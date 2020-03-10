Университет Иннополис приглашает наставников в команду Летней школы
Университет Иннополис приглашает тренеров, преподавателей, студентов и сотрудников IT-компаний стать наставниками участников Летней школы. Специалисты университета выберут 35 человек.
С 26 июля по 8 августа пройдёт проектная школа для учеников 9-11 классов, которых научат решать реальные индустриальные задачи. На проект приезжают школьники, которые умеют программировать, участники инженерных олимпиад и конкурсов. У многих из них есть свои собственные проекты на GitHub/GitLab.
Задача наставников — быть рядом, помогать и объяснять непонятные моменты, проверять работы на качество. Занятия проводятся в группах от 2 до 4 человек. Время на работу над проектом — 4 аудиторных и 2 самостоятельных часа.
Перед началом Летней школы организаторы проведут с будущими преподавателями специальные образовательные вебинары.
Фото на обложке: Shutterstock / Monkey Business Images
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