В Москве пройдет «День карьеры» для учащихся столичных вузов

18 декабря пройдет «День карьеры» для молодых специалистов разных направлений: инженеров-механиков, технологов пищевого или швейного производства, программистов, химиков фармацевтического производства и агрономов по защите растений.
Чтобы принять участие в мероприятии, нужно выбрать интересующую вакансию или стажировку на сайте, заполнить анкету, пройти модерацию и получить приглашение на собеседование.
На «Дне карьеры» студенты смогут поучаствовать в коуч-сессии, на которой специалисты расскажут о секретах самопрезентации и правилах ведения переговоров с работодателями. Полученные знания можно будет применить на «быстрых собеседованиях» с представителями промышленных предприятий Москвы.
Мероприятие пройдет в конгресс-центре ОЭЗ «Технополис «Москва». Организатор — Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.
Фото на обложке: fizkes /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бизнес решает проблему дефицита кадров в IT наймом студентов без опыта работы — исследование
- 2 Delivery Club запустил стипендиальную программу для курьеров-студентов
- 3 МТУСИ назвал победителей межвузовского соревнования по информационной безопасности M*CTF
- 4 Ozon объявил о наборе стажеров на программу Ozon Camp
- 5 «Яндекс», «Сириус» и университеты откроют образовательную программу по искусственному интеллекту
ВОЗМОЖНОСТИ
10 декабря 2021
10 декабря 2021
10 декабря 2021