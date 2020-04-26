Письмо инвестору: 9 способов с первых строк потерять шанс на финансирование

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Почему российские стартапы часто проигрывают международным в привлечении инвестиций? Как пишет у себя в Facebook Алексей Менн, наши сильно отстают уже на уровне первого письма, которое отправляют инвестору.

Сегодня очень заметна разница в подходах международных и российских проектов к привлечению инвестиций.

Время очень тяжёлое для фандрайзинга. Большинство инвесторов поставили на паузу новые сделки на 4–6 месяцев. Конкуренция за инвесторов, которые еще активны, — большая.

Сегодня мы получаем порядка 10–14 предложений в день. Думаю, что фонды, которые, в отличие от нас, хоть как-то занимаются маркетингом — в 2–3 раза больше. Примерно 70% предложений — проекты, никак не связанные с Россией, 10% предложений — от российских фаундеров на международных рынках, 20% — Россия.

И российские проекты очень сильно отстают от международных аналогов уже на уровне первого письма.

Как письмо пишет средний международный проект

Добрый день, Х!

Простите, пожалуйста, что пишу в холодную. Нашёл ваш контакт в списке инвесторов COVID-19 / Ln / Fb / по рекомендации У.

Проанализировав ваш портфель и сделки, увидел, что мы очень близко соответствуем вашему инвестиционному профилю. Более того, между вашими портфельными компания Х, У, Z и нами может быть очень сильная синергия.

Меня зовут Х, я сооснователь проекта Y (если есть хороший опыт, сразу пишут, например: «ранее я 10 лет работал в ведущем инвест-банке Х и был сооснователем проекта У, который в 2017 году купил Z»)





1–2 абзаца о чем проект, например:

У — это маркетплейс по продаже second-hand-одежды. Рынок second-hand сегодня — самый быстрорастущий в сегменте apparel, сегодня он оценивается в $32 млрд и обещает вырасти в 2,3 раза к 2023 году (темп роста быстрее, чем в fast fashion).

В настоящий момент мы находимся на стадии...





1–2 абзаца про стадию и результаты, например:

За 3 года с момента основания нам удалось выйти на 3 мировых рынка – Берлин, Копенгаген, Хельсинки. Наше конкурентное преимущество — b2b-решение, которое удешевляет стоимость логистики на 50–75% по сравнению с конкурентами. Как результат, очень сильные метрики – CAC $9 при LTV $187.

Наша ежемесячная выручка составляет порядка $100 тыс. (при GMV $300 тыс.), несмотря на кризис нам удаётся расти на 35% месяц к месяцу.





1–2 абзаца про инвестиции, например:

Для того чтобы поддержать и приумножить наш рост, нам необходимы инвестиции. Несмотря на то что COVID значительно повлиял на нашу отрасль, мы видим большое окно возможностей для нашей компании в среднесрочном и долгосрочном периоде. В частности: можем нанять лучших людей / купить конкурентов / расти быстрее, поскольку в кризис покупатели будут выбирать дешевые second-hand-вещи вместо новых / ....

Как результат, мы планируем выйти на выручку $Х млн к 2023 году, будучи прибыльной компанией с EBITDA margin X%.

Для того чтобы выполнить и перевыполнить наши амбициозные планы, мы хотели бы привлечь инвестиции в размере $Х.

Могу ли я попросить вас о коротком 20–30 минут звонке в удобное для вас время?

Также я очень рекомендую вам поговорить с нашими ранними инвесторами или advisors по поводу нашего проекта, например, с Mr. X (chairman нашего СД и СЕО одного из крупнейших наших клиентов) — уверен, знакомство с ним будет вам очень полезно, особенно для ваших портфельных компаний Х и У.

Также я увидел пересечение между вашим фондом и нашим частным инвестором Х. Если я не ошибаюсь, вы вместе инвестировали в компанию A. Уверен, его мнение о нас и нашей компании будет вам полезно.

В приложении — наша инвестиционная презентация.

С уважением,

Х

Кажется, что написать такое письмо совсем не сложно. И я гарантирую, что конверсия в ответы (положительные или отрицательные — уже зависит от качества проекта), а не в игнор будет высокой.

Теперь типичное письмо от российского основателя

Вы сейчас будете думать, что я шучу, но 80% пишут именно так:

Вариант 1. Анкетирование

Добрый день, Х! Вы в стартапы инвестируете?

Или

Добрый день, Х! Напишите ваши инвестиционные критерии!

Или

Добрый день, Х!

Могу вам презентацию прислать?

Такое письмо имеет очень низкую конверсию в ответы. Всегда.

Вариант 2. Copy-Paste

Добрый день, Олег! (Так-то я Алексей — ну, не страшно).

И текст дальше такой сразу синего цвета, который в почте виден сразу как copy-paste...

Хотим работать с вашим фондом, много о нем слышали. Материалы во вложении, жду обратной связи!

Письмо оставляет ощущение спам-рассылки и заранее настраивает на негатив при прочтении документов.

Вариант 3. Сразу к делу

Добрый день, мы привлекаем $500 тыс. по оценке $5 млн. В 2025 проведём IPO, IRR инвестора 564%.

Вам интересен такой проект?

Письмо создаёт ощущение, будто вы пришли в новый ресторан, ещё не видели меню, но вас просят сначала оплатить счёт.

Вариант 4. Очень сложно

Здравствуйте, Х!

Я являюсь автором идеи реконфигурируемых управляемых пространственных структур на основе сетевого объединения шарниров со скрытыми топологическими поверхностями. Хотел бы предложить Вашему вниманию идею кинетической реконфигурируемой управляемой пространственной панели.

Может это быть Вам интересно?

Эээ...

Вариант 5. Все инвесторы — козлы

Добрый день, я уже отчаялся писать, и кажется, что в мире нет инвесторов, но я все равно напишу вам, только не поступайте как остальные — я жду развёрнутого ответа!

У нас уникальный проект, но нас никто не понимает!

Если честно, то в тех, кого никто не понимает, и инвестировать обычно не надо.

Вариант 6. Конспиратор

Добрый день!

Прошу подписать NDA прежде, чем я расскажу вам о нашем проекте. не имеющем аналогов в мире.

Хорошо, что не сразу non-compete.

Вариант 7. Гуманитарный

Добрый день!

Многие инвесторы предпочитают тупо смотреть в бизнес-планы и финмодели, но разве это главное?!

Важнее всего продукт и идея, а с этим у нас полный порядок! Хотим предложить вам возможность инвестировать в уникальный / эксклюзивный / удивительный проект...

Вот, что про нас пишут в СМИ...

Мы можем сделать и меморандум, и финмодель, но только при наличии серьёзного интереса с вашей стороны.

Обычно главная характеристика такого письма — категоричное избегание любых цифр и метрик.

Вариант 8. Разводняк

Добрый день, Х!

Успейте инвестировать в наш проект. Осталась последняя возможность. У нас уже переподписка, но вас нам очень рекомендовали и мы постараемся найти место на раунде...

Любое письмо, в котором рассказывают, как «Нас завали предложениями», отдаёт разводняком.

Вариант 9. Делегирование

Добрый день, Х!

Пишу вам по поручению С.П. Ландышева. Проект С.П. привлекает инвестиции, и он будет рад встретиться с вами.

Что мне передать С.П. Ландышеву?

Передайте привет!

Я не пытаюсь сказать, что так делают все, но писем в таком стиле очень-очень много... И контраст с международным письмом (ок, оставим за скобками Индию, Китай и некоторые страны СНГ) просто огромный. Так жить нельзя, надо исправляться. :)

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