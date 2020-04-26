Пермский студент создал нейросеть для защиты от компьютерных атак

Всеволод Алексеев — студент электротехнического факультета ПНИПУ — разработал технологию обнаружения и анализа компьютерных атак на основе нейронной сети. Это поможет предотвратить угрозы атак на промышленные предприятия и государственные учреждения, сообщает пресс-служба университета.

Новая разработка на основе нейросети выявляет и предотвращает атаку на самых ранних этапах её развития. Разработчики создали стартовую версию обученной системы, которая работает на малых мощностях.

В дальнейшем Всеволод планирует выделить большое информационное пространство для нейронной сети и реализовать улучшенную систему на модели критически важных объектов.

Фото на обложке: пресс-служба ПНИПУ