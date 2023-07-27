На «Госуслугах» открылся прием заявок на бесплатные курсы по IT для школьников и студентов. Уроки подготовлены ведущими IT-компаниями России и университетами, можно получить основы всех основных языков программирования – Python, Java, C++ и других.
Студентов и школьников приглашают пройти бесплатные курсы по программированию от ведущих IT-компаний России. Прием заявок на участие в курсах открылся на «Госуслугах».
69 курсов подготовлены компаниями «Яндекс», «1С», «Учи.дома», «МЭО», университетатми МФТИ, «Иннополисом» и другими. Участники программы смогут освоить базовые знания по основным языкам программирования – Python, Java, C++, C#, JavaScript и другим.
К прохождению курсов приглашают школьников 8-11 классов и студентов колледжей. Подать заявку на прохождение курсов можно до 30 сентября.
Фото на обложке: adriaticfoto /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Стартовал ИИ-буткемп для школьников и студентов
- 2 Зачисление в зарубежный университет в 2023-2024: возможности и советы
- 3 7 способов легко выучить любой иностранный язык
- 4 15% руководителей российских компаний не готовы нанимать выпускников онлайн-курсов
- 5 Открыт набор во второй сезон преакселератора MGIMO Ventures
ВОЗМОЖНОСТИ
31 июля 2023
31 июля 2023
31 июля 2023
31 июля 2023
31 июля 2023