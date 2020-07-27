МТС, МФТИ и «Сколково» открывают бесплатную магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе»

Бизнес-школа «Сколково», МФТИ и МТС открывают магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» для студентов технических специальностей. Подать заявку можно до 27 июля включительно, сообщает пресс-служба МТС.

В магистратуре студенты получат технические и управленческие навыки, поработают над реальными бизнес-задачами во время курсовых и дипломных работ. Стажировки будут проходить в компании МТС, её сотрудники станут для студентов менторами.

Обучение бесплатное. В программе вступительных испытаний — экзамен по программированию от МФТИ, тестирование от бизнес-школы «Сколково» и бизнес-кейс от МТС.

Занятия начинаются пятого сентября.