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Проектный менеджер: как не быть специалистом в IT — и управлять IT

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Александр Брысев
Александр Брысев

Проектный менеджер IT-компании «Инфомаксимум»

Анна Меликян

Говорят, в одну реку нельзя войти дважды. А вот войти в IT-компанию — можно! В студенческие годы Александр Брысев проходил стажировку в IT-компании «Инфомаксимум», а через несколько лет вернулся уже с дипломом магистра и опытом проектной деятельности. Сейчас Александр — успешный проджект-менеджер. Одновременно ведет проекты разного уровня, распределяет задачи между несколькими командами и с легкостью находит общий язык как с клиентами, так и с разработчиками.

Проектный менеджер: как не быть специалистом в IT — и управлять IT

Чем занимается project-менеджер?

Названия должностей по управлению проектами и спектр обязанностей в различных организациях могут кардинально отличаться. Скажем, если в компаниях по созданию сайтов project-менеджер значительную часть времени взаимодействует с заказчиком, организует работу команды и следит за сроками выполнения задач, то у нас всё немного по-другому.

Во-первых, основным заказчиком по сути является сама компания в лице генерального директора, то есть он определяет основные требования к результатам проекта. Поэтому непосредственное общение с клиентом больше в его зоне ответственности. Во-вторых, помимо техзаданий для разработчиков, важной функцией проектных менеджеров «Инфомаксимум» является составление документации. Это связано с тем, что продукт, например, система анализа бизнес-процессов Proceset, постоянно развивается, обновляется, дополняется новыми модулями и функциями. Мы пишем подробное техническое задание, описание интерфейса проекта, тест-планы и требования для тестировщиков, инструкции по использованию системы для пользователей, обновляем документацию в случае выхода новой версии ПО.

В нашей компании нет отдельных разработчиков, все сотрудники поделены на микрокоманды, которые отвечают за свой модуль. К примеру, если говорить о проекте Timesheets (рассчитывается рентабельность проектов за счет анализа отработанного времени и задач), на нем задействованы дизайнер, который отрисовывает интерфейс, бэкэнд- и фронтэнд-команды разработчиков, тестировщик. А я, как проектный менеджер, координирую все звенья и стадии проекта, от идеи до реализации, ставлю задачи, слежу за сроками.

Я бы разделил функции project-менеджера на тактические и стратегические.

К первым относятся:

  • Следить за состоянием документации: разрабатывать ТЗ, своевременно вносить изменения.
  • Контролировать состояние проектов, последовательность выполнения задач и сроки: знать кто и чем занимается, когда и что будет готово.
  • Планировать и контролировать приоритизацию задач и нагрузки исполнителей, в том числе уметь вставить критическую задачу «на полчаса» в текущий план и проследить за доставкой в production, отслеживать и фиксировать прогресс.
  • Курировать взаимодействие исполнителей, планировать спринты.
  • Держать под контролем тестирование проекта (утверждение тест-планов, кейсов, сценариев авто-тестов).

Стратегические задачи заключаются в следующем:

  • Заботиться о продукте: находить проблемы и добиваться их решения, предлагать улучшения и добиваться их внедрения.
  • Координировать общую цель проекта.
  • Представлять конечный результат и последовательность шагов по его достижению.

Как стать project-менеджером

По данным портала Trud.com, средняя зарплата project-менеджера в России — 50 419 рублей, однако на hh.ru можно найти вакансии с потолком до 500 тысяч. Неудивительно стремление многих освоить эту профессию.

Рынок онлайн-образования предлагает большое разнообразие курсов по project-менеджменту и управлению it-проектами. Учиться можно в GeekBrains, Skillbox, Нетологии, Skillfactory, City Business School и других. Средняя стоимость обучения — 10 тысяч рублей в месяц.

Быть крутым специалистом в IT или уметь писать код совсем необязательно, но нужно иметь верхнеуровневые знания о принципах программирования, о возможностях создания того или иного функционала, уметь объективно оценивать трудозатраты на добавление фичи или устранение бага. Проектный менеджер должен разбираться во всем понемногу, чтобы управлять вдумчиво и осознанно.

Как учиться

В план самостоятельного изучения обязательно включите книги по гибким методологиям управления и YouTube-каналы: 

  • «Постигая Agile: ценности, принципы, методологии» Эндрю Стеллман, Дженнифер Грин
  •  «Scrum. Революционный метод управления проектами» Джефф Сазерленд.
  • «Project Management Videos» (заодно прокачаетесь в иностранном языке)
  • Канал о проектном управлении на русском — «Михаил Софонов - Управление проектами»

Можно прочитать сотни книг и пройти разные курсы о проектной работе и командной разработке, но по факту ни одна компания не работает по agile или waterfall в точности так, как это описывается. (прим. agile и waterfall — методологии разработки программного обеспечения). Везде есть свои нюансы, особенности IDE, если говорить в терминологии программирования (прим. IDE — интегрированная среда разработки). Только на практике можно понять, как управлять временными ресурсами и персоналом, как получить выгоду и не растерять команду, как «переводить» с клиентского языка на программистский, как расставлять приоритеты и контролировать качество.

В небольшом городе, как Саранск, выбор кадров ограничен и опытного project-менеджера найти непросто. Поэтому лучше взять человека на стажировку или на позицию помощника проектного менеджера и растить его до профессионала. Безусловно, бэкграунд специалиста играет не последнюю роль. В приоритете будет человек с техническим или математическим образованием, имеющий организаторский или руководящий опыт. Но решающее значение имеет склад характера, способность рассматривать проблему с разных сторон и принимать комплексное решение, навык быстро ориентироваться в происходящем, составить полное представление о сервисе или продукте, самоорганизованность и умение договариваться.

Куда расти

Я бы обозначил три ветки развития карьеры проектного менеджера:

  1. Вертикальный рост. Вы уже не просто менеджер, а руководитель отдела управления проектами. Вы распределяете задачи уже не разработчикам и тестировщикам, а подчиненным проектным менеджерам.
  2. Увеличение масштабов компании. Либо стартап, в котором вы начинали, вырос до крупной IT-компании, либо вы чувствуете в себе потенциал для работы в более масштабной организации. Тут и увеличение ответственности, и количества проектов, и вознаграждения за труд.
  3. Усложнение проектов. Это горизонтальный рост внутри компании. Если раньше вам доверяли координировать отдельный модуль или несложный проект, то с увеличением опыта вы начинаете вести более комплексные многоуровневые проекты, в которых задействовано несколько команд.

Несмотря на сложность и зачастую непредсказуемость в работе, профессия project-менеджера мне очень нравится. С одной стороны – это постоянная новизна, общение с людьми, решение нетривиальных задач, с другой – четкость критериев оценки и наглядность результатов труда. Правильно понял потребности заказчика, правильно поставил задачу, команда выполнила все в срок и все работает, как нужно – получаем довольного клиента и удовлетворение команды от завершения проекта. 

Фото на обложке: Shutterstock / Dmitrydesign

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