На «Госуслугах» открылся прием заявок на бесплатные курсы по IT для школьников и студентов. Уроки подготовлены ведущими IT-компаниями России и университетами, можно получить основы всех основных языков программирования – Python, Java, C++ и других.

Открылся прием заявок на бесплатные курсы по IT для школьников и студентов