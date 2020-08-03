Физико-технический факультет университета ИТМО разработал компактную платформу из наночастиц кремния. Её можно использовать в таргетной доставке лекарств и в биомедицине. Основной разработкой занимался студент третьего курса Даниил Рябов, рассказали в пресс-службе университета.

В ИТМО создали платформу из наночастиц для таргетной доставки лекарств