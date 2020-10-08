Чем раньше, тем лучше: как привить детям финансовую грамотность

В школе мы изучаем алгебру и тригонометрию, но не как планировать бюджет, копить или инвестировать. Чем старше мы становимся, тем больше у нас обязанностей, при этом умение обращаться с деньгами не появляется автоматически во взрослом возрасте. Этому нужно учиться с детства.

Младенцы и дети ясельного возраста

Как привить им финансовую грамотность? Они постоянно заняты: учатся есть, спать, ходить и взаимодействовать с миром. Может показаться, что рассказывать им о деньгах — пустая трата времени. Но все начинается с первым денежным подарком, который они получат при рождении и/или каждый год спустя.

Ребенок активно реагирует на цвета и звуки, поэтому попросите родных подарить ему симпатичную свинью-копилку. Пусть внесение денег станет ежедневным или еженедельным ритуалом — так вы сформируете привычку откладывать деньги.

Потом переведите сэкономленные деньги на сберегательный счет ребенка и продолжайте привычку вносить деньги в свой домашний банк, а затем делать взносы на сберегательный счет каждый месяц.

Детсадовцы и ученики начальной школы

Дети с любопытством изучают окружающий мир, и это отличное время, чтобы привить им хорошие финансовые привычки.

Устройте магазин игрушек, и на каждую установите цену. Пусть ребенок берет монеты из банки для сдачи и покупает у вас игрушки, а по мере его взросления ребенка увеличивайте цены и количество денег. Дайте им карандаш и блокнот, чтобы подсчитывать цены и не превысить бюджет.

В этом возрасте также можно установить оплату труда. Мама Стефани Стоквелл рассказывает: «Я установила систему оплаты за домашние обязанности для моего шестилетнего сына. За работу по дому он получает 25 центов. Мы также позволяем ему самому выбирать цель, на которую он хочет накопить. Как только он накопит сумму, в 1,5 раза превышающую стоимость цели, он может ее купить. Например, то, чего он хочет, стоит $10, значит, для покупки ему нужно накопить $15».

Дети предподросткового возраста

Поскольку все больше и больше родителей обучают своих детей на дому, это открывает возможность научить их хорошим привычкам к деньгам. Учиться правильному обращению с деньгами можно интересно и увлекательно: вы можете скачать таблицы по финансовой грамотности или найти на YouTube видео других детей, говорящих о деньгах.

Дети выучат больше и, скорее всего, будут более восприимчивы, когда получат практический опыт в продуктовом магазине, интернет-покупках, походах в банк или к банкомату. Все это — обучающие моменты, которые родители могут использовать в повседневной жизни.

Джоли Вигерс рассказывает: «Мои дети используют приложение Spendee, чтобы записывать все транзакции. Они должны согласовать их со своим банком (который не подключен), прежде чем получат деньги на следующий месяц!».

Еще один инструмент, который используют многие родители, — это Greenlight, который предлагает дебетовую карту для детей, управляемую родителями. С помощью одноименного приложения родители могут перечислять на счет ребенка карманные деньги, когда домашние обязанности будут выполнены (или просто так). После этого дети могут использовать средства по своему усмотрению.

Подростки

Подростки уже начинают обретать независимость, и многие начинают искать способы получить деньги — например, заработать или попросить больше карманных денег. Это отличное время, чтобы закрепить хорошие привычки по обращению с деньгами.

Другие родители превращают повседневную жизнь в «реальную жизнь».

Когда дочери Карен Колтон было 13, она начала планировать каникулы вместе с мамой. Во время путешествий Карен часто арендовала недорогие апартаменты на недолгий срок. Она рассказывает: «Дочь помогла мне с планированием, в том числе и бюджетом. К 13 годам она уже была профессионалом. Однажды мы неожиданно прибыли в Брюгге, и она вызвалась найти нам жилье. Мы оставили ее в телефонной будке с туристическим гидом, который она взяла в инфопункте для туристов, и она забронировала нам уютную квартиру, которая вписалась в наш бюджет».

Весной Холли Рэган платила своим детям игрушечными деньгами, чтобы они делали свои виртуальные школьные задания, а потом начала взимать с них плату за жилье и еду. Старшая дочь получала зарплату повыше, потому что она была образованнее и работала больше.

Молодые взрослые

Старшие дети и любят, и ненавидят период взросления — когда уже не могут быть беззаботными, но еще не ответственны. Я знаю, потому что мне очень смешно, когда моя дочь и племянник жалуются на то, что взрослеть тяжело.

В этом возрасте они должны сами отвечать за свой транспорт, еду и одежду — не говоря уже о налогах, вычтенных из их зарплаты. Если с детства у них сформировались хорошие финансовые привычки, к этому возрасту, когда их уже не будоражит финансовая независимость и бесконтрольные расходы, они должны хорошо распоряжаться деньгами

Ди Ю рассказывает: «Когда я училась в старших классах, мама дала мне свою чековую книжку и заставила ежемесячно заполнять чеки, чтобы платить за аренду и следить за балансом». Сейчас большинство транзакций совершается онлайн, и этот метод придется адаптировать. Тем не менее, оплата счетов — это ответственность, которую молодые люди могут взять на себя. Когда я дала это задание своим детям, они узнали, что такое оплачивать счета. Они поняли, что зарабатывать здорово, пока большую часть денег не приходится отдавать за коммунальное обслуживание, телефон и автомобиль. Когда они уедут из дома и обзаведутся собственным жильем, они будут знать, что надо оплачивать счета, и как это делается, поэтому реальная жизнь их не шокирует.

Наташа Бади советует родителям открыть пенсионный счет, когда ребенку исполнится 18 лет. Ее сын получил его в 19 лет. Она также сказала: «Детям нужно изучить правило 72 (сложные проценты) и познакомить их с финансовым консультантом, который будет строить с ними отношения».

Рикардо Пина из Modest Wallet отмечает: «Научиться зарабатывать деньги в детстве — невероятно важное умение для взрослой жизни... Это не только помогает формировать характер, но и навыки, которые мы приобретаем в юности, могут служить нам поддержкой на протяжении всей жизни. Подработка и неполный рабочий день — это удивительный и интересный способ рассказать детям о деньгах и о том, как их заработать».

Разумное обращение с деньгами

Важно не только привить хорошие финансовые привычки, но и научить разумно обращаться с деньгами. Здесь очень важен хороший пример родителей. Натали Пайн, CFP, управляющий партнер Briaud Financial Advisors, и ее муж Роджер обнаружили, что очень важно помочь правильно сформировать «понимание денег» ребенка на ранней стадии.

Когда их старший ребенок был в детском саду, дети получали жетоны, которые можно было использовать для оплаты маленьких игрушек в «магазине». Их сын месяцами копил свои жетоны, чтобы купить двух резиновых змей. Он купил одну змею для себя, а другую для своего младшего брата. «Мы очень хвалили нашего сына за то, что он такой щедрый и заботливый», — сказал Пайн. Супруги даже рассказывали о поступке сына родителям и друзьям.

Однако результат был неожиданным — похвала побудила сына продолжать покупать подарки своему младшему брату. Ребенок понял: надо покупать подарки брату, чтобы его родители гордились.

Хвалить детей за разумное обращение с деньгами хорошо, но Пайн говорит, что родители должны быть осторожны с тем, за что они на самом деле хвалят и что на самом деле транслируют своим детям.

Есть довольно много забавных способов научить детей хорошим привычкам к деньгам. Делая финансовое образование веселым и познавательным с самого раннего возраста, мы создадим поколение детей, которые смогут принимать разумные финансовые решения без страха.

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