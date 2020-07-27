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МТС, МФТИ и «Сколково» открывают бесплатную магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Бизнес-школа «Сколково», МФТИ и МТС открывают магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» для студентов технических специальностей. Подать заявку можно до 27 июля включительно, сообщает пресс-служба МТС. 

МТС, МФТИ и «Сколково» открывают бесплатную магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе»

В магистратуре студенты получат технические и управленческие навыки, поработают над реальными бизнес-задачами во время курсовых и дипломных работ. Стажировки будут проходить в компании МТС, её сотрудники станут для студентов менторами. 

Обучение бесплатное. В программе вступительных испытаний — экзамен по программированию от МФТИ, тестирование от бизнес-школы «Сколково»  и бизнес-кейс от МТС. 

Занятия начинаются пятого сентября. 

Фото на обложке: Shutterstock / SFIO CRACHO

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