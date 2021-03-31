Четыре совета, как студенту извлечь максимум из лекций в институте

Алексанян Роберт, исполнительный директор и эксперт платформы для подготовки к собеседованиям IT Resume , поделится с читателями RB Young советами, что надо делать студенту, чтобы извлечь из скучных и непонятных лекций максимум практической пользы.

Совет 1. Выберите себе путь

Знаете, в чем нелепость вздохов про отсутствие практической пользы от лекций со стороны студентов? В том, что подавляющее большинство не могут внятно ответить на вопрос, куда пойти работать после института. Люди тратят от четырёх до десяти лет жизни, при этом не понимая, где они хотят работать и чем заниматься.

Если человек не знает, куда свои знания можно приложить, никакие лекции ему не помогут: хоть ядерная физика, хоть статистика, хоть история высоких искусств.

Определитесь с направлением, наметьте список компаний, выберите интересную отрасль, ознакомьтесь с требованиями к кандидатам на рынке труда. Естественно, делать это имеет смысл с оглядкой на свой бэкграунд в образовании — если вы физик, не стоит грезить об актёрской карьере.

Важно: чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Во-первых, будет больше времени для прокачки навыков — пока ваши сверстники очнутся, вы будете уже готовым специалистом. Во-вторых, это позволит осознанно пройти весь вуз и выжать максимум из всех предметов.

Давайте приведу небольшой пример

Допустим, вы учитесь на прикладной математике. У Вас есть, как минимум, четыре полярных направления: наука, Data Science и аналитика, финансы и экономика. Допустим, вы выбираете Data Science. Далее выбираем отрасль — торговля, нефтегаз, банкинг и так далее. Например, банкинг кажется вам самым перспективным направлением. Отлично, тогда осталось прикинуть список потенциальных работодателей, стажировок и требований к кандидатам. Исходя из этого уже точно будете знать, чего от вас ожидают на выходе из института.

Совет 2. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь

Предпосылка к этому совету такая: все мы, в силу молодости, горячести и иногда глупости, делаем резкие и необдуманные суждения. То же касается и отношения к предметам в институте, к темам лекций и к задачам на семинарах. Однако, может наши суждения бывают ошибочны?

Приведу простой пример, снова из области математики

Преподаватель тихим голосом рассказывает про линейную регрессию, доказывает теоремы, сыпет непонятными терминами. Вы в ярости — зачем всё это терпеть, если вам на онлайн-курсе уже все рассказали: линейная регрессия — это когда берешь X, берешь Y, берешь функцию Python, тяп-ляп и готово. Потом приходите на собеседование с высоко поднятой головой, а интервьюер спрашивает: расскажите ограничения линейной регрессии, когда модель применять нельзя и почему? А почему именно метод наименьших квадратов используется, давайте попробуем другой метод? И вот тут-то вы и вспоминаете, что про это нудный преподаватель и распинался три лекции подряд.

Не делайте поспешных выводов о нужности или ненужности учебных материалов. Сначала попробуйте найти область применения изучаемой темы — в 90% случаев она найдется.

Сразу отмечу — не обязательно все полученные знания можно напрямую использовать на практике. Есть предметы совсем уж фундаментальные и академические. Однако существует, как минимум, три причины их учить:

Они очень широко используются в науке. Если метите туда, то для вас это must have. На фундаментальных предметах стоит всё остальное. В том числе и практико-ориентированные предметы. Это развивает мозг. Серьёзно, после такого уже ничего не страшно. Если вы выучили функан или матан — это просто повод для гордости.

Конечно, учить сухую теорию — мало приятное занятие, но отнеситесь к этому философски. Большинство ваших конкурентов на рынке труда будет знать предметную область по видео из YouTube и статьям из блогов. А вы будете понимать, как там всё устроено от фундамента до крыши.

Совет 3. Придумывайте себе работу

Серьёзно, без всяких преамбул, ищите себе работу. Выполняйте задание преподавателя не чтобы его просто сдать, а чтобы оно принесло реальную практическую пользу.

Все мы знаем, что в институтах не хватает практики — зачастую задачки не имеют отношения к реальности, а лабораторки больше напоминают флэшбеки преподавателя в далекие 1960-е годы.

Но мы можем трансформировать полученные задания в полезные кейсы, которые будут прокачивать навыки и развивать нас как специалистов. Достаточно просто придумать себе лишнюю работу.

Всё ещё не понимаете, что это значит? Вот несколько примеров:

Вам задали запрограммировать какой-то абстрактный сервис, которые уже лет 30 не используют? Ну что ж, не беда — делать задание всё равно надо, но мы его немного изменим. Так, в индустрии, где вы хотите работать, используют VS Code для написания кода? Отлично, качаем VS Code, настраиваем его, подгружаем линтеры, расширения для нужного языка и учимся пользоваться им по-взрослому. А можно ещё освоить работу с Git и выложить код на Github. Или освоить какой-нибудь фреймворк для написания тестов, этот навык нужен любому программисту. Список можно продолжать, но, я думаю, суть вы уловили. Вам задали вручную обработать какой-нибудь здоровый временной ряд? Согласен, делать это вручную — глупо. Напишите программу на Python или познакомьтесь с анализов временных рядов в R — эти навыки востребованы в индустрии Data Science, так почему бы не совместить приятное с полезным? Преподаватель дал набор чисел и сказал решить задачу с помощью симплекс-метода? Хм, а знаете вообще, для чего его используют? Думаете просто числа туда-сюда гонять? Нет, это чисто практический инструмент — например, для оптимизации производства или складских запасов. Так перенесите голые цифры на реальную задачу, поварьируйте входные данные, и из бесполезной задачи домашка превратится в полезное упражнение.

Совет 4. Перестаньте относиться предвзято

Большая ошибка студента в том, что он априори считает — всё, что ему дают в институте, мусор и непригодно для реальной жизни.

Соглашусь, доля правды в этом есть: многие преподаватели являются теоретиками и мало могут рассказать с точки зрения практики. Но они дают хорошую подготовку, нам остаётся лишь трансформировать её в практические навыки.

Нет смысла пытаться поменять систему со студенческой скамьи, намного умней приспособиться к системе и использовать её в своих целях, пока остальные вокруг только ноют и бездельничают.

Нет смысла ждать окончания института, тратить кучу времени и денег, чтобы потом ещё несколько лет проходить платные курсы и работать младшим помощником младшего помощника. Гораздо дальновидней будет озаботиться наработкой практики с младших курсов — это обеспечит отрыв от других соискателей, место в престижной компании и приятную зарплату.

Эпилог

Эти четыре совета — не просто слова, а сублимированные мысли и набитые шишки многих специалистов. Уверяю, тысячи матёрых и именитых профессионалов с удовольствием повторили бы эти советы, чтобы хотя бы вы избежали беготни по граблям в институтские годы.

Четко определите карьерную цель и набор необходимых знаний и навыков. Не делайте поспешных выводов о ненужности предмета или темы — найдите его практическую пользу. Придумывайте себе работу — делайте из бесполезных задач полезные. Не относитесь к учебе в вузе как к повинности, выжимайте максимум из этого процесса.

Это исчерпывающая инструкция о том, как сделать свою учебу эффективной. Мы и многие наши знакомые уже опробовали эту схему на себе, и она принесла свои плоды. Попробуйте и вы, и все ваши конкуренты останутся далеко позади.