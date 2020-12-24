НИУ ВШЭ и фонд «Сколково» запустили бизнес-инкубатор «БиоМедТех»

Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ и фонд «Сколково» запустили новый совместный проект. Бизнес-инкубатор соединит российских учёных и предпринимателей-студентов для продвижения разработок в области биомедицины. Инкубатор проходит до 31 января 2021 года.

Бизнес-инкубатор поможет:

сформировать команду проекта;

оценить коммерческий потенциал технологии или продукта;

выстроить бизнес-модель и наиболее оптимальный путь к рынку;

оформить проект в компанию;

получить преференции резидента «Сколково».

Участие в проекте позволит понять, как реализовать идею на практике, познакомит участников со сферой технологического предпринимательства. Студенты получат опыт в создании собственной компании и поиске инвестиций.

Бизнес-инкубатор подходит тем, у кого есть инновационная или научная идея в области медицины или близкой к ней отрасли. Для участия вы должны описать, в чём состоит идея проекта и как видите её реализацию, подать заявку через специальную форму на сайте проекта.

Фото на обложке: Shutterstock / Thomas Andreas