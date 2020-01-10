На уроках ОБЖ обучат кибербезопасности

В школьный курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) включат раздел по кибербезопасности. Минпросвещения уже одобрило эту идею Общественной палаты (ОП), курс обновят после утверждения Федеральных государственных образовательных стандартов, сообщили «Известия».

Главными проблемами в сети эксперты ОП назвали кибербуллинг, мошенников и педофилов. Цель инициативы – научить школьников находить, предупреждать и предотвращать угрозы в интернете.

«В период с января по декабрь 2019 года наши специалисты зафиксировали 638 эпизода кибербуллинга, которые получили широкий общественный резонанс», – рассказала глава Комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. Согласно результатам международного исследования качества образования PISA, Россия вошла в десятку стран с самым высоким уровнем кибербуллинга среди школьников.

«На уроках по кибербезопасности ребенку нужно не просто запрещать что-то делать, а объяснять, к чему это может привести», – отметила председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец Волынец.