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YOUNG

4 способа сделать своего ребенка-студента самостоятельнее

YOUNG
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Вероника Елкина

«В обычных условиях я бы не стал вам звонить, но мой ребенок не умеет себя защищать», — такие слова Натали Фридман, глава отдела по работе с семьями в Барнард-колледже, слышит регулярно. Она считает, что в действительности студенты не могут за себя постоять лишь в редких случаях, а родители только мешают им заниматься своими делами. Фридман предлагает другие решения.

4 способа сделать своего ребенка-студента самостоятельнее

Исследования связывают чрезмерную родительскую заботу с широким спектром негативных последствий, включая неуверенность студента в своих силах, депрессию, снижение интереса к учебе и плохую академическую адаптацию. Хуже всего то, что посредничество и стремление решать каждую незначительную проблему может говорить молодым людям о том, что родители считают их некомпетентными и неспособными к самозащите.

Хотя 61% американцев с детьми в возрасте от 18 до 29 лет считает, что родители делают для молодежи слишком много, только 28% признают, что сами проявляют излишнее усердие в этом вопросе. Людям трудно понять, как их помощь наносит вред детям.

Родители, которые без необходимости вмешиваются в жизнь своих детей-студентов, обычно знают и при этом категорически отказываются признавать, что про них говорят будто они «носятся со своим ребенком, как курица с яйцом». Наверное, в этом нет ничего страшного. Но не думаю, что можно многого добиться, открыто осуждая мам и пап, которым нужно просто выслушать несколько советов о том, как уйти в тень, когда их сыновья и дочери переходят во взрослую жизнь.

Я предпочитаю думать о них как о «налаживающих» родителях, поскольку их основная цель — решать проблемы детей, чтобы защищать их от боли и дискомфорта. Их действия продиктованы любовью.

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Я помню об этих альтруистических намерениях, и поэтому нахожу общий язык с родителями, которые звонят в отдел по работе с семьями. Они жалуются, что их дети не могут записаться на занятия, их пугают профессора, они недовольны напором воды в общежитии и выбором еды в кампусе, а также обеспокоены тем, что не нравятся соседям по комнате.

Отцы звонят так же часто, как и матери. При этом мужчины склонны инфантилизировать своих дочерей и пытаются продвигать собственные «решения». Если у студентки не получается записаться на курс, потому что мест уже нет, ее раздраженный отец звонит и говорит, что администрация должна создать больше групп, чтобы его ребенок смог посещать эти лекции. Когда я объясняю, что в дополнительных группах будет некому преподавать, отцы обычно отвечают: «Ну, тогда вам нужно нанять больше преподавателей».

Матери больше готовы к сотрудничеству. В этой же ситуации женщина обычно спрашивает, как подобные проблемы решались в прошлом. Когда я отвечаю, что большинство студентов просто записывается на этот курс в следующий раз, когда он становится доступен, мать, как правило, умоляет меня приложить все возможные усилия, чтобы сделать разовое исключение для ее дочери. Она также спрашивает, чем может в этом помочь.

Некоторые родители сразу обращаются к руководству учебного заведения. После того как один обеспокоенный отец связался с офисом президента колледжа, так как его дочь не была записана на «правильные занятия», я обратилась к студентке напрямую.

Оказалось, что она и ее отец совсем по-разному смотрели на ситуацию. Девушка была довольна своими курсами и не знала, что отец звонил от ее имени и была огорчена тем, что он так поступил. Смущаться из-за родителей, которые вмешиваются в личные дела, — это нормальная, здоровая реакция для студента. Я беспокоюсь о тех, кого научили беспомощности. Что с ними будет, когда мам и пап больше не будет рядом?

К счастью, есть много способов поддержать молодых людей, которые учатся говорить за себя, решать проблемы и принимать важные решения. Вот некоторые рекомендации.

  • Поощряйте маленькие шаги. Если студент говорит, что что-то идет не так — например, сосед по комнате злоупотребляет алкоголем или наркотиками — вдохновите ребенка сделать первый шаг: отправить электронное письмо или позвонить человеку в кампусе, который может помочь в этой ситуации.
  • Помогайте в написании «сценариев». Если студент боится разговаривать с преподавателем или деканом, помогите ему написать «сценарий» для этой беседы. Вспомните свой опыт общения с начальником и подскажите, какие слова нужно использовать. Я советую записывать несколько предложений, например: «Здравствуйте, профессор X. Я Саша и я посещаю ваш курс по введению в биологию. Можно ли обсудить с вами результаты экзамена? Я сделала много ошибок и хотела бы понять, как сдать его лучше в следующий раз». Попросите студента записать эти фразы в блокноте или смартфоне, чтобы освежить в памяти перед разговором с преподавателем.
  • Поощряйте упорство. Иногда студенты набираются смелости для разговора с преподавателем, только чтобы услышать что-то неутешительное: они провалят курс, или следующий экзамен засчитается как итоговая оценка, или они не смогут получить автомат, так как пропустили первую контрольную. Некоторые принимают это слишком близко к сердцу и начинают ругать себя («Я так плохо разбираюсь в этом предмете, я должен просто бросить учебу, я здесь не к месту»). Если у вашего ребенка есть такая склонность, помогите воспринять разочарование как возможность для обучения. Ему стоит задать преподавателю конкретные вопросы, такие как «Что я могу сделать, чтобы лучше подготовиться к следующему экзамену?» или «Если я не справлюсь с этой контрольной, есть ли у меня другие способы разобраться в материале и повысить оценку?».
  • Напоминайте о важности нескольких мнений. У преподавателя или друга может быть один ответ на вопрос, но у остальных людей в кампусе — другой. Расскажите студенту, что стоит познакомиться с другими взрослыми в учебном заведении, которые помогут справиться с какой-либо сложной ситуацией. Получение большего количества информации позволит принимать более удачные решения. Напомните, что умение справляться с разочарованием — это аспект самозащиты. Даже студенты, которые умеют задавать вопросы, могут не получить желаемого ответа. Убедите их, что это нормально: отказ — это часть жизни. Слишком многие родители придерживаются принципа «не принимай отказ за ответ», и дети следуют их примеру. Этот подход редко работает. Студенты должны понимать, когда нужно смириться с отрицательным ответом.

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Премия Mapic Russia awards

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