Университет Иннополис приглашает наставников в команду Летней школы

С 26 июля по 8 августа пройдёт проектная школа для учеников 9-11 классов, которых научат решать реальные индустриальные задачи. На проект приезжают школьники, которые умеют программировать, участники инженерных олимпиад и конкурсов. У многих из них есть свои собственные проекты на GitHub/GitLab.

Задача наставников — быть рядом, помогать и объяснять непонятные моменты, проверять работы на качество. Занятия проводятся в группах от 2 до 4 человек. Время на работу над проектом — 4 аудиторных и 2 самостоятельных часа.

Перед началом Летней школы организаторы проведут с будущими преподавателями специальные образовательные вебинары.

Фото на обложке: Shutterstock / Monkey Business Images