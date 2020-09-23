«Карантин стал самым продуктивным временем за 11 лет школы»: успешный опыт школьников и педагогов на удалёнке

Мысль о новых ограничениях из-за коронавируса заставляет тревожиться многих подростков и их родителей: не всем онлайн-учёба оказалась по плечу. Сложно собраться, распределить время, чётко разграничивать отдых и учёбу — трудностей много. Но есть и положительные моменты, ведь образование в онлайне вышло на качественно новый уровень! Стало возможным проходить самые разные курсы и заглядывать во многие университеты и школы мира.

Как мягко и безболезненно перевести школьников в онлайн

Свободный доступ к компьютеру и надёжное интернет-соединение

Если, например, в семье несколько детей, а компьютер — один, то пользоваться им приходится по расписанию, сложно полноценно погрузиться в онлайн-уроки и выбрать для этого действительно удобное время. Постарайтесь сделать так, чтобы у ребёнка всегда и в любое время был доступ к компьютеру с хорошим интернетом.

Предварительное знакомство с дистанционным форматом

Ученики, которые раньше занимались онлайн, были более мотивированы. Они сконцентрировались на получении знаний, не отвлекались на решение организационных и технических проблем (как посмотреть вебинар, как отправить учителю выполненное задание и так далее). Если школьник не сталкивался с онлайн-обучением раньше, помогите ему разобраться и всё объясните.

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Возможность выбирать время для занятий

Весной «Фоксфорд» открыл бесплатный доступ к курсам по школьной программе, к нам пришли 2,5 млн новых пользователей. Мы сравнили сценарии онлайн-обучения до и во время карантина.

Раньше к онлайн-курсам школьники подключались после обеда в будние дни и с утра и до вечера в воскресенье. Во время карантина ученики смотрели уроки в течение всего дня.

А вот время занятий с репетиторами не изменилось: индивидуальные уроки по-прежнему назначали в будние дни, с 16 до 20 часов, и в течение дня в субботу.

Мария Стрига, преподаватель физики и математики

Из-за коронавируса изменилось расписание занятий. Раньше я работала до 22:00–23:00, во время карантина ночных занятий почти не осталось. Большинство учеников перешли с вечернего на утреннее время, несколько человек попросили дополнительное занятие в неделю.

Самостоятельное определение целей

Не менее важно выбрать, что именно изучать и с какой целью. Одни ученики восполняли пробелы в знаниях и проходили базовые курсы, другие сделали упор на подготовку к ЕГЭ или олимпиадам, третьи просто решили узнать что-то новое и любопытное.

Павел Рябчиков, преподаватель информатики и ИКТ

Я стал уделять занятиям больше времени. Раньше было по 4–5 занятий в день, во время карантина доходило до тринадцати. Пришли ученики, которые хотели подготовиться к ЕГЭ в стиле экспресс-погружения — ежедневно, по два занятия подряд, или изучить что-то помимо школьной программы. Многие из них говорили мне, что оценили свои силы и научились правильно распределять время, расставлять приоритеты во время карантина.

Асия Тюмисова, преподаватель математики

Школьники и их родители смогли выбирать, какому предмету уделять дополнительное время, и математика оказалась одним из приоритетных направлений. В какой-то момент я обнаружила, что завтра меня ждёт 12 уроков, а на следующий день — 13, и далее в том же духе.

Меня просили о дополнительных занятиях, и я не могла отказать.

Многие ученики рассказывали, что дистанционное обучение в их школах, по сути, свелось к самостоятельному изучению тех или иных тем, и они перестали справляться с домашними заданиями. Однако выглядели они менее уставшими, занимались с повышенным энтузиазмом, а кто-то даже почувствовал силы попробовать себя в олимпиадах.

Иван Пушкарёв, выпускник 2020 года

С началом карантина школьные занятия свелись к выполнению заданий на разных сайтах, которые занимали не так много времени. Я делал все домашние работы на следующую неделю в выходные, чтобы в будни не думать о них.

Карантин сильно поменял график: можно было общаться с репетиторами уже в первой половине дня, стало больше времени на дополнительные занятия и мини-курсы. Например, подготовку к ЕГЭ по информатике вообще за день прошёл, во многом благодаря карантину. Но завала точно не было, отказываться от лишнего материала не пришлось.

Для меня это был и остаётся максимально продуктивный период: дома легче сконцентрироваться и делать то, что действительно нужно — изучать теорию, решать задачи, смотреть занятия.

Элина Ахмедова, выпускница 2020 года

С началом карантина удалось вздохнуть спокойно и перенаправить ещё больше сил на подготовку к ЕГЭ. По математике три раза в неделю у нас проходили зум-конференции, по физике — заканчивали программу и решали варианты, по информатике — раз в неделю встречались в Google Meet для решения ЕГЭ. Учителя по остальным предметам просто отправляли нам задания, которые мы сдавали, чтобы получить нужное количество оценок.

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Изоляция для меня была самым продуктивным периодом за все 11 лет школы. Внезапно освободившееся время принесло пользу: я смогла досмотреть курсы по математике, информатике и пройти с нуля годовой курс по русскому за 2 месяца, смогла нагнать необходимую программу и не успела перегореть, как раз выйдя к июлю на пик своей формы после трёх месяцев нон-стоп учёбы.

Я человек, созданный для свободного графика, поэтому оценила возможность самостоятельно распределять время и рассчитывать силы. Поначалу был велик соблазн ложиться в 5 утра и вставать к обеду, но вскоре я выстроила режим.

Дистанционное обучение становится привычным способом получения образования, в том числе из-за пандемии.

Умение учиться онлайн можно назвать главным скиллом для школьников в 2020 году.

При этом, по нашей оценке, только около 5% школьных учителей работали с цифровыми инструментами. Остальным во время карантина пришлось разбираться: как передать задание ученикам, в каком формате оно должно быть. Из-за организационных и технических проблем мотивация учеников падала, но онлайн-образование может быть удобным, интересным и эффективным, если к нему стремиться.

Фото на обложке: Shutterstock / Anfisa Che