberg, капитализация компании после IPO достигнет $1,77 трлн. Это позволит SpaceX стать одной из десяти самых дорогих компаний в мире. Размещение акций ожидается 11 июня, а торги на бирже Nasdaq начнутся 12 июня под тикером SPCX.
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По данным Forbes, российские инвесторы также могут получить доступ к IPO через ряд брокеров.
Стоимость акций SpaceX будет фиксированной
SpaceX решила отказаться от традиционного ценового диапазона и сразу объявила фиксированную цену акций до начала сбора заявок инвесторов. Как отмечает Bloomberg, подход крайне редко используется на крупных первичных публичных размещениях акций в США.
Если акции будут размещены в заявленном объёме, SpaceX побьёт рекорд нефтяной компании Saudi Aramco, которая смогла привлечь в бизнес через первичное публичное размещение акций $29,4 млрд.
По мнению аналитиков, на слова которых ссылается Bloomberg, успех размещения может ускорить выход на биржу других лидеров технологического рынка, включая OpenAI и Anthropic.
Илон Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO
После размещения Илон Маск останется крупнейшим акционером SpaceX. Сейчас он владеет 93,6% и около 85% голосов при принятии решений.
По данным Bloomberg, доля предпринимателя после IPO сократится незначительно. Он также сохранит возможность назначать большинство членов совета директоров и фактически продолжит контролировать стратегические решения компании.
До 30% акций предложат частным инвесторам
SpaceX планирует зарезервировать для частных инвесторов до 30% от всего объёма размещённых акций, что значительно выше стандартной практики на американском рынке.
По данным Reuters и The Wall Street Journal, Илон Маск рассчитывает привлечь лояльных инвесторов, которые смогут поддержать котировки компании после начала торгов.