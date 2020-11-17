BILET.HACK — онлайн-хакатон в рамках проекта «Билет в будущее» — предназначен для студентов и всех интересующихся анализом больших данных старше 18 лет. Участникам необходимо проанализировать информацию о школьниках 6-11 классов и создать интерактивную карту выбора профессий по регионам. Зарегистрироваться на соревнования надо до 27 ноября.

«Кружковое движение» НТИ и Wordskills Russia организовывают хакатон по анализу больших данных для студентов