5 советов, как распознать перспективную бизнес-возможность

По данным «Ассоциации малого бизнеса», около 50% предприятий доживают до пятого года работы. Этот показатель не сильно меняется при разных состояниях экономики. Другими словами, долгосрочный успех во многом зависит от выбора правильных бизнес-возможностей. Том Попомаронис, вице-президент по инновациям в Massive Alliance, рассказал, как распознать их, в колонке для Entrepreneur.

Хотя понимание основ ведения бизнеса, безусловно, необходимо, умение распознавать многообещающие бизнес-возможности будет играть важную роль в вашей истории успеха. Их поиск не является точной наукой, однако есть явные признаки, на которые стоит обратить внимание.

1. Ищите явную неэффективность рынка

Неудивительно, что лучшие идеи приходят, когда вы замечаете проблему. Среди самых простых способов распознать бизнес-возможности — посмотреть на сложности, с которыми сталкивается ваше окружение, или сделать выводы из того, с чем вы столкнулись сами.

Этот метод поможет вам определить проблемы, которые будут вызывать у вас наибольший отклик. В результате ваши усилия, скорее всего, будут восприняты тепло и окажут существенное влияние.

2. Определите успешные бизнес-модели на похожих рынках

Алекс Крадер, генеральный директор Curbie, говорил: «Обращайте пристальное внимание на бизнес-модели и продукты, которые хорошо работают на аналогичных рынках, но пока недоступны в вашем регионе. Ищите способы донести эти концепции до локального рынка, так как они будут намного менее рисковыми, чем новые идеи. Например, я видел успех онлайн-автосалонов в США, но эта бизнес-модель еще не была внедрена в Канаде. Выведение на рынок успешной модели привело к невероятному росту».

Даже в наш век цифровых технологий многие хорошие компании всё еще ограничены географией. Это даёт вам возможность создать похожий бизнес в вашем регионе.

Поскольку бизнес-модель и продуктовое предложение уже показали свою состоятельность, их использование для запуска собственного бренда — легкий путь к успеху.

3. Ищите новый подход к проверенной идее

В интервью 2009 года Раффи Амит, профессор менеджмента в Уортоне, привёл такой пример того, как технологические предприниматели развивают хорошие идеи: «Вспомните запуск eBay, когда основатели увидели возможность связать продавцов и покупателей с помощью виртуального блошиного рынка на единой платформе».

Это описание eBay как «виртуального блошиного рынка» не создаёт впечатление уникального продукта, но это помогло компании стать такой успешной. Создатели перенесли понятие, которое люди уже знали и понимали, в цифровой мир. Эта же идея сработала для бесчисленного множества других брендов. Поиск способов оцифровать процессы или как-то ещё удовлетворить спрос будет способствовать быстрому росту.

4. Создавайте то, что просят люди

Независимо от того, развиваете ли вы сейчас собственный бизнес или работаете с 9 до 17, это даёт вам возможность получать отзывы от клиентов. Прямая обратная связь с покупателем, потребительские тенденции и другие запросы позволяют лучше понять, чего хочет рынок.

Иногда ваши клиенты будут спрашивать о том, что в настоящее время нельзя купить. В других случаях они будут искать что-то лучше того, что уже доступно.

Независимо от того, находится ли возможность в новом продукте или улучшенном обслуживании клиентов, пристальное внимание к словам пользователей является ключом к определению бизнес-моделей, которые будут хорошо приняты на локальном рынке.

5. Действуйте быстро

В то время как исследование рынка и другие подготовительные шаги, безусловно, важны, многие из наиболее перспективных бизнес-возможностей — это те, которые позволяют запуститься быстро и подразумевают гибкий, интерактивный подход. Так вы сможете оперативно реагировать на рыночные изменения и лучше обслуживать клиентов с вашей идеей.

Первенство на рынке также поможет вам утвердиться в качестве лидера.

Пример: оценка выпуска фармацевтической продукции McKinsey показала, что первый продукт на рынке в среднем сохранял долю в 40% через 10 лет после его релиза. Те продукты, которые выводили на рынок пятыми и позже, смогли занять только 10%. Преимущество было еще более значительным для лекарств, конкуренты которых вышли на рынок спустя длительное время. Первенство на рынке сыграло большую роль в успехах разных брендов, от Amazon до Kellogg.

Вы никогда не узнаете, даст ли бизнес-возможность значимые результаты, пока не протестируете её. Однако, используя эти советы, вы с большей вероятностью успешно выйдите на рынок. Не откладывайте запуск, когда у вас в руках выигрышная бизнес-идея. Чем раньше вы будете действовать, тем большее влияние окажете.



Источник: Entrepreneur

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