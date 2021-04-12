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Студенты НИУ МЭИ разрабатывают инновационный 3D-принтер

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор раздела YOUNG

Мария Передок

Студенты из сообщества инновационных проектов Ventum Nova НИУ МЭИ разработали прототип 3D-принтера для печати крупногабаритных объектов. Устройство может напечатать деталь любого размера. Новое изобретение будет применяться в авиакосмической отрасли, автомобилестроении, судостроении и ветроэнергетике. 

Студенты НИУ МЭИ разрабатывают инновационный 3D-принтер

Проект «Робопринт» позволяет студентам проводить инновационные разработки и решать проблемы печати на современных 3D-принтерах. Устройство, разрабатываемое студентами, печатает детали во внешнем пространстве, а не во внутреннем объёме устройства. Поэтому область печати не ограничивается и может быть любого размера. 

Печать осуществляется многопоточно роем роботов. В 3D-принтере установлены элементы радионавигации, которые координируют действия всех элементов роя. Каждый принтер автономен — на нём нет запаса печатного материала и электроэнергии.  Устройства, сделанные на с помощью «Робопринта», будут легче, это достигается за счёт композитных материалов и применения аддитивных технологий в производстве. 

В ближайшее время команда проекта планирует напечатать крупную функциональную деталь, например, балку или комплект лопастей ветрогенератора, при помощи нескольких одновременно печатающих деталь принтеров. Испытания пройдут на учебном полигоне НИУ МЭИ. 


Фото на обложке предоставлено коммуникационным агентством Hint 

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