НИУ ВШЭ и фонд «Сколково» запустили бизнес-инкубатор «БиоМедТех»

Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ и фонд «Сколково» запустили новый совместный проект. Бизнес-инкубатор соединит российских учёных и предпринимателей-студентов для продвижения разработок в области биомедицины. Инкубатор проходит до 31 января 2021 года.
Бизнес-инкубатор поможет:
- сформировать команду проекта;
- оценить коммерческий потенциал технологии или продукта;
- выстроить бизнес-модель и наиболее оптимальный путь к рынку;
- оформить проект в компанию;
- получить преференции резидента «Сколково».
Участие в проекте позволит понять, как реализовать идею на практике, познакомит участников со сферой технологического предпринимательства. Студенты получат опыт в создании собственной компании и поиске инвестиций.
Бизнес-инкубатор подходит тем, у кого есть инновационная или научная идея в области медицины или близкой к ней отрасли. Для участия вы должны описать, в чём состоит идея проекта и как видите её реализацию, подать заявку через специальную форму на сайте проекта.
Фото на обложке: Shutterstock / Thomas Andreas
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