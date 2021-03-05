Разбираемся в профессии: кто такой дизайнер образовательного опыта

Кто такой дизайнер образовательного опыта и чем он занимается? Про новую профессию, спешно захватывающую свою сферу, рассказала сооснователь и куратор программ School of Education Universal University Соня Смыслова.

Дизайнер? Опыта? А чем не устроил преподаватель?

С тех пор как люди научились фиксировать и хранить информацию, наше представление о мире постоянно расширяется. Хотя мы все еще очень приблизительно понимаем, как человек учится, уже знаем больше про процесс познания благодаря нейронаукам.

С усложнением сферы образования появилось огромное количество единиц знания, которое накоплено в каждой отдельной области, и много правил и условий, которые надо соблюдать, чтобы сделать обучение другого человека эффективным. Совместить эти переменные удается дизайнеру образования.

Этот человек решает две важные задачи:

объединяет и «синхронизирует» между собой разных узких экспертов на одной программе;

организует их контент, соблюдая все известные правила обучения, чтобы оно было оптимальным для ученика.

В школьном обучении конструкция «преподаватель + методист» помогает учителям правильно проводить занятия: эти люди разрабатывают методику обучения. Разница между методистом и учебным дизайнером в том, что методист обычно специализируется на методике конкретного предмета, а учебный дизайнер умеет адаптировать законы образовательного опыта для разных областей.

Чем занимается дизайнер образовательного опыта?

Деятельность дизайнера можно условно разделить на два больших блока:

Стратегическая работа (или проектирование концепции программы); Работа над учебно-методическими материалами.

В рамках первого блока попадутся задачи на проведение исследования аудитории, предметной области или бенчмаркинг; проектирование системы образовательных результатов; подбор релевантных учебных стратегий, форматов и каналов обучения; проектирование системы оценивания на программе; разработка мероприятий, поддерживающих мотивацию учащихся.

Во второй блок попадут задачи по работе с конкретными экспертами по подготовке их занятий, разработка шаблона разных сопровождающих материалов (от структуры презентации преподавателя до формата домашнего задания), в онлайн или смешанном обучении — разработка самого контента.

Не стоит исключать из обоих блоков и работу с сопроводительной документацией — рабочее описание программы обучения может быть как внутренним опорным документом, так и отчетностью в соответствующие органы. Ее чаще всего готовит дизайнер или специалист с похожим функционалом.

Конкретный перечень задач зависит от места, роли и целей работы дизайнера. Например, если методология (как именно мы учим?) обучения уже разработана и ничего проектировать с нуля не надо, только готовить отдельные уроки — тогда фокус будет на учебно-методических материалах и поддержке уже существующих программ.

Где мне учиться, если я хочу стать таким специалистом?

В России и во всем мире программ обучения таких специалистов немного — это могут быть программы профессионального обучения при университетах либо короткие курсы или летние школы, организованные специалистами в сфере.

Лучше начинать учиться самостоятельно, прокачивая три направления:

Английский язык и работа с научными источниками. Ключевая компетенция дизайнера — наличие актуальных знаний из исследований о том, как учится человек. Мировая наука говорит по-английски, поэтому для того, чтобы обладать релевантным представлением о дизайне опыта, надо уметь читать исследования на этом языке и отличать хорошие научные работы от плохих. Образовательные программы. Они нужны, чтобы накапливать опыт обучения, а потом анализировать его и разбираться с тем, почему он устроен именно так и как его можно улучшить. Сюда же можно добавить форматы образовательных экскурсий: ищите интересные проекты, школы, объединения у вас в городе, в городах и странах, куда вы путешествуете. Приходите в гости, знакомьтесь, расспрашивайте, как все устроено. Насмотренность — важнейшая компетенция дизайнера. Стажировки. Устройтесь менеджером по организации обучения, помощником учителя в школе или ассистентом преподавателя в университете. Подойдет любая роль, близкая к образовательному процессу. Дело в том, что учиться проектировать образовательный опыт в вакууме практически невозможно — нужна не только живая практика, но и предыдущий опыт работы, который можно препарировать и систематизировать уже за счет институционального обучения.

Если вы уже успешно разобрались или, по крайней мере, начали разбираться со всеми тремя пунктами — можно идти на формальную программу обучения. Например, на основы проектирования образовательного опыта в School of Education, или выбрав любую другую программу из рекомендаций специалистов в этой сфере.





Где работает учебный дизайнер

Терминология и слова «учебный дизайнер» (instructional designer) и «дизайнер образовательного опыта» (learning experience designer) довольно новы, а в родном языке ближе всего отечественный «методист». На практике компании чаще всего публикуют вакансии с любым из этих трех слов, предполагая их взаимозаменяемость. Поэтому специфика деятельности может проявиться уже только на собеседовании, а то и на самом рабочем месте.

Одни и те же требования прячутся под такими словами: «продюсер», «продакт», «проджект», «менеджер» или «специалист по обучению». Так что смотрите не на название, а на функционал. Например, вычислить деятельность дизайнера в других должностях можно, соотнеся описание функционала со скиллсетом методиста.

Профессиональное и дополнительное образование для взрослых

Чтобы научить человека в профессиональной области, нужны носители актуального знания, которые в большинстве своем практики. Специфика практикующего человека, успешно выполняющего задачи, в том, что у него может не быть сил и времени ни на концептуализацию своего опыта (объяснить, как я делаю то, что я делаю), ни на выстраивание программы обучения (что должен делать студент, чтобы научиться). Без системного дизайна программа превращается в потом лекций с разношерстными примерами персонального опыта конкретных людей.

Похожая проблема есть и в сфере дополнительного обучения взрослых — зачастую недостаточно просто позвать классного преподавателя танцев или рассказать о том, как лучше управлять своими финансами

Где искать вакансии: школы и организации, осуществляющие подготовку в области профессионального обучения, от учебного центра «Специалист» и онлайн-университета Skillbох до «Британской высшей школы дизайна» или «Яндекс.Практикума». В сфере дополнительного образования можно заглянуть к «Синхронизации», «Силе ветра» или InLiberty.

Высшие учебные заведения

В вузе деятельность преподавателя в большинстве случаев является его непосредственной основной работой. Хотя по идее именно преподаватели должны знать, как изучать со студентами свой предмет, мы часто оказываемся в ловушке «потоковых лекций» и зубрежки, после которой мало что остается. Именно поэтому второй сегмент для поиска работы — это высшие учебные заведения, в которых администрация стремится усиливать качество обучения студентов.

В отличии от профессионального обучения, где дизайнер напрямую работает с несколькими экспертами и совместно конструирует программу, в вузе чаще всего создается отдельный центр (он может называться методический центр, или центр по академическому качеству, или центр педагогического мастерства). В нем команда дизайнеров разрабатывает программы поддержки и обучения для преподавателей вуза.

Где искать вакансии: в вузах, от Universal University до ВШЭ и МГИМО. Особой популярностью пользуются дизайнеры образовательного опыта с глубоким пониманием технологий и особенностей онлайн-обучения.

Корпоративный сегмент

Сотруднику важно оставаться актуальным специалистом — с чем ему чаще всего помогает его работодатель. Корпоративные университеты (или департаменты обучения и развития, которые часто используют сокращение T&D или L&D — training and development или learning and development) есть в любой средней и крупной компании. В малом бизнесе внутренние отделы обучения тоже встречаются, но реже и носят более неформальный характер.

Такие организации по количеству сотрудников и программ могут соревноваться с обычными университетами, поэтому спрос на специалистов там огромный. Чаще всего дизайнер взаимодействует с бизнес-подразделениями, и его ключевая задача — понять проблему бизнес-юнита и предложить решения по обучению.

Где искать вакансии: самые известные и крупные корпоративные университеты есть в «Сбере», компании «Крок», «Сибуре» или «Газпром-нефти».

Провайдеры обучения и платформы

Это компании, которые по заказу корпораций или компаний разрабатывают и осуществляют образовательную деятельность — или предоставляют свой продукт или технологию для проектирования или реализации обучения.

В случае разработки обучения такая компания ближе всего к технологическому видео-продакшену — именно готовые онлайн-курсы чаще всего аутсорсят крупные компании. Если провайдер еще и реализует обучение по заказу, тогда это объединение экспертов и тренеров, профессионально умеющих обучать определенным темам. Компании фокусируются на технологической составляющей продукта, но проектирование разных аспектов платформы (будь то LMS — learning management system, конструкторы, интерактивные учебники) требует и методической экспертизы.

Где искать вакансии: бутиковые тренерские центры — например, T&D Group; производство образовательного контента — например, Pulsar Production; платформенные решения — iSpring, Coreapp.ai, «Яндекс.Учебник» или Skysmart от Skyeng.

Детское и подростковое обучение

Если в школе и за ее пределами учат не только конкретным предметам, а мыслят чуть шире, тут же появляется запрос на проектирование опыта обучения. Как интегрировать в предметную программу мета-предметные навыки (например, критическое мышление)? Как сделать так, чтобы ребенку было интересно? Как использовать технологии на уроке? На эти вопросы помогает учителям отвечать дизайнер образовательного опыта.

Где искать вакансии: в том или ином виде компетенции проектирования можно найти в «Новой школе» или школе «Летово», а также в детских и подростковых проектах, например, «Алгоритмике», «Кодабре» или школе Coddy.