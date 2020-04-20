«Выиграл хакатон в Сочи — и попал в "Тинькофф"»

Есть несколько способов попасть в крупную компанию. Первое, что приходит на ум — ходить на собеседования, пытаться отличиться от остальных. У Никиты Земцова, студента третьего курса Финансового университета при Правительстве РФ, все получилось иначе.

После победы на хакатоне я получил приглашение от вице-президента компании

В прошлом году в деканате университета мне рассказали о форуме Finopolis в Сочи. Он проходит каждый год при поддержке ЦБ. На форуме крупные компании обсуждают, как применять цифровые технологии в финансовой сфере. Там же проходил и хакатон.

Мы с другом подали заявки, нам подобрали команду из ещё трёх программистов, и мы поехали. Нам достался кейс от «Тинькофф»: придумать решение для компании, где можно использовать биометрические данные клиентов и заработать на этом деньги.

Нам с командой выделили комнату, где мы провели сутки: думали над заданием, брейнштормили, разрабатывали идеи. Конечно, нас никто не запирал, но было настолько интересно, что мы лишь изредка прерывались на перекус и практически не выходили. Если вы смотрели сериал «Силиконовая долина», то можете примерно представить: так же сидели и бесконечно работали над задачей.

Мы обучали нейросеть на самих себе

Сначала мы накидывали идеи и гуглили информацию, а разработчики говорили, возможно это реализовать или нет. Мы остановились на системе комбинированного распознавания лица и жестов: модель распознает человека по лицу и выполняет команду по заданному жесту. Кураторы из «Тинькофф» сказали, что у них есть база данных из открытых источников и такой проект можно реализовать.

Следующий этап — воплотить идею. Мы обучали нейросеть на самих себе: делали свои фотографии, загружали их в систему, использовали фотографии из соцсетей. Иногда система могла выдать, что я на 60% Никита. Было весело.

В принципе нашу систему можно использовать где угодно. Клиент может закрепить в интернет-банке за каким-либо жестом определенную банковскую операцию. Например, при щелчке пальцев банкомат будет выдавать ему наличные или оплачивать коммуналку на определенный счет.

Наше решение оказалось лучшим. Мы получили 500 000 рублей на команду. И уже во время хакатона к нам подошел Константин Маркелов, вице-президент «Тинькофф», каждому дал по своей визитке: «Если заинтересует сотрудничество или практика — обращайтесь».

Можно самому выбирать, сколько находиться в офисе, и совмещать с учебой

Сперва я не особо заинтересовался предложением: у меня была большая нагрузка по учебе, казалось, что ничего больше не успею. Плюс я планировал уехать учиться на семестр в Италию.

Любопытство победило, и я написал Константину. Через два дня мне пришло письмо от сотрудницы банка. Она писала, что куратору в отделе контроля качества срочно нужен интерн и он готов провести интервью по скайпу. Уже на следующий день мы созвонились, куратору был нужен человек для анализа затрат на поддержку клиентов и потерь из-за сбоев системы. И выходить нужно на днях:

Программа длится три месяца. Как раз столько у меня было до обучения в Италии.

Можно выбирать, сколько времени проводить в офисе. Главное — не меньше 20 часов в неделю, то есть примерно 4 часа в день.

За программу платят.

Буду вести не учебный, а настоящий, рабочий проект.

Я согласился.

Во время беседы с куратором решил задачи на логику

Чтобы попасть на программу в обычном порядке, надо заполнить анкету, пройти онлайн-экзамен и интервью. Первые два этапа я проскочил благодаря хакатону. Потом прошел интервью онлайн, рассказал о себе, своих планах, решил две задачи на логику.

Самая простая была такой: в мешке 10 красных носков, 13 синих, шесть желтых и восемь оранжевых. За какое минимальное количество раз можно гарантированно вытянуть пару одного цвета. В принципе, это школьная задачка.

Была и более сложная: есть 10 мешков с монетами. В одном мешке лежат фальшивые монеты. Настоящая монета весит 10 граммов, а фальшивая — девять. Есть электронные весы с одной платформой. Как за одно взвешивание определить, в каком мешке фальшивые монеты? Эту я тоже решил.

Уже во время беседы стало понятно, что у нас все срастется. Еще через два дня мне написал куратор образовательных программ, я заполнил анкету, выслал скан паспорта для оформления. Еще через неделю я вышел на свой первый день.

Я занимался настоящими задачами

Мне выделили место точно такое же, как и у каждого сотрудника. Дали ноутбук, все доступы. Со своей техникой нельзя: вся информация находится только внутри компании. В первые дни я только изучал внутренние документы, потом влился и стал заниматься проектом. Я ходил в корпоративную столовую. Можно было ходить и в тренажерный зал, но у меня не было на это времени.

Я был на позиции интерна-аналитика и занимался проектом по расчету себестоимости поддержки клиентов, которые пострадали от сбоев. Фактически мы считали, сколько денег компания тратит на работу колл-центров и службы поддержки.

Я анализировал данные за два года: искал ошибки, перерасходы. Интересно было рассматривать динамику развития бизнес-направлений компании и как это отражается на расходах технической поддержки. Например, инвестиции в поддержку чата выросли за это время. То есть люди стали чаще обращаться в банк через мессенджеры и чат.

Сначала мне не нравилось, что мои задачи сводились к написанию кода и попыткам разобраться в структуре и работе баз данных, а аналитикой практически не занимался. Зато в таком режиме прокачал свой SQL. Пришел в компанию только с базовыми знаниями, а к концу программы писал огромные запросы на 200 строк, которые обрабатывались системой по 40 минут.

Сессию в универе закрыл почти на отлично

Почти каждый будний день после учебы я приходил в офис на четыре часа. У меня был куратор Павел, и каждую неделю я отчитывался перед руководителем отдела качества — в общем, все как у обычного сотрудника.

В среднем в день у меня было 3 пары, после них я ехал в офис. Правда, по вторникам у меня были весь день занятия на военной кафедре, так что я компенсировал это время в среду, работая восемь часов. Я пропускал в основном только лекции, но потом самостоятельно изучал материал дома. Сессию закрыл почти на отлично.

Коллеги помогали, всегда отвечали на вопросы, выручали

Больше всего мне понравилась свобода во время прохождения программы. У меня был такой же доступ к программам и ресурсам, как и у всех штатных сотрудников.

Коллеги помогали, всегда отвечали на вопросы, выручали. Например, каждые день-два я обращался к аналитику Олегу, который проработал в компании уже полтора года. После того как я ушел, он продолжил работу над моим проектом.

Павел, мой куратор, очень много помогал, каждый день отвечал на мои вопросы, я присылал ему свой код, он его смотрел и доводил до ума.

В Тинькофф очень крутая атмосфера: нет дресс-кода, все общаются на ты. Внутри компании постоянно проходят какие-нибудь мероприятия, для интернов были математические батлы, вместе смотрели лекцию Оливера Хьюза.

Настоящий опыт в полях

Во время программы мне очень помогло знание SQL, Excel и умение логически мыслить. Важно было наладить контакт с коллегами, потому что я был новичок и не мог постоянно дергать куратора.

Это был еще важный опыт в том, чтобы одновременно заниматься проектом в компании, не запустить учебу и спать хотя бы часов пять в сутки. В январе еще и сессия наслоилась, и оформление документов для учебы в Италии.

Я научился расставлять приоритеты. Например, в вузе часто есть пары и предметы, которые не так важны. Вместо них я занимался задачами на работе.

Плюс цена ошибки в компании была выше, чем просто плохая отметка или отработка. Если ты не выполнишь задачу вовремя или не сообщишь о проблемах коллегам, работа над проектом замедлится, время будет просто потрачено впустую, а это деньги, сроки, работа всей компании в целом.

Каждую неделю у нас было мини-собрание с куратором и руководителем отдела, я рассказывал, что сделал за неделю, о прогрессе. Иногда прогресса не было, я просто застревал на каком-то шаге. Но за это в компании не ругают, наоборот, приветствуется, чтобы сотрудник говорил о сложностях. Старшие коллеги предлагают решения, могут посоветовать, к кому обратиться, что почитать или вообще помочь с расчетами и анализом. Потому что проще вместе их решить, чем к моменту сдачи проекта обнаружить, что кто-то из-за страха не сообщил о проблеме заранее.