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Пермский студент создал нейросеть для защиты от компьютерных атак

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Всеволод Алексеев — студент электротехнического факультета ПНИПУ — разработал технологию обнаружения и анализа компьютерных атак на основе нейронной сети. Это поможет предотвратить угрозы атак на промышленные предприятия и государственные учреждения, сообщает пресс-служба университета.

Пермский студент создал нейросеть для защиты от компьютерных атак

Новая разработка на основе нейросети выявляет и предотвращает атаку на самых ранних этапах её развития. Разработчики создали стартовую версию обученной системы, которая работает на малых мощностях. 

В дальнейшем Всеволод планирует выделить большое информационное пространство для нейронной сети и реализовать улучшенную систему на модели критически важных объектов. 

Фото на обложке: пресс-служба ПНИПУ

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