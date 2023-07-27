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Открылся прием заявок на бесплатные курсы по IT для школьников и студентов

YOUNG
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

На «Госуслугах» открылся прием заявок на бесплатные курсы по IT для школьников и студентов. Уроки подготовлены ведущими IT-компаниями России и университетами, можно получить основы всех основных языков программирования – Python, Java, C++ и других.

Открылся прием заявок на бесплатные курсы по IT для школьников и студентов

Студентов и школьников приглашают пройти бесплатные курсы по программированию от ведущих IT-компаний России. Прием заявок на участие в курсах открылся на «Госуслугах». 

69 курсов подготовлены компаниями «Яндекс», «1С», «Учи.дома», «МЭО», университетатми МФТИ, «Иннополисом» и другими. Участники программы смогут освоить базовые знания по основным языкам программирования – Python, Java, C++, C#, JavaScript и другим.

К прохождению курсов приглашают школьников 8-11 классов и студентов колледжей. Подать заявку на прохождение курсов можно до 30 сентября.

Фото на обложке: adriaticfoto / Shutterstock

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