Как научить профессионала-практика преподавать?

Статья будет полезна как методистам и продюсерам образовательных программ и работникам сферы EdTech, так и профессионалам-практикам, планирующим свой преподавательский трек в университетах или коммерческих организациях.

Ценность специалистов-практиков значительно возросла за последние несколько лет. Уважаемые руководители соревнуются за право преподавать в вузах из топ-5, а наличие авторского курса в каком-нибудь коммерческом образовательном учреждении уже давно стало синонимом признания в деловых кругах. Однако для всех ли приход в класс становится легкой задачей? Насколько отличается шляпа преподавателя от шляпы эксперта или спикера конференции? Об этих вопросах рассуждает преподаватель School of Education и CEO Presium Education Александр Сычев.

Почему именно сегодня важно наличие практиков в учебной программе?

Практический опыт преподавателя всегда высоко ценился в обучении. Студенты усваивают информацию лучше, если в ней присутствуют реальные примеры из практики, а преподаватель в ходе занятия позволяет учащимся примерить на себя роль участников процесса.

Однако сегодня все чаще и чаще мы видим, как образовательные организации позиционируют свои продукты как сугубо практические программы, в которой преподавателями являются исключительно действующие сотрудники компаний, а образ условного «преподавателя-теоретика» демонизируется и жестко противопоставляется эффективному обучению. Почему так происходит?

В первую очередь это отражает желания потребителей. В 2019-2020 годах резко возрос спрос на программы, позволяющие не просто научиться новым навыкам, а именно получить профессию, которую в дальнейшем возможно будет монетизировать. Обучение для общего развития в эпоху тотальной неопределённости, кризиса и риска потери работы отодвинулось в сторону.

Люди хотят быть уверены в своей востребованности на рынке труда после обучения на курсе по data science или графическому дизайну, а крупнейшие игроки рынка EdTech, такие как Skillbox, Нетология, Geekbrains, SkillFactory и Skypro сделали основой своего позиционирования обучения на новую профессию. А для выполнения этой задачи, конечно, нужны практики, ролевые модели.

Второй важный критерий — это конкуренция за ограниченный список специалистов.

Открытый рынок и необходимость привлекать потребителя с помощью яркого маркетинга вынуждает продюсеров образовательных программ думать не только о качестве образовательного продукта, но и о «фронтмене» — лице курса, известном и узнаваемом специалисте, который будет автоматически являться синонимом высокого качества и будет знаком аудитории по своей практической деятельности.

Как правило, таких людей в средней компании из РБК-500 около 8-10, а самих компаний, вызывающих неподдельный интерес у аудитории, в упомянутом рейтинге около 50-и. Рынок ограничен, практики имеют всю большую ценность и платформы и образовательные организации думают, как привлечь к себе нужных игроков.

Ну и, конечно, нельзя исключать сам рост рынка EdTech и популяризацию образования в целом. Мысли о VUCA-мире уже не являются элитарными, и рядовой человек задумывается о второй карьере и более антихрупкой деятельности, а значит, ищет себе новые места для обучения. Больше спрос — больше практиков необходимо учреждениям для освоения волны спроса.

С какими проблемами сталкиваются практики, оказавшись в учебном классе?

Многим из нас с детства знакома народная присказка: «Ученого учить — только портить». И правда, зачем учить чему-то людей, которые уже достигли успеха в профессии? Так уж вышло, что преподавание — особый вид деятельности, который включает в себя коммуникативную модель, которая не всегда понятна человеку не из образовательной сферы.

Рассмотрим типовые ошибки, которые совершают спикеры-практики при приходе в академическую среду.

Ошибка первая: «Что-нибудь расскажу про…»

Суть ошибки: эксперт не уделяет достаточное время подготовке и опирается исключительно на свой практический опыт и набор кейсов, которые могут быть рассказаны во время сессии. Ну а что, меня ведь для этого и позвали?

В чем проблема: студенты очень любят преподавателей, которые пользуются примерами и историями из реальной практики, однако зачастую такие сессии оказываются не структурированными, тезисы и истории не дополняют друг други или вовсе противоречат одна другой, а участники обучения выходят с ощущением приятно проведенного времени, но с отсутствием структурной картинки и реальных знаний о предмете

Причина ошибки: многим руководителям присуща жажда отдавать знания, делиться ими с окружающими, подчиненными. И хитрость в том, что им может показаться, что студенты — такие же подчиненные, которые смотрят на преподавателя влюбленными (реально или формально) глазами и готовы слушать все, что угодно.

В условиях экзаменов, контрольных срезов и высокой преподавательской конкуренции модель «преподавателя-сказочника» (назовем ее так) отмирает и замещается более профессиональными преподавателями, которые готовы работать на результат студента.

Как избежать: тщательно готовиться к занятиям вместе с методистом образовательного учреждения, планировать образовательные задачи и находить инструменты для их достижения. Кейсы и истории из практики — один из возможных способов, но далеко не единственный.

Что почитать на эту тему: Дж. Дирксен «Искусство обучать: Как сделать любое обучение нескучным и эффективным».

Ошибка вторая: «Лучше просто покажу презентацию»

Суть ошибки: образовательный процесс — это сотворчество преподавателя и группы, в ходе которого образуется новое знание или формируется навык у учащихся. Практикам, незнакомым с преподавательской ролью, может казаться, что лучший способ работы с группой — это рассказ по презентации и внимательное обсуждение опыта спикера.

В чем проблема: на деле же у группы всегда есть свое состояние. Концепция групповой динамики, пришедшая к нам из социальной психологии, говорит о том, что группа должна пройти минимум 4 этапа для успешной реализации образовательной задачи и получения в т.ч. и социального эффекта, такого как удовлетворенность от проделанной работы и ощущение эффективного командного взаимодействия.

Не учитывать динамику группы и не давать им упражнений и поэтапно усложняющихся вызовов — тупиковая дорогая для преподавателя.

Причина ошибки: причина кроется в непонимании не профессиональными преподавателями законов развития группы и стандартов в андрагогическом обучении.

Как избежать: учитывать групповую динамику участников и по совету методиста включать разнообразную практику в зависимости от этапа развития участников в рамках сессии/программы/курса.

Что почитать на эту тему: С. Смыслова «Проектирование образовательного опыта».

Ошибка третья: «Приду во вторник, дайте мне два часа»

Суть ошибки: преподаватель не учитывает прогресс участников в программе, а также может противоречить контенту, который был введен предыдущими преподавателями, или заходить на территорию будущих спикеров.

В чем проблема: противоречие между преподавателями в первую очередь указывает на просчет команды проектировщиков (если в это не закладывается дополнительный смысл). Подобные ситуации могут деструктивно повлиять на групповую динамику и ощущение комфорта и доверия между участниками и командой курса в процессе его прохождения.

Причина ошибки: Образовательные программы проектируются с учетом образовательных задач, которые необходимо достигнуть и на основании принципов проектирования, которые закладываются в основу программы. Исходя из этого, появляется тематический план и предварительный план занятий.

Преподаватели-практики (особенно в начале сотрудничества с той или иной командой) часто могут быть приглашенными гостями, которые интегрируются в конкретный блок, а значит, не участвуют во всем, что происходило до них и будет происходить после них.

Как избежать: проводить детальный брифинг с продюсером и методистом программы и узнавать общую фабулу программы и то, кто будет до и после вас, кто касается смежных с вами тем и каким образом вам согласовать вокабуляры.

Что почитать на эту тему: Michael T. Mattews «Designing for narrative-Like Learning Experiences».

Ошибка четвертая: «Выступлю как смогу»

Суть ошибки: спикер выступает в корпоративном стиле и не включает эмпатию и «человечность». Как следствие, группа ощущает фальшь и выключается из процесса проводимой сессии.

В чем проблема: не каждый практик — выдающийся спикер. При этом базовый учет интересов аудитории в содержательной части и организационном регламенте (перерывы, форматы и т.п.) уже может значительно помочь даже не очень опытному спикеру добиться расположения группы. Когда этого не делается, группа учится хуже и с меньшим комфортом.

Причина ошибки: умение выступать публично — ахиллесова пята многих талантливых людей. Работа над коммуникативными навыками и умением публично презентовать информацию является просто неотъемлемой частью скилл-сета успешного педагога-практика. Поэтому спикеры, обладающие менее развитыми навыками публичных выступлений, добиваются меньшего признания среди аудитории студентов.

Как избежать: развивать soft skills и перед каждым новым выступлением пробовать новые механики для управления вниманием аудитории и вовлечением их в процесс.

Что почитать на эту тему: Н. Дуарте «Illuminate».

Это далеко не все ошибки, которые могут совершать практики в классе, но мы перечислили основные, на которые важно обратить внимание. При этом если какой-то профессионал из индустрии серьезно решает встать на путь преподавания в качестве второй основной деятельности, ему необходимо переквалифицироваться и изучать много нового, в том числе — как разговаривать на языке проектировщиков образовательного опыта.

Перевод с бизнес-языка на академический: как научить спикера пользоваться инструментами

Идеальная образовательная среда (в коммерческих учреждениях она ближе к этому состоянию) имеет много сходств с рыночной экономикой — исполнители удовлетворяют спрос, решая проблемы потребителей, и зарабатывают на этом деньги.

В академической сфере есть свой «рынок»: преподаватель решает образовательную задачу, которую спроектировал продюсер для участников, и обеспечивает высокий уровень групповой динамики, чтобы вовлечь людей в процесс обучения.

Все занятия, собранные практиком для конкретного курса, должны быть направлены на решение образовательной задачи, которую можно вольно трактовать как потребность группы в конкретном развитии.

Как знания, умения и навыки мы хотим развить у участников сессии и какие именно результаты получить после ее проведения и как мы это проверим? Умение оценивать не только общий фидбек, но и реальные образовательные результаты — важный аспект трансфера из позиции приглашенного спикера в позицию преподавателя.

Еще одна важная развилка, которую обязательно придется пройти — выбор преподавательской стратегии. Опишем три самые частые.

Стратегия Эксперт Навигатор Фасилитатор Описание Ученику требуется сказать как, что и когда делать. Сам же учитель будет утверждаться в процессе за счет экспертизы и авторитета, быстро получать обратную связь от слушателей и слабо менять контент сессии от группы к группе. Ученики проникаются учителем и материалом либо потому что им нравится преподаватель, либо потому что они понимают ценность материала для себя. При использовании такой стратегии чаще всего группа открыта к целеполаганию и принятию ответственности за свое обучение, люди начинают лучше слышать преподавателя и себя и осознают важность проводимого обучения. Участники обучения готовы сами формировать программу, не страшатся неизвестности и комфортно ориентируются в ней, если чувствуют поддержку со стороны преподавателя-фасилитатора. Задача же преподавателя — направить и задать систему координат в рамках темы обучения. Выбор роли фасилитатора связан с высоким уровнем неопределенности и требует гибкости как от самого преподавателя, так и от материала, который был собран в программу. Роль фасилитатора лучше дается опытным преподавателям, а начинающие практики-эксперты часто видят в ней меньше практической пользы для группы. Уровень зависимости от преподавателя Высокий Средний Самая демократичная стратегия, в которой группа является полноправным соучастником создания образовательного опыта. Формат сессии Мастерская имени конкретного преподавателя Занятие приближается к формату семинара или воркшопа. Любые дисциплины, связанные с развитием soft skills, не могут обойтись без таких форматов. Занятие приближается к формату семинара или воркшопа. Любые дисциплины, связанные с развитием soft skills, не могут обойтись без таких форматов. Сложность освоения Самая доступная стратегия из предложенных Средняя, рекомендуется вовлечение методиста в сборку первых сессий, проводимых из такой модели. Средняя, рекомендуется вовлечение методиста в сборку первых сессий, проводимых из такой модели. Рекомендации Совместное проектирование обучения или критериев оценки вместе с группой, использование наводящих вопросов и поиск интереса через интерактив с группой. Важнейшим элементом процесса является групповая работа, например, упражнения или P2P-активности, а также проектная деятельность, которая может стать ядром программы. При проектировании сессии необходимо использовать проблемно-ориентированный подход и вовлекать группу в решение ключевой проблемы для достижение образовательной задачи. Инструменты Кейсы, сторителлинг, интерактивы, эффектные слайды, индустриальные примеры, упражнения в формате «аквариум» (публичный разбор конкретных участников). Сбалансированная обратная связь, механики организации групповой работы, трехэтапная рефлексия (участник-пара-вся группа), церемонии и ритуалы (например, обязательное занесение полученного на занятии вывода на специальную доску при выходе из аудитории). Церемонии и ритуалы, коучинговый подход (наводящие вопросы и т.п.), скрайбинг (параллельная визуализация происходящего на сессии с помощью флипчарта и скетчинга).

Только пришедшему в преподавательскую сферу индустриальному практику необходимо погрузиться в академическую терминологию и увидеть всю широту моделей и взглядов, которая есть в нем.

Опираясь на образовательную задачу и умело чередуя преподавательские стратегии, довольно быстро топ-менеджер, который еще вчера мог общаться только с подчиненными и руководством, может стать любимым преподавателем на курсе и действительно выпустить свой «любимый класс».

Заключение

У академической педагогики долгое время были очень плохие пиарщики. В массовом сознании до сих пор еще бытует мысль «кто-то делает, а кто-то рассказывает». Однако, бурный рост EdTech в 2019-2021 годах значительно изменил отношения людей к образованию и популяризировал его, сняв некоторые стигмы, которые были в обществе.

Профессии методиста и преподавателя стали более востребованными, и все большее количество практиков из индустрий стремятся в университеты и коммерческие образовательные учреждения. Мысли, описанные в статье будут полезны начинающим преподавателям-практикам и продюсерам, организующим их интеграцию в программы.

Хочется верить, что в ближайшем будущем знание образовательных механик и погруженность в академический подход станут новым английским или программированием и общественная дискуссия из поля «нужно или нет привлекать методистов на проектирование программы?» перейдет на уровень «как максимально эффективно решить образовательную задачу конкретной аудитории?».