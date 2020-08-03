В ИТМО создали платформу из наночастиц для таргетной доставки лекарств
Физико-технический факультет университета ИТМО разработал компактную платформу из наночастиц кремния. Её можно использовать в таргетной доставке лекарств и в биомедицине. Основной разработкой занимался студент третьего курса Даниил Рябов, рассказали в пресс-службе университета.
Новая платформа поможет решать задачи сенсинга, детектирования и термометрии (преобразование высокочастотных колебаний в более низкие, исследование методов и средств измерения температуры) . В дальнейшем разработка может стать альтернативой электронным устройствам в оптических чипах.
В разработке принимали участие студенты 3 курса. Даниил Рябов рассчитал наиболее оптимальные и эффективные параметры для платформы.
В дальнейшем планируется продолжать исследования и улучшать платформу.
Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff
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