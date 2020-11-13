«Сказки Эльбы»: как и зачем онлайн-бухгалтерия сделала книгу о предпринимателях

Онлайн-бухгалтерия «Контур.Эльба» выпустила первую в России книгу о предпринимателях под названием «Сказки Эльбы». В ней речь идёт о реальных людях, которые добились успеха не по волшебству, а благодаря собственному упорству. О том, что ждёт читателя в книге, рассказывает Рамиль Шайфутдинов, руководитель «Контур.Эльбы».

Тридцать и одна история о настоящих предпринимателях

Мир меняется. Он становится более цифровизированным, стираются границы, появляются новые профессии и специальности, а «старые» открываются с другой стороны. На страницах книжки рассказывается 31 реальная история о настоящих предпринимателях и их делах. Кому-то они могут показаться фантастическими: например, о разведении крокодилов дома. А кому-то очень знакомыми — например, о «Додо Пицце» или Оле Маркес.

В Эльбе понимают, каким должен быть человек будущего. Теперь важны не только усердие и умение работать с информацией. На первый план выходят личные качества: эмпатия, открытость к изменениям, гибкость, умение работать с командой, обучение на собственных ошибках и смелость быть впереди, пробовать неизвестное. Всё это – качества успешного предпринимателя. То, чему стоит учить с детства.

Фото: пресс-служба СКБ «Контур»

Как всё начиналось

Однажды я перед сном читал дочке сказку о юных бунтарках и задумался: а почему нет детских книжек о бизнесменах? Основы экономики, упакованные в школьный формат есть, а о главном – духе предпринимательства – нет? Бизнес-кейсы очень популярны среди взрослых, а где такие же, но для детей? Потом рассказал о идее команде, и та меня поддержала.

Создавать книгу, конечно, было страшно, и не очень верилось, что получится. Специалисты «Эльбы» отлично работают с веб-сервисами, а издательское дело для них новое, непонятное. Сначала силами сотрудников «Контура» были подготовлены 500 пилотных экземпляров. Сами написали 14 сказок, нарисовали по одной иллюстрации к ним, подарили клиентам и коллегам и стали ждать отклика. Он оказался отличным! Идея «Сказок Эльбы» стала набирать обороты.

Сказки для большого мира

Осенью 2020 года из миниатюрного корпоративного издания «Сказки» стали настоящей книгой. На этом пути «эльбовцам» было интересно и важно всё:

Обсуждение ценностей, которые хочется донести до читателей, вдохновение для них.

Выбор героев. Хотелось рассказать не только об известных предпринимателях, но и необычных маленьких бизнесах. В книжку вошли сказки о Фёдоре с «Додо Пиццей» и о Оле Маркес и её школе идеального тела «SEKTA», которых знают многие. А ещё — о небольшой сети прачечных Олега, о фабрике мороженого Кати… Конечно, нашлось место и истории клиента «Эльбы» – это сказка о Романе и его студии звукозаписи.

Работа с текстами, подбор иллюстраторов, ожидание вёрстки и мокапа обложки.

А потом поняли, что многим нравится формат подкастов. Так некоторые истории из «Сказок Эльбы» стали аудиосказками. Записали их в профессиональном качестве и выложили в свободный доступ. Их можно послушать на всех удобных площадках: «Apple Podcasts», «Google Podcasts», «ВКонтакте», «Яндекс Музыка», «Castbox», «SoundCloud».

Эмоции и поддержка

Зачем онлайн-бухгалтерии делать книжку сказок? Услугами «Эльбы» пользуются в основном начинающие предприниматели. Что сказочного в отчётах, платежах, сверках и прочих документах?

Книга рассказывает, какие общечеловеческие ценности заложены в сервис, какие люди делают его. Это вложение в узнаваемость и эмоции.

Я уверен — очень важно рассказать детям об осознанном выборе, добавить в их картину мира примеры того, как люди посвящают жизнь любимому делу. Такие сказки помогут не бояться пробовать, ошибаться и идти дальше.

В «Сказках Эльбы» ребята найдут поддержку своей активности и предприимчивости. А значит — будет меньше людей, работающих на нелюбимой работе. Всё начинается с детства, в том числе мечты. Вот и вы расскажите детям, что они могут стать, кем захотят.

Фото на обложке: Unsplash