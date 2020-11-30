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Выбираем профессию: 4 инструмента, которые в этом помогут

YOUNG
Людмила Кислова
Людмила Кислова

Руководитель отдела по работе с персоналом KFC Россия и СНГ

Мария Передок

Какую профессию выбрать — высокооплачиваемую, интересную или модную? Этот вопрос как никогда актуален для старшеклассников: учебный год пролетит быстро, и совсем скоро нужно будет определяться со своим будущим.

Людмила Кислова, руководитель отдела по работе с персоналом KFC Россия и СНГ, рассказала, как найти своё призвание и что сделать, чтобы точно устроиться на работу по выбранной специальности.

Выбираем профессию: 4 инструмента, которые в этом помогут

Ещё 10-15 лет назад подростки определялись со своей профессией по советам родителей или исходя из того, куда легче сдать вступительные экзамены. Профориентация в школах существовала, но часто была формальностью. Сегодня же инструментов, помогающих определиться с выбором профессии, гораздо больше — их предлагают школы, вузы, специализированные центры профориентации и образовательные ресурсы. Свои программы работы со школьниками и студентами есть и у многих потенциальных работодателей. Очень удобно, что рядом этих инструментов можно воспользоваться онлайн из любого населённого пункта страны.


Какие инструменты помогают выбрать профессию

1. Профориентационные программы, тесты и курсы

Такие программы можно пройти в школах, коммерческих и государственных центрах профориентации, или, например, в рамках онлайн-проекта «Билет в будущее». Важно понимать, что не существует волшебного теста, который с гарантией 100% выдаст подростку подходящую ему профессию. Опросники помогают выявить способности и склонности, но на этом работа не заканчивается. В идеале с каждым подростком, обратившимся за услугой, индивидуально работает коуч: помогает определиться с критериями будущей профессии, детально разобраться в результатах теста,  рассказывает о существующих профессиях и требованиях, которые они предъявляют к кандидату.

Например, в рамках профориентационной программы «Поколение выбор» благотворительного фонда «Открывая горизонты» волонтёры рассказывают подросткам в детских домах о плюсах и минусах своей работы, а также помогают приобрести полезные навыки для успешного трудоустройства. Самое главное — профориентация не указывает ребятам, чем заниматься, а направляет их, помогает совершить собственный выбор. 

2. Изучение профессий будущего

Невозможно с уверенностью сказать, каким будет рынок труда через 5-10 лет. Тренды постоянно меняются, одни привычные профессии исчезают, другие трансформируются под влиянием технологий, появляются новые профессии. Карьерные консультанты, которые принимали участие в открытой онлайн-дискуссии о профориентации для молодёжи, подтверждают, что далеко не все при выборе профессии ориентируются на будущее.

Чаще всего подростки отдают предпочтение тем специальностям, которые им сегодня кажутся успешными — блогеры или бьюти-консультанты. Чтобы не остаться без работы через несколько лет, изучите компетенции, которые будут востребованы в ближайшем будущем. Сделать это можно с помощью «Атласа новых профессий» или изучения исследований на данную тему. Авторы доклада «Навыки будущего», в частности, называют среди самых ценных кадров в ближайшей перспективе специалистов в области креативной, цифровой и визуальной экономики, в сфере восстановления экологии, человекоориентированных сервисов, технологическом секторе.

3. Рейтинги востребованных профессий

При поиске подработки сразу после школы не помешает изучить и списки профессий, на которые сегодня всё чаще претендуют молодые специалисты. Один из них недавно составил портал «Работа.ру»: в нём лидируют профессии официанта, бариста, промоутера. Даже если вы не готовы посвятить всю свою жизнь подобной профессии, важно помнить, такая работа позволит заработать первые деньги и будет полезной для получения определённых жизненных и профессиональных навыков.

Например, она поможет научиться общению с людьми, прокачать скорость реакции, умение адаптироваться под текущую ситуацию, стрессоустойчивость.  Подобные навыки будут большим плюсом в вашу пользу при будущем трудоустройстве на постоянную работу.

4. Ярмарки вакансий, дни профориентации и карьеры

В каждом регионе ежегодно проводятся мероприятия, где на одной площадке собирают карьерных консультантов, представителей разных профессий, психологов, работодателей. Они рассказывают о том, какое образование стоит получать, чтобы стать востребованным специалистом, какие навыки развивать и как это делать, какие компетенции требуются в том или ином деле. Некоторые ярмарки вакансий перенесены в онлайн-формат — их стоит посетить, чтобы понять, каких специалистов уже сегодня ищут компании. 


Правило «от общего — к частному»

Все перечисленные выше инструменты помогают, в первую очередь, определить потенциальную сферу профессиональных интересов. Она может быть сформулирована довольно широко — например, «ресторанное дело», «управление», «услуги красоты». В каждой из таких сфер существуют десятки профессий: полезно нарисовать для себя их спектр и познакомиться с каждой поближе.

Есть несколько способов узнать специфику профессии, «примерить» её на себя и понять, подходит ли она тебе.

  1. Во-первых, это дни открытых дверей в крупных компаниях. Такие мероприятия часто входят в программы профориентации: центры договариваются с работодателями и проводят экскурсии для школьников и студентов.
  2. Во-вторых, профильные мастер-классы: если вы рассматриваете карьеру IT-специалиста, имеет смысл посетить несколько воркшопов по интересующим темам и задать вопросы профессионалам о работе.
  3. В-третьих, практики и стажировки — в том числе такие, где можно стать «тенью» мастера и в течение определённого времени наблюдать, какие функции он выполняет.

Думай, как работодатель

Путь к выбранной профессии окажется намного короче, если заранее подумать, как заинтересовать работодателя своей кандидатурой. Между собственными интересами и потребностями работодателя должен произойти «мэтч». Чтобы это случилось, стоит руководствоваться следующими принципами:

  • Люди, которые имеют практические знания, в профессиональной среде ценятся выше тех, кто получил хорошее образование, но не имеет реального опыта. Поэтому оптимальный вариант — совмещать учёбу в вузе с работой на неполный день, подработкой или стажировкой.
  • Не так важен опыт работы по специальности, сколько наличие опыта работы в принципе. Стажировки и практика могут идти в зачёт. Поработав в рекламном агентстве и выполняя простые рутинные функции стажёра, вы все равно станете лучше понимать процесс взаимодействия с клиентами, ведения проектов, разработки креативных идей. 
  • Даже работа на простой стартовой позиции даёт ценнейший опыт. Например, работник кухни в KFC учится взаимодействию в команде, получает опыт работы в крупной компании по единым международным стандартам. У него появляется доступ ко многим корпоративным возможностям развития, тренингам, волонтёрским программам.
  • Ключевые навыки для кандидатов сегодня — адаптивность и способность обучаться. Они входят в топ-10 soft skills по версии Национальной ассоциации колледжей и работников США, но справедливы и по мнению российских HR-специалистов. Помимо этого, кандидатов оценивают с точки зрения инициативности. Главным критерием остаётся, без сомнения, то, насколько качественно работник выполняет основные обязанности. Всё это стоит иметь в виду, впервые отправляя резюме работодателю и проходя собеседование.

Выбор профессии — дело непростое, но сегодня подросток может прибегнуть к помощи профориентационных специалистов, чтобы разобраться в себе и своих желаниях. Важно очертить сферу интересов, изучить специальности и оценить перспективность профессии, её востребованность в будущем и возможности развития. Карьерные эксперты сходятся во мнении, что не стоит зацикливаться на внешних атрибутах той или иной профессии, степени её модности, уровне зарплаты, а также ориентироваться на других, даже если другие — это родители. Главное, чтобы вы чувствовали, что находитесь на своем месте, приносите пользу и имеете возможности для развития.


Фото на обложке: Unsplash 

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