В Москве пройдет «День карьеры» для учащихся столичных вузов

18 декабря пройдет «День карьеры» для молодых специалистов разных направлений: инженеров-механиков, технологов пищевого или швейного производства, программистов, химиков фармацевтического производства и агрономов по защите растений.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно выбрать интересующую вакансию или стажировку на сайте, заполнить анкету, пройти модерацию и получить приглашение на собеседование.

На «Дне карьеры» студенты смогут поучаствовать в коуч-сессии, на которой специалисты расскажут о секретах самопрезентации и правилах ведения переговоров с работодателями. Полученные знания можно будет применить на «быстрых собеседованиях» с представителями промышленных предприятий Москвы.

Мероприятие пройдет в конгресс-центре ОЭЗ «Технополис «Москва». Организатор — Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.