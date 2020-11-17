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«Кружковое движение» НТИ и Wordskills Russia организовывают хакатон по анализу больших данных для студентов

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

BILET.HACK — онлайн-хакатон в рамках проекта «Билет в будущее» — предназначен для студентов и всех интересующихся анализом больших данных старше 18 лет. Участникам необходимо проанализировать информацию о школьниках 6-11 классов и создать интерактивную карту выбора профессий по регионам. Зарегистрироваться на соревнования надо до 27 ноября. 

«Кружковое движение» НТИ и Wordskills Russia организовывают хакатон по анализу больших данных для студентов

К соревнованиям приглашаются команды от 1 до 5 человек. Участники должны владеть как минимум одним языком программирования, писать запросы к базам данных, знать основы математической статистики, уметь использовать средства для визуализации данных.

Ребятам надо выполнить две основных задачи — составить интерактивную карту выбора профессии для школьников и создать алгоритм, который будет выявлять некорректное пользовательское поведение на сайте проекта «Билет в будущее». Участникам предоставят датасеты по итогам реализации проекта в 2018-2019 годах. В них входят анонимные анкеты с данными школьников, результаты пройденных тестов и информация об участии в профессиональных пробах и фестивалях профессий. 

Хакатон пройдёт 28-29 ноября. 

Фото на обложке: Unsplash

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