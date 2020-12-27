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Как искать подработку или стажировку, пока многие продолжают работать удаленно

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Елена Якубова
Елена Якубова

Руководитель отдела по управлению талантами KFC

Мария Передок

Как показывает недавнее исследование Superjob, опыт прохождения стажировок — огромный плюс для любого соискателя, особенно молодого. Наличие хотя бы минимального опыта работы, даже на позиции интерна или на условиях неполной занятости, говорит о том, что кандидата не придется «учить с нуля». Пандемия — не причина отказываться от стажировки, многие компании сохранили этот формат и даже перевели его на «удалёнку».

Елена Якубова, руководитель отдела по управлению талантами KFC, рассказывает, как искать стажировку или подработку в нынешних условиях и как, найдя, выжать из неё максимум.

Как искать подработку или стажировку, пока многие продолжают работать удаленно

Кому и когда нужна стажировка

Стажироваться полезно абсолютно любому человеку вне зависимости от профиля обучения. Стажировка помогает примерить на себя специальность, научиться работать в коллективе, обзавестись связями. То же самое касается подработки — когда работаете несколько часов в неделю по гибкому графику и сочетаете труд с обучением. Особенно полезно проходить стажировку или иметь временную подработку в крупных компаниях с известным брендом (в том числе международных).

В них есть:

  • выстроенная система обучения;
  • карьерный рост;
  • строгие стандарты работы, которые нужно учиться соблюдать.

Такая практика обязательно будет полезна в будущем, даже если она не соответствует специальности, на которой учитесь. Чем раньше вы устроитесь на стажировку или подработку, тем лучше — если начать совмещать обучение с работой на первых курсах, к концу учёбы можно претендовать на менеджерскую позицию и достойную зарплату. В KFC были случаи, когда 16-летний студент-первокурсник после года подработки на должности линейного сотрудника ресторана стал менеджером смены, еще через полтора — замдиректора, и ещё через три — директором ресторана. Всё это время он совмещал обучение в вузе с подработкой в ресторане.


Формат стажировок, подработок и пандемия

С начала пандемии прошло больше полугода, и компании уже адаптировались к удалённому процессу работы. Поэтому во многих из них возможно проходить онлайн-стажировки. В каких-то компаниях комбинированный график — иногда необходимо приходить в офис. Если работа или практика связана с присутствием на производстве, надо будет приходить на площадку.

Как узнать своего пользователя и заработать на этом деньги

Некой альтернативой стажировкам можно также считать различные мероприятия, которые сегодня массово переходят в онлайн: профильные конференции, выступления известных профессионалов в различных областях.

Да, вы не наберётесь собственного опыта, но узнаете о лучших практиках, проблемах и «болях» индустрии, услышите инсайты от представителей отрасли и, возможно, это натолкнет вас на полезные идеи, которые в дальнейшем помогут трудоустроиться в желаемую компанию.

Участие в онлайн-конференции даже в качестве слушателя поможет с получением прямых контактов людей, с которыми можно в дальнейшем связаться и узнать о возможностях трудоустройства в компанию мечты.


Как искать стажировку или подработку сегодня

Абсолютно тем же способом, как человек искал до появления COVID-19. Сначала — через интернет, на сайтах компаний, на HeadHunter, в базах фрилансеров и в любых других источниках: в соцсетях, поисковиках, на сервисах личных помощников, где обычные люди размещают заказы на выполнение услуг. 

Кардинальных изменений в процессе поиска не произошло, но для многих открылись новые возможности: если раньше для стажировки в российской штаб-квартире мирового бренда нужно было скорее всего переехать в Москву на несколько месяцев (что в том числе и финансово затратно), то теперь можно смело пробовать договориться о работе удалённо.

В таком подходе есть плюсы и для работодателя – расширяются горизонты поиска новых талантов, тем более, найм работника, живущего на другом конце страны, становится частой и менее пугающей практикой. 

Попробуйте подписаться в социальных сетях на личные страницы HR-директоров компаний, интересных для вас. Они часто размещают у себя объявления о вакансиях. Если вы активный пользователь Facebook, сделайте пост о поиске подработки с описанием ваших навыков и просьбой сделать репост – возможно, именно он поможет найти новое любимое дело. 


Какие стажировки теперь недоступны

Только международные — в тех странах, с которыми закрыто сообщение. Тем не менее, даже в зарубежных компаниях можно попробовать пройти онлайн-стажировку, оставаясь в России. Для их поиска существуют специальные платформы-интеграторы, например, Virtual Internships или The Forage, которые зачастую сфокусированы именно на подборе стажировок для студентов и старшеклассников.

Ещё один вариант — начать стажироваться онлайн, а продолжить очно, когда ограничения будут сняты. Вполне вероятно, что онлайн-часть стажировки «зачтут» как пройденную. Но начать поиск можно и в нашей стране, где есть очень много интересных и доступных вариантов, в том числе и в крупных международных компаниях.


Чему учит стажировка и подработка

Вне зависимости от того, в какой компании и на какой должности вы проходите стажировку или подрабатываете, есть шанс получить практические знания и навыки, которые обязательно пригодятся в будущем.

  • Во-первых, вы взглянете на работу бизнеса изнутри и сможете лучше понять, какие процессы происходят в компаниях, какая у них организационная структура, как выстроена управленческая иерархия, как соблюдаются и контролируются стандарты работы, как запускаются и реализуются проекты.
  • Во-вторых, прокачаете свои «гибкие навыки» (soft skills), которые сегодня считаются ключевыми для успешного трудоустройства на постоянную работу. Например, даже работник кухни в ресторане быстрого обслуживания не просто жарит курицу, а получает ценнейший опыт коммуникаций, работы в команде, освоения корпоративной культуры. Ему доступны возможности для обучения и развития, а способность быстро обучаться — одна из самых высоко ценимых работодателями.
  • В-третьих, поймёте, какие качества важны для карьерного роста в той или иной профессии, ощутите, нравится ли выполнять определённые задачи, «драйвит» ли работа.

По итогу всё это поможет понять, готовы ли вы посвятить несколько лет своей жизни работе в этой профессиональной среде и коллективе. По данным ВЦИОМа, 49% россиян не работают по специальности, и это нормально. Вопреки тому, что говорят многие родители, вам совсем не обязательно посвящать всю жизнь той профессии, которой обучаетесь в университете.

Поиск своего призвания — долгий процесс. Стажировка или подработка даёт шанс найти именно свою профессию, призвание — она даже может мотивировать поменять профиль обучения, пока не слишком поздно.


Как взять от стажировки или подработки максимум

Как сделать так, чтобы стажировка стала «карьерным лифтом»? Идеально, если у компании есть программы корпоративного обучения сотрудников. Такая компания может дать не только стабильность и отличный опыт, но и главное — профессиональное и личностное развитие.

У каждого стажёра или начинающего сотрудника обязательно есть наставник или руководитель. Будьте инициативными: выясните, какие ожидания у него от вашей работы, какие дополнительные задачи можно на себя взять, что нужно, чтобы показать, что вы умеете и хотите достичь большего.

Чем качественнее вы будете выполнять свои рабочие задачи и активнее брать новые поручения, тем лучше зарекомендуете себя.

Даже если по окончании стажировок вакансий не будет, вы попадёте в кадровый резерв, и о вас вспомнят, когда позиция освободится.

Помимо этого, очень важно интегрироваться в корпоративную культуру. Это значит не только обзаводиться друзьями среди коллег (что никогда не помешает), но и выдерживать кодекс общения, принятый в компании, разделять её ценности и убеждения. Быстрее перезнакомиться с сотрудниками и обрасти полезными связями помогают корпоративные мероприятия. Если в компании есть волонтёрская деятельность, обязательно стоит в ней участвовать — это шанс получить на управление целый проект, а значит, проявить себя.

Формат стажировок и подработок сегодня живее всех живых. Он успешно адаптировался под пандемию, а во многих компаниях получил даже большее внимание, чем прежде. Стажировки и подработки в формате онлайн становятся доступными значительно большей аудитории, ведь фактор того, где вы живёте и учитесь, не имеет значения. Именно поэтому нет смысла терять время и ждать, пока пандемия закончится: сегодня есть все инструменты, чтобы начать получать опыт работы в «полевых» условиях.



Фото на обложке: Unsplash

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