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В ИТМО создали платформу из наночастиц для таргетной доставки лекарств

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Физико-технический факультет университета ИТМО разработал компактную платформу из наночастиц кремния. Её можно использовать в таргетной доставке лекарств и в биомедицине. Основной разработкой занимался студент третьего курса Даниил Рябов, рассказали в пресс-службе университета.

В ИТМО создали платформу из наночастиц для таргетной доставки лекарств

Новая платформа поможет решать задачи сенсинга, детектирования и термометрии (преобразование высокочастотных колебаний в более низкие, исследование методов и средств измерения температуры) . В дальнейшем разработка может стать альтернативой электронным устройствам в оптических чипах.  

В разработке принимали участие студенты 3 курса. Даниил Рябов рассчитал наиболее оптимальные и эффективные параметры для платформы. 

В дальнейшем планируется продолжать исследования и улучшать платформу.

Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff

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