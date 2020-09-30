Деньги от ума: как победители школьных олимпиад распоряжаются призами

Призеры Олимпиады Кружкового Движения НТИ и благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», рассказали о том, как добились успеха в профиле «Искусственный интеллект» и на что потратили выигранные деньги.

Побеждать в олимпиадах всегда приятно: новый опыт, знакомства, дух соревнования, признание и гордость собой. И, конечно, призы. Иногда это дополнительные баллы на ЕГЭ или даже возможность поступить в вуз без вступительных испытаний, а иногда — достаточно большие суммы денег.

Герман Бейгер, студент ИТМО, выиграл 500 000 рублей

Я родился и вырос в Абакане. Учился в лицее, если честно, как придется. На предметы, которые мне не были интересны, то есть все, что не математика, я забивал (всестороннее развитие, пока!). На самом деле даже если бы я их учил, все равно ничего бы из этого не вышло, потому что я бы делал это только ради оценок, а не удовольствия.

Когда я учился в 10 классе, мне попалась олимпиада для студентов по машинному обучению. Она была командная, а я побоялся, что не вытяну свою команду, и вышел из нее. Участвовал один, решил только практическую часть и не прошел в финал.

На следующий год во «ВКонтакте» мне случайно попалась реклама Олимпиады Кружкового движения НТИ и фонда «Вклад в будущее» Сбербанка. Мне понравилось, что это олимпиада II уровня, а значит, дает право на БВИ (поступление в вуз без вступительных испытаний — прим. авт.). Для меня 100 баллов, а точнее БВИ, было гораздо важнее денежного приза. Я как раз заканчивал школу и решил рискнуть.

Конечно, моей целью была победа, а не просто участие. Я верил в нас с напарником, Тихоном Марвиным. Но все равно очень нервничал. Я потратил много сил и энергии ради победы, все свободное время готовился к финалу.

Даже когда мы были на финале в Москве, я смотрел на себя в зеркало в номере отеля и понимал, что по-другому просто не может быть. Иначе меня ждало сильнейшее разочарование, и я не знаю, как быстро я бы оправился.

Во время награждения на сцену вызвали команды, начиная с пятого места. Мы узнали тех ребят, которые шли с нами на защиту решений. Так мы поняли, что действительно заняли первое место. Мы были в смятении и жутко радовались. Я плохо понимал, насколько важные люди с нами стояли, потому что очень хотел скорее распаковать и посмотреть Macbook, который мне подарили. Он был чем-то, что я мог ощутить у себя в руках, тем, ради чего я так тяжело работал, мне он был гораздо приятнее в тот момент, чем сертификат на полмиллиона. Потом я не мог найти свой рюкзак. Оказалось, он был в комнате, где мы защищали решения. Люди там уже прибирались, и попросили мой сертификат, чтобы сфотографироваться с ним.

Тихон был определенно рад, я был в восторге. Друзья пошутили: «Он выиграл у жизни», — было приятно. Родители мною гордились. У меня было ощущение, что все вокруг — это сон.

Забавно, но важная часть нашего решения мне действительно приснилась. Мы пытались применить один алгоритм как часть нашего решения. На следующее утро я проснулся, и не успев открыть глаза, понял, как можно по-другому его использовать, быстро собрался и написал нужный код.

Я возвращался домой на самолете без багажа, с одним только рюкзаком. Еще перед вылетом на олимпиаду я говорил маме, что нужно придумать, куда я буду складывать выигранное. Мы посмеялись, что еще не выиграли. В итоге пришлось искать, куда сложить грамоты и кучу других вещей.

Мы с родителями вместе думали, как потратить полмиллиона, и решили отложить на мою учебу в вузе. Я поступил в ИТМО, и хотя поступил на бюджет, нужны были средства, чтобы начать самостоятельную взрослую жизнь. Поэтому деньги пошли на мой переезд в Петербург. Сейчас я живу в общежитии, ищу работу в области анализа данных, хочу снять квартиру. Без этих денег родителям бы пришлось очень тяжело. А так я живу за свой счет и чувствую себя независимым.

Михаил Яснов, ученик 9 класса, выиграл 300 000 рублей

Я живу в Санкт-Петербурге и учусь в 9 классе гимназии. До пятого класса был отличником, а сейчас у меня с успеваемостью не очень: часто получаю двойки и тройки.

Про Олимпиаду НТИ я узнал от друзей в прошлом году. Я хотел участвовать в хакатоне по искусственному интеллекту от AI-academy, а потом узнал, что они объединились с Олимпиадой Кружкового движения НТИ. Когда я регистрировался, то я рассчитывал дойти до финала, но никак не выиграть. Про деньги я не думал, а про 100 баллов ЕГЭ вообще не знал. Позже выяснилось, что они сгорают, так как до поступления в вуз мне ещё три года.

Когда я узнал, что выиграл, у меня были и радость, и шок. На награждении говорили речи разные важные люди. Затем меня вызвали на сцену, вручили сертификат на 300 тысяч рублей, поздравили, сфотографировали, а потом взяли интервью.

После победы учительница информатики стала ставить меня в пример моим одноклассникам. И проект для ОГЭ я делаю вместе с ней.

Но самое главное — меня позвали на стажировку в Сбербанк, в офис CDS (Chief Data Science)! Я был в шоке, ведь мне всего 15 лет. Стажировка началась в августе и уже должна была закончится, но мне ее продлили еще на несколько месяцев.

Как потратить деньги, мы решали вместе с мамой. В итоге положили их в банк под проценты, чтобы в дальнейшем потратить на мое обучение в университете: планирую учиться в Москве, но так же рассматриваю варианты за границей. А вообще, если бы не олимпиада, я бы меньше занимался data science и не получил бы важный опыт на стажировке.

Николай Платонов, студент Университета «Иннополис» выигрыш 150 000 рублей

Я из Чебоксар. В 10 классе поступил в IT-лицей Казанского федерального университета. Тогда же от других учеников узнал про Олимпиаду НТИ. И в том же году стал призером в профиле БДиМО («большие данные и машинное обучение»). До этого дважды принимал участие в хакатоне AI-academy, когда он еще не стал профилем олимпиады. Но тогда мне не удавалось победить.

В какой-то степени объедение олимпиад помогло победить, так как до этого приходилось работать в одиночку. А на Олимпиаде НТИ участники объединяют свои сильные стороны с сильными сторонами сокомандников. Так результат получается гораздо лучше, чем если бы каждый работал один.

В 11 классе я решил участвовать в другом профиле олимпиады — «Искусственный интеллект». Во время регистрации о победе даже мыслей не было, я просто хотел снова испытать свои силы. Но все же хотелось выиграть деньги, так как призерство в олимпиаде у меня уже было, и оно давало привилегии (БВИ) в «Иннополис», куда я хотел поступить на факультет «Информатики и вычислительной техники». И здесь сейчас учусь.

Когда за час до церемонии награждения, меня позвали куда-то пройти с несколькими другими участниками, я уже все понял. Для этого профиля это стандартная операция проверки участников на самостоятельность решений. Мы с сокомандником были в растерянности, поскольку считали свои шансы на победу очень низкими. Какая-то часть мозга до последнего не верила, что нам удалось.

Как потратить 150 тысяч решал я и только я. На часть денег я купил ноутбук для учебы в университете, а остальное оставил в качестве накоплений.

Благодаря олимпиаде я убедился, что машинное обучение — это мое. Победа доказала, что я в этом неплохо разбираюсь, и мотивация дальше двигаться в этом направлении усилилась.