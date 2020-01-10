Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

На уроках ОБЖ обучат кибербезопасности

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

В школьный курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) включат раздел по кибербезопасности. Минпросвещения уже одобрило эту идею Общественной палаты (ОП), курс обновят после утверждения Федеральных государственных образовательных стандартов, сообщили «Известия». 

На уроках ОБЖ обучат кибербезопасности

Главными проблемами в сети эксперты ОП назвали кибербуллинг, мошенников и педофилов. Цель инициативы – научить школьников находить, предупреждать и предотвращать угрозы в интернете. 

«В период с января по декабрь 2019 года наши специалисты зафиксировали 638 эпизода кибербуллинга, которые получили широкий общественный резонанс», – рассказала глава Комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. Согласно результатам международного исследования качества образования PISA, Россия вошла в десятку стран с самым высоким уровнем кибербуллинга среди школьников. 

«На уроках по кибербезопасности ребенку нужно не просто запрещать что-то делать, а объяснять, к чему это может привести», – отметила председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец Волынец.

Фото на обложке: Shutterstock / evrymmnt

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

10 января 2020

Олимпиада по анализу данных International Data Analysis Olympiad

10 января 2020

Конкурс GS Labs «Программируй будущее»

12 января 2020

Стажировка ULIP от Unilever

15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

15 января 2020

Гайдаровский форум

15 января 2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

21 января 2020

Лидерство в управлении изменениями

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

10 января 2020

Олимпиада по анализу данных International Data Analysis Olympiad

10 января 2020

Конкурс GS Labs «Программируй будущее»

12 января 2020

Стажировка ULIP от Unilever

15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

15.01.2020

Гайдаровский форум

15.01.2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17.01.2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

20 января — 27 июня 2020

Сколково Практикум

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ