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«Я устроился на работу после 17 собеседований — и 17 отказов». История разработчика

YOUNG
Георгий Карпенко
Георгий Карпенко

Мобильный разработчик Škoda Auto

Мария Передок

В девятом классе родители Георгия Карпенко решили, что ему надо стать дипломатом. Он переехал из Украины в Чехию, чтобы изучать международные отношения, окончил вуз, но эта область оказалась для него совсем неинтересной. В итоге Георгий успел поработать на самых разных работах — от автослесаря до кальянщика — но нашёл себя в мобильной разработке, пройдя онлайн-курсы от GeekBrains. 

Георгий рассказал Rusbase Young свою историю. 

«Я устроился на работу после 17 собеседований — и 17 отказов». История разработчика

Как я переехал в Чехию

Я родился в Запорожье в Украине и на международные отношения сначала планировал поступать в Киев, но потом мы решили посмотреть на варианты за границей. Выбирали между Францией, Польшей и Чехией, и оказалось, что в Чехии бесплатное образование, если учиться в государственных вузах на чешском языке. 

Выучить чешский несложно: он входит в славянскую группу языков и очень похож на русский и украинский. Для нас его реально освоить за год.

Столько длится подготовительная программа перед поступлением. Мы с семьёй решили, что этот вариант мне подходит. 

Через год закончил курсы и получил сертификат, с которым легко было поступить на государственное обучение. Увы, учеба мне не нравилась, но я все-таки закончил университет. 

Пока я учился, мне довелось попробовать себя в самых разных профессиях — я был автослесарем, барменом, кальянщиком, рецепшионистом, продавцом-консультантом, на стройке. 

Как я увлёкся разработкой

Ещё в 14-15 лет я «игрался» с HTML и CSS. Пытался сделать что-то со своим Android, еще с версии 1.5: устанавливал кастомные прошивки, копался в ядре, все это было дико интересно. 

Моя девушка закончила очные курсы по Android в Запорожье, но разработка в итоге оказалась не ее профилем, сейчас она увлекается дизайном. Я же всю жизнь учил языки — французский, английский, немецкий, чешский, поэтому думал, что программирование не для моего ума.

Девушка убедила, что это реально, показала пару простых вещей, и я понял, что это прямо магия!

Я начал смотреть туториалы на YouTube и вебинары, а потом пошёл на онлайн-курсы. 

Почему я ходил на собеседования с первого месяца

У меня всегда была невероятная вера в себя, так что я пытался делать тестовые задания для разных компаний на протяжении всего обучения, хотя само ремесло полностью не освоил.

Я хотел набраться опыта в поведении на собеседованиях, в умении себя продавать, ну и получить практические навыки в разработке. 

Самыми прибыльными в плане знаний оказались тестовые задания. Получаешь его, пытаешься выполнить, поначалу, конечно, в основном не получается. Но главное — не уставать гуглить, искать похожие кейсы, вникать в код, узнавать, как он работает. Это дало мне чуть ли не больше всего знаний.

Меня привлекали вакансии, которые не требовали «особенных» знаний. Подразумевалось, что если ты закончил что-то связанное с разработкой и пишешь, например, на С# или Java, тебя, вероятно, могут взять и доучить особенностям мобильной разработки. Я верил, что всё получится, но, естественно, это не увенчалось успехом. Все-таки у меня были знания, вырванные из контекста, а целостности и систематики в них пока не было.

Так что перед тем, как я устроился на первую работу, у меня было около 17 собеседований и 17 отказов.

Не скажу, что это меня демотивировало: я знал, что всё получится, и просто продолжал делать.

Читал книги по Java, структурах данных, алгоритмизации и архитектурах мобильных приложений.

Долгожданная работа 

После второго месяца обучения я устроился тестером в холдинг T-Mobile. В таких огромных компаниях все настроено гибко и удобно для бизнеса, но не для работников. Первый месяц я пытался понять, что вообще такое тестирование продукта, а в итоге как-то не влился в этот процесс.

Мне было скучно, я просто сидел и считал часы до того момента, как можно будет валить домой — и меня это жутко напрягало. В конце концов забил, и через два месяца мы с работодателями распрощались. 

Потом я ещё поработал тестером в другом месте. 

Я закончил онлайн-курс в середине лета, и к концу августа уже устроился Android-разработчиком в аутсорс-фирму DaMi Development на проект для Škoda Auto a.s. Мы делали приложение для европейского маркета, чтобы владельцы автомобиля этой марки могли посмотреть документацию, мануалы, следить за техобслуживанием, назначить встречу с дилером. 

Код оказался слабоподдерживаемым, но с точки зрения архитектуры достаточно простым. Мне удалось быстро погрузиться в процесс, и через два месяца я остался и вовсе единственным на проекте со стороны разработки нового функционала. И хотя у меня уже была работа, я продолжал учиться.

Так я проработал примерно года полтора, параллельно познакомившись с кроссплатформенной разработкой на Flutter, когда одно приложение пишется одновременно для обеих платформ — iOS и Android. Участвовал на нем в парочке проектов на фриланс-основе. 

Недавно я стал мидл-разработчиком уже на другом крупном проекте все той же Škoda Auto и параллельно веду прочие проекты компании. 

Я сумел поменять профессию и наконец-то нашел то, что мне действительно приносит удовольствие.

Сейчас я часто участвую на нескольких проектах одновременно, провожу по 12 часов в день за работой — но только потому, что я практически не замечаю времени за делом, которое мне дико интересно.

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab

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