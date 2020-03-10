Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Университет Иннополис приглашает наставников в команду Летней школы

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Университет Иннополис приглашает тренеров, преподавателей, студентов и сотрудников IT-компаний стать наставниками участников Летней школы. Специалисты университета выберут 35 человек.

Университет Иннополис приглашает наставников в команду Летней школы

С 26 июля по 8 августа пройдёт проектная школа для учеников 9-11 классов, которых научат решать реальные индустриальные задачи. На проект приезжают школьники, которые умеют программировать, участники инженерных олимпиад и конкурсов. У многих из них есть свои собственные проекты на GitHub/GitLab.

Задача наставников — быть рядом, помогать и объяснять непонятные моменты, проверять работы на качество. Занятия проводятся в группах от 2 до 4 человек. Время на работу над проектом — 4 аудиторных и 2 самостоятельных часа. 

Перед началом Летней школы организаторы проведут с будущими преподавателями специальные образовательные вебинары.

Фото на обложке: Shutterstock / Monkey Business Images

Подписывайтесь на Telegram-канал Rusbase YOUNG, где мы рассказываем, как любить бизнес и технологии, если вам от 0 до 24 лет.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

10 марта — 25 апреля 2020

Marketing Essence

11 марта — 13 мая 2020

Performance-маркетинг для бизнеса

13 марта — 5 апреля 2020

Независимый директор

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ