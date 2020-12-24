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НИУ ВШЭ и фонд «Сколково» запустили бизнес-инкубатор «БиоМедТех»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ и фонд «Сколково» запустили новый совместный проект. Бизнес-инкубатор соединит российских учёных и предпринимателей-студентов для продвижения разработок в области биомедицины. Инкубатор проходит до 31 января 2021 года.

НИУ ВШЭ и фонд «Сколково» запустили бизнес-инкубатор «БиоМедТех»

Бизнес-инкубатор поможет:

  • сформировать команду проекта;
  • оценить коммерческий потенциал технологии или продукта;
  • выстроить бизнес-модель и наиболее оптимальный путь к рынку;
  • оформить проект в компанию;
  • получить преференции резидента «Сколково». 

Участие в проекте позволит понять, как реализовать идею на практике, познакомит участников со сферой технологического предпринимательства. Студенты получат опыт в создании собственной компании и поиске инвестиций. 

Бизнес-инкубатор подходит тем, у кого есть инновационная или научная идея в области медицины или близкой к ней отрасли. Для участия вы должны описать, в чём состоит идея проекта и как видите её реализацию, подать заявку через специальную форму на сайте проекта. 


 Фото на обложке: Shutterstock / Thomas Andreas

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