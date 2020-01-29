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«Они ищут компанию с социально значимой ролью» — и еще 7 фактов о найме молодого поколения в России и за рубежом

YOUNG
Людмила Кислова
Людмила Кислова

Руководитель отдела по работе с персоналом KFC Россия и СНГ

Анна Меликян

Поколение Z — те, кто родился после 2000 года. У них свой подход к работе, мотивация, ценности и ожидания от карьеры. Но отличаются они не только от предыдущих поколений, но и друг от друга — в зависимости от страны. 

Мы описали сходства и различия в ценностях молодежи, о которых вам стоит знать, чтобы не прогадать при найме в свои офисы в России и за рубежом. 

«Они ищут компанию с социально значимой ролью» — и еще 7 фактов о найме молодого поколения в России и за рубежом

Какие сходства есть у российской и зарубежной молодежи 

  • Они ищут работу в компании, выполняющей социально значимую роль и имеющей созвучную им миссию

Такое мнение высказали 84% респондентов в опросе компании Staffbase. Недавнее исследование  Deloitte, в котором участвовала и молодежь из России, подтвердило, что желание приносить пользу обществу у «зетов» обострено: в списке жизненных приоритетов оно обгоняет цель обзавестись детьми, собственным жильем и другими традиционными «маркерами успеха».

  • Они хотят работать в красивом офисе или из дома, чаще выбирают фриланс или временные проекты

В США удаленную и проектную работу выбирает почти половина (46%) современной молодежи. Эта тенденция справедлива и для России, поэтому работодателям приходится идти на нестандартные ходы и вкладываться в создание уютных, комфортных офисов, в которых приятно находиться.

  • Им важны ясные карьерные перспективы и возможность постоянно обучаться

В том числе за корпоративный счет. Молодежь стремится работать в компаниях, где культивируют менторство, непрерывное обучение и профессиональное развитие. Современные выпускники понимают, что в школах и университетах их не научат решать реальные проблемы бизнеса. 

  • Они иначе, чем предшественники, ищут работу

Поколение, рожденное со смартфоном в руке, использует в поиске работы современные технологии: веб-доски объявлений, приложения для рекрутинга с геолокацией, соцсети. А если они посчитают методы в рекрутинге вашей компании устаревшими, то в 54% случаев на полпути бросят заполнять заявку.

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  • Самой интересной индустрией они считают ИТ

Самая желанная профессия — программный инженер. Сферу информационных технологий считают привлекательной и на российском рынке труда.

Shutterstock / GaudiLab

Чем отличаются выпускники в России от иностранцев

  • Молодые люди очень рано выходят работать

В России к возрасту 25 лет сотрудник уже может построить карьеру. Например, в KFC за полтора-два года можно с нуля стать директором ресторана. За рубежом молодежь дольше учится, имеет практику брать академический отпуск, получать ученую степень. Там специалисты могут начать карьеру (даже стажерами) в 25—30 лет.

  • Не хотят менять место жительства внутри страны

Только 26% согласились бы на релокацию по России, а 39% — точно отказались бы. В США и странах Европы переезд по работе внутри страны или за рубеж — стандартная практика для людей всех возрастов. При этом российская молодежь с радостью переедет за границу по работе или на стажировку. 

  • Делают ставку на самообучение

Вузы не успевают готовить специалистов новых профессий: digital-маркетологов, SMM-щиков, аналитиков блокчейна, специалистов по скорингу и т. д. Поэтому российской молодежи, если она претендует на высокую зарплату и перспективную должность, приходится многое учить самостоятельно на онлайн-курсах, в школах программирования. В отличие от американских студентов, российским надо еще выучить английский. 

Как работодателю учитывать эти факторы

Стоит разнообразить подход к новым сотрудникам. Например, в KFC, где больше половины работников еще не достигли 22 лет, активно используют механизмы геймификации в обучении. Для новичков проводят VR-тур по ресторану и показывают 15-минутные обучающие видео в легком игровом формате. Еще в компании используются digital-технологии для найма сотрудников (робот для рекрутмента), существуют многочисленные программы развития и обучения сотрудников, курсы иностранного языка, индивидуальные планы карьерного роста. 

В X5 Retail Group для рекрутинга используют роботов, которые звонят кандидатам и приглашают их на собеседование в офис. 

«Рокетбанк» и «Лаборатория Касперского» делают ставку на красивые офисы и развлечения для сотрудников: в первой компании, в частности, можно приводить домашних животных, во второй — регулярно проходят концерты музыкальных исполнителей. 

«Яндекс» и Mail.ru Group дают возможность школьникам и студентам проходить в компании стажировку/интернатуру и бесплатно посещать обучающие курсы. 

Через несколько лет, когда нынешние подростки вырастут и будут устраиваться на работу, все эти факторы станут решающими. А самые талантливые специалисты уйдут именно в те компании, которые позаботились о создании привлекательных для них условий и хорошо понимают, что нужно молодому поколению.

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab

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