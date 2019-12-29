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«Я не делаю ничего, что не приносит пользы». Как школьник создал электронный дневник

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Леван Квирквелия увлекся программированием и предпринимательством в школе. В семь лет он написал сайт школы, потом появился конструктор интернет-магазинов компьютерных игр. В 13 лет ему пришла идея улучшить официальный электронный дневник школьника – и он сделал свое приложение. Сейчас у продукта двадцатилетнего Левана 300 тысяч пользователей. 

Леван рассказал Rusbase, как сделать приложение виральным, почему страшно нанимать сотрудников и зачем он бросил вуз через три месяца. 

«Я не делаю ничего, что не приносит пользы». Как школьник создал электронный дневник

«Программирование – это инструмент для создания проектов»  

В семь лет я создал свой первый сайт – сайт класса. Мне очень нравилось работать за компьютером и делать свои проекты, так что программированием я увлекся именно как инструментом. Все детство я возвращался из школы домой и кодил: создавал сайты с фильмами, игры по Шерлоку Холмсу, систему управления финансами. Я изначально понимал, что на этом можно зарабатывать, и каждый проект помогал мне этому учиться. 

В 13 лет я создал свой первый успешный проект – генератор интернет-магазинов с игровыми товарами.  

А еще появился «Электронный дневник», который я развиваю до сих пор. 

Леван Квирквелия

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Как появился «Электронный дневник»  

Я решил разработать электронный дневник, потому что официальный государственный тогда был совсем ужасный. Я еще не умел создавать мобильные приложения, поэтому нашел фреймворк и за неделю слепил его. Как всегда, потребность была именно в проекте, а не в желании программировать. 

В начале он развивался очень плохо. Наверное, потому, что дневниками еще никто не пользовался и приложение было среднего качества. У меня набралось тысяч пять пользователей, я никак проект не монетизировал, но был супер счастлив. Побеждал с ним на разных конференциях, но мне часто говорили, что я персональные данные могу как-то не так собирать. Потом выяснилось, что это абсолютный бред: каждый второй сайт собирает персональные данные. 

Так вышло, что я сходил в правительство с предложением: «Эй смотрите, я сделал дневник, давайте вы его всем покажете». А мне сказали: «Нет, сорян, мы не будем этим заниматься». 

В итоге я свой проект на какое-то время заморозил. После него создал конструктор интернет-магазинов для игр, научился на нем зарабатывать деньги и относиться к продукту как к бизнесу, но уперся в потолок – и закрыл его тоже.

Через пару месяцев после закрытия конструктора я с нуля на более крутых технологиях написал новый дневник. И он просто супер полетел! 


Калькулятор оценок, бот и семейный доступ

То, ради чего все скачивают «Дневник», – это просмотр расписания и оценок. Но главная наша фича – это советы. Ребенок задает цель, с которой он хочет закончить четверть или полугодие, а приложение подсказывает ему, какие оценки нужны, чтобы этой цели достичь.  

Обычно в школе происходит так: за неделю до окончания периода учитель говорит: «Скоро будем выставлять оценки». Ребенок открывает дневник, понимает, что все очень плохо, расстраивается и больше ничего не делает. Такое бессилие куда-то в подкорку уходит, и ребенок в принципе к концу школы уже не думает об этом. 

Советы же с самого первого дня подсказывают тебе, что где-то что-то идет не так, и предлагают вот тут получить одну пятерку – и тогда ты дойдешь до цели. Проблемный предмет моментально подсвечивается красным, и когда ты открываешь дневник даже просто расписание посмотреть, то видишь, что из пяти предметов один подсвечен. Значит, над ним надо постараться. 

Я сам окончил школу на «отлично» благодаря этому принципу. Я очень ленивый, и никогда не делаю то, что мне не дает никакой пользы. А то, что интересно, обычно само собой получается – как, например, физика. Так что в школе я постоянно пересчитывал оценки по остальным предметам, чтобы получить «пять». А в приложении просто автоматизировал этот процесс.  

Кроме этого мы показываем родителям траты ребенка в буфете, как он посещает школу: «Дневник» отображает государственные данные в удобном формате. Пользователь сам вводит свои данные от mos.ru. 

Есть функционал заметок – они шерятся между одноклассниками, и возможность  поделиться доступом с родителями или детьми, если кто-то забыл пароль. Некоторые даже с нянями и репетиторами делятся. Это нам дает крутой прирост.  

Очень хорошо зашла функция с ботами. Мы сделали супер крутую интеграцию с VK. Если хоть один человек из класса скачивает наше приложение, то оно предлагает ему добавить бота в чат класса. Соответственно, бот появляется в чате, все видят его. Если кто-то в чате пишет «Что задали?», бот автоматом присылает задание. Функционал бота достаточно крутой, чтобы сохраняться в чате, но не чтобы замещать все функции приложения. Поэтому остается стимул узнать, попользоваться, влюбиться и перейти в приложение. 

Самая крутая штука – это если кто-то в чате писал «лол», то с какой-то вероятностью бот отвечал «кек» – и это вызывало бурную реакцию. Был очень смешной случай, когда мне кто-то из детей написал: «Это вы кекнули нам в чат?». Я ответил, что я кекаю с 1999 года. 

Как мы зарабатываем

Мы не платим за рекламу, потому что она не окупается. Юзер не приносит много денег, и поэтому у нас задача быстро расти, но при этом дешево или вообще бесплатно. Поэтому мы стараемся делать наш продукт виральным. Это кейс Slack: они специально придумывают механизмы, а не вкладываются в рекламу. Ты просто делаешь так, чтобы у тебя бесплатно было много юзеров. 

В нашем приложении есть реклама и встроенные покупки, чтобы эту рекламу отключить. Мы специально поставили низкую цену – 39 рублей в месяц. 

Еще если человек платит деньги, он ожидает, что у приложения есть отдел поддержки. А мы не хотим фокусироваться на покупках, поэтому специально не просим много денег. 

Плюс мы понимаем, что сначала нам надо набрать большую аудиторию, чтобы потом круто ее монетизировать. 

Прибыль растет где-то в три-четыре раза в год, и по выручке сейчас мы уже пробили миллион, маржинальность высокая. Посмотрим, что будет дальше.

У меня никогда не было денег для стартового капитала. Максимум – 100 долларов на аккаунт в Apple. Но я их заработал в предыдущем проекте, который был за 0 создан. 

«Я долго работал один, потому что было страшно нанимать»  

Нанимать непросто. Я возьму кого-нибудь на работу, а завтра скажут, что электронного дневника больше не будет. И что делать? Был кейс: государство нас пыталось заблокировать. Сейчас все хорошо, но случай такой был, и было страшно. Плюс у меня не было столько знаний, чтобы понимать, кого нанимать. Зато, когда я год поработал менеджером по продукту в B2B-стартапе, я набрался классных знаний, был в кругу суперских людей. Теперь я знаю, как развиваться, как расти, я могу менторить людей, которых я найму. Ну и плюс появилось время. 

Так что с этого лета я начал нанимать. Пригласил разработчика, редакторку – она создает медиа внутри нашего приложения, чтобы мы помогали детям становиться успешнее. Пишем про олимпиады, домашнее обучение, а с января начнем рассказывать про эмоциональный интеллект, профессии, травлю и про то, что поможет детям. Также я нанял менеджера по продукту – она следит за метриками, находит лучшие точки для роста и помогает мне постепенно или отойти, или заниматься более высокоуровневыми вещами типа онлайн-школы.

Кстати, всем моим сотрудникам почти столько же лет, сколько и мне.

Тут есть чит-код: если твой продукт классный, то он нравится куче молодых людей. Они сами вчера закончили школу, так что ты можешь нанимать среди своих юзеров.

Когда я искал разработчика, написал сообщение в дневнике: «Кто хочет присоединиться?». Прособеседовал какое-то количество людей и нанял одного – он суперкрутой, я даже не ожидал. Несмотря на то, что я сам создавал дневник в 14 лет, я не верил, что человек в 17 лет может быть таким умным. И он определенно сильнее многих людей постарше. 

Почему я не иду в вуз

Я с детства хотел заниматься предпринимательством, но в России, как я думал, нет заведения, в котором учат бизнесу в IT. Потом я познакомился с ребятами из ВШЭ – и мне захотелось поступать именно туда. Я понимал, что не сдам ЕГЭ, но в Вышку можно поступить по олимпиаде, так что я подготовился за пару недель – и поступил на бизнес-информатику. 

Вуз я бросил через три месяца. Просто понял, что могу учиться быстрее. Я вообще не жалею, потому что за год работы менеджером по продукту получил знаний больше, чем, наверное, можно получить в Вышке.

У меня есть такой скилл – если я вижу любую интересную книжку, я ее заказываю. Но это не значит, что я ее сразу читаю. Это как в воронке: конверсия может быть 50%. Ты покупаешь книгу, и даже то, что она у тебя уже есть, ты ее подержал в руках, прочитал название, пролистал, – дает тебе знание. Самые большие прорывы происходили тогда, когда у меня появлялась потребность в каком-то знании, я открывал нужную книжку и в ней все нужное находил. 

Так что я постоянно чему-то учусь. Сам бизнес ставит задачи. Например, когда я был менеджером по продукту, строил команду айтишников, в которой на пике было шесть человек. Еще я помогал строить бизнес-процессы в отделе продаж. Но тогда я не управлял менеджерами по продукту – так что сейчас я учусь этому. 

А высшее образование мне не нужно. 

О планах

Моя большая задача сейчас – настроить работу в «Дневнике» так, чтобы я мог вообще ничего не делать, и он продолжал расти за счет команды. И дальше я хочу, чтобы уже эта команда создавала на этой базе что-то новое. Скорее всего это будет онлайн-школа или маркетплейс с независимыми репетиторами. 

Параллельно я хочу выделять время на новый стартап. Я понимаю, что «Дневник»  — это круто, что там можно создавать много пользы, мы можем менять культуру и вообще российскую действительность благодаря нашим сторис. Мы можем говорить огромному количеству молодых людей то, что им очень близко. Но я понимаю, что я не заработаю там миллиард. Поэтому я хочу еще чем-то другим заняться, но пока рано об этом говорить.

Фото в материале предоставлены героем материала

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