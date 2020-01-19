Стартап, собственный бизнес и консалтинг: как я успел поработать в 5 компаниях до окончания вуза

К концу обучения в вузе я успел поработать в пяти компаниях и готов поделиться, чему меня научил этот опыт.

Я учился в Новосибирском государственном университете (НГУ) на экономическом факультете на направлении экономика. Уже со второго курса я начал активно набираться опыта в разных компаниях: попробовал все — от собственного стартапа до стажировки в компании BIG-4. Я убежден, что для успешной карьеры надо как можно раньше понять, как устроена твоя сфера и в каком направлении хочется двигаться.

Стартап

Стажировку в стартапе легко найти. В каждом городе-миллионнике их десятки в бизнес-инкубаторах, и они рады любой помощи. Если ты готов работать бесплатно, а для первого места это вполне нормально, то тебе будет легко найти такую позицию.

Стартап, в который я пошел, занимался разработкой систем складской логистики. Как и многие, этот не взлетел, но в нем я получил отличный опыт: поработал с командой, которая вышла из индустрии и консалтинга.

Я занимался аналитикой, но в стартапах можно попробовать разные направления. А еще — общаться с фаундерами бизнеса, очень крутыми и опытными ребятами.

Плюсы стартапа: легко найти работу, в вопросах принятия решений все гибко, а еще ты реально влияешь на результаты своего труда. Если ты останешься в такой компании и нащупаешь рабочую бизнес-модель, можно вырасти заметно быстрее, чем в классической компании.

Минусы: не совсем понятные перспективы компании, а еще на собеседовании следующему работодателю сложно будет оценить твою компетентность, ведь компания никому не известна.

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Собственный стартап

Во время работы в стартапе я заметил, как часто нужны работники на короткий срок и на небольшую зарплату, ведь ресурсы ограничены. У меня было много знакомых студентов, я их рекомендовал работодателям, они отлично выполняли задачи, и все были довольны.

Я подумал, почему бы не сделать фриланс-платформу: мы сами находим исполнителей, которые смогут сделать задачу в срок и уложиться в нужный бюджет. В итоге мы проработали около года, закрылись в прибыли, но объем был небольшой.

Плюсы собственного стартапа: очень крутой опыт для развития менеджерских навыков. Здесь на тебе лежит реальная ответственность, надо самостоятельно выполнять максимум задач. Такой опыт в компании можно получить только на очень высоких позициях.

Минусы: студенту надо понимать, сколько времени остается на учебу и на отдых (к большому сожалению трудоголиков, он тоже необходим). Со своим делом это очень сложно, потому что большинство пожаров тебе придется тушить самостоятельно, и это будет отнимать очень много времени и сил. Также может просто не сойтись экономика: если ты — бедный студент, то у тебя может не быть денег на то, что ты хочешь сделать.

На мой взгляд, для студентов это не лучший выбор. Свое дело лучше начинать уже после вуза. Либо у тебя должны быть сооснователи, которые смогут разделить эту нагрузку.

Аудит в «Большой четверке»

Затем была стажировка в компании Deloitte. Я считаю, что это отличный вариант. Ты можешь очень четко планировать свою занятость, а такая работа хорошо котируется на рынке труда и дает необходимый опыт. При этом тебе не обязательно потом идти работать в аудит или в финансы: знания и навыки пригодятся тебе на любой позиции, связанной с экономикой.

В Deloitte я познакомился с корпоративными ценностями международной компании, узнал о лучших практиках устройства внутри компании. Я выучился идеально работать в Excel.

По моему опыту, только люди c IB могут делать самые качественные и аккуратные эксели. Внутри компании есть даже неформальные соревнования на самый красивый документ.

Зарплата для студента была достаточно неплохой. Но деньги здесь не главное: компания заметно больше вкладывает в твое обучение, а не в материальный доход.

Кстати, бухгалтерский учет в университете и бухгалтерский учет в компании — совершенно разные вещи. Для меня стало настоящим открытием, что он может быть интересным, его могут легко объяснить, и получится что-то понять.

Консалтинг в «Большой четверке»

Стажировка в аудите была интересной, но пока я ее проходил, меня пригласили в одну из компаний «Четверки» пойти к ним в консалтинговый отдел.

Если кратко, в консалтинге ты решаешь проблемы компаний, государства, общества в сжатые сроки и, желательно, лучше всех. К вам в компанию приходит клиент, у него есть серьезная бизнес- или социальная проблема, и вам предстоит найти путь ее решения.

Главные плюсы: в консалтинге появляется доступ к огромным массивам данных, можно смотреть, как в мире проводятся различные операции в бизнесе, как решаются неординарные задачи. Это суперинтересно! Также ты сталкиваешься с проблемами, которые часто никто до тебя не решал, либо ты смотришь на них под новым углом, и тебе надо изобретать что-то новое.

Минусы: во-первых, продукты стандартизированы, часто ты делаешь примерно одно и то же, но в разных компаниях. Еще одна проблема, с которой я столкнулся сегменте консультаций, — этот блок консалтинга слабо связан с цифрами, а после предыдущих работ я понял, что не могу жить без серьезной аналитики.

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Консалтинг в «Большой тройке»

После работы в компаниях «Большой четверки» я попал в McKinsey на стажировку на неполную занятость и могу ее рекомендовать. Начнем с плюсов.

Во-первых, во-вторых и в-третьих — это задачи. Они настолько интересны, что можно дать им сразу три плюса. Ты реально столкнешься с тем, что никто не делал. Я взаимодействовал с международными экспертами, проводил аналитику, выезжал в «поля», проводил мозговые штурмы, чтобы найти лучшее решение поставленной задачи.

За год с небольшим я поработал в строительстве, добыче ископаемых, логистике, банках и на производстве корпусной мебели. Также можно двигаться внутри разных функций: от микро-менеджмента на важной операции на строительной площадке до написания глобальной стратегии этой же компании. Не знаю где еще в столь сжатые сроки можно столько всего попробовать!

Еще один важный плюс — люди. Там я работал с командой, где один участник закончил INSEAD, другой Гарвард. Это невероятно заряжает делать больше и больше.

Также компания обеспечивает очень хорошие условия: тебе не придется заботиться о билетах на самолеты во время командировок, такси, еде. За стажеров это делает компания, пусть и не настолько хорошо, как для членов команды из штата.

Работа почти идеальная. Но в ней есть свои недостатки.

Минусы: в самом начале стажировки тебе выдают таргет — количество часов, которое надо будет отработать. Нет никаких 40 часов в неделю — эту цифру можно смело умножать на два. Работать придется много, и у тебя будет part-time life, а не part-time job.

Проблема даже не в количестве часов, а в том, что работа может прилететь в любой момент: ночью или когда ты будешь сидеть на пляже. Не важно, сколько у тебя времени, — клиент превыше всего, так что ты должен взять ноутбук и подключиться к выполнению задания. Сейчас я понимаю, что знать свой рабочий график и не работать хотя бы ночью, очень приятно.

Командировки — тоже сложная история. С одной стороны, интересно поехать в новые места, в которых ты точно никогда бы не побывал. Но когда проводишь там 6-7 месяцев, поездка кажется не такой крутой. Выбор все равно за тобой: фирма уважительно относится к учебе и от поездок можно отказаться. Главное, делать это решительно, а если уж согласился, то обратного пути нет.

Еще в консалтинге частичная занятость не дает никаких бонусов при собеседовании на штатную позицию. Я считаю, что для компании это правильно: так она повышает планку качества кандидатов. С другой стороны, в BIG-3 очень серьезно относятся к качеству работы, так что будь готов, что в CV у тебя будет написано «стажер». А у будущих работодателей может возникнуть вопрос, почему ты проходил стажировку три года.

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Чем я занимаюсь сейчас

Сейчас у меня есть четкое понимание, что для меня важно в работе: много аналитики, разработка индивидуальных решений, тесное взаимодействие с командой, активные изменения в фирме и в отрасли, баланс между работой и личной жизнью, чтобы я мог спокойно спать, ходить в зал и не сидеть на пляже с ноутбуком.

Я выбрал для себя финтех-компанию, где я работаю на стыке позиций финансового аналитика, продуктового менеджера и ответственного за разработку продукта (пока не решил, в какую сторону хочу уйти). Принять такое решение было бы невозможно без сотен часов в разных компаниях. Если бы я не начал работать во время учебы, но пришлось бы весь этот путь проходить только сейчас.

Вот несколько советов, которые я могу дать студентам:

Обязательно проходи стажировки, пока учишься;

Попробуй поработать в самых разных местах и в разных функциях;

Не стесняйся менять работу, чтобы найти лучшую;

Не забывай про учебу. После работы вдвойне тяжело возвращаться на учебу, потому что вещи, которые проходят в университете, необходимы, но, увы, часто очень скучны. Поэтому всегда держи в голове, что надо закончить университет.

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