Личный опыт: от курьера до директора IT-департамента за три года

Илья Зобенько за три года вырос из курьера в небольшой частной компании до директора по информационным технологиям агрохолдинга. Сейчас Илья — сооснователь и технический директор Odus.ai. Он делится своим опытом и рассказывает, как продвигаться по карьере без протекций, подхалимства и знакомств.

Начните делать

В 18 лет я устроился курьером в небольшую компанию. В будни развозил документы, а по выходным учился на заочном в МТУСИ на сетевого инженера. Получал 20 тысяч, большую часть отдавал родителям на ипотеку. Немного оставалось на себя. Никогда не забуду то чувство, когда купил свой первый планшет, на который заработал сам.

Работа курьером не приносила удовольствие: я всегда считал себя человеком информационных технологий. Но тогда думал, что без высшего образования и опыта я никуда не устроюсь. Я решил: «Разрабатывать софт без опыта и образования меня никто не пустит, но, может, я смогу поддерживать компьютерные сети». Этой идеей я загорелся.





Пробуйте и не бойтесь отказов

Работа курьером позволяла заниматься образованием: я проглатывал книгу за книгу и все больше погружался в мир сетевого инжиниринга. Казалось, я готов к поиску новой работы. Вакансию даже не пришлось искать: знакомые подсказали, что крупная производственная компания в Железнодорожном ищет системного администратора.

Я ухватился за возможность и через несколько дней отправился на собеседование. Сразу скажу, что собеседование я провалил: подвело непонимание всего лишь одного термина. Отказ! Сказать, что я был разбит — не сказать ничего. В голове начали всплывать старые установки: «Без образования и опыта ты никому не нужен».





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Сделайте выводы

В этот раз я выбрал четыре подходящие компании и отправил им свое резюме. Первый ответ от организации «Экомилк», одного из крупнейших агрохолдингов России, получил в тот же день. На собеседовании я вел себя гораздо активнее. Сыграла на руку и старая установка «Без образования...», потому что я не стеснялся бросаться фразами: «Да, у меня нет необходимого опыта, но я полон знаний и живу этим делом. Если вы дадите мне шанс, вы не разочаруетесь».

Меня взяли, а я не мог поверить в такую легкую победу. С того дня моя жизнь кардинально изменилась. И пусть на этом сложности не закончились, для себя я навсегда запомнил: «Не отказывайся от идеи, если тебе страшно или тяжело. Лучше жить с набитыми на голове шишками, чем смотреть, как возможности проходят мимо».





Проявите инициативу

Первая рабочая неделя прошла смазано: ни наставника, ни знакомства с коллективом, ни поручений — ничего. В какой-то момент я даже перевел часы своего безделья в реальные деньги. Сумма вышла приличная. И я решил что-то делать.

Поручений не было, поэтому я отправился с листком бумаги по офису. Подходил к каждому сотруднику и знакомился. Попутно спрашивал о технических трудностях в работе. Так я сам нашел себе работу. Дорвался и с жадностью схватился за новые задачи. Стоит ли говорить, как я был удивлен прибавке к моей первой зарплате. Инициатива сработала!





Гордитесь

Вам может показаться, что это глупый и неуместный совет. Гордыня — объект нескончаемых нареканий и смертный грех, но я закладываю в нее иной смысл.

Гордитесь тем, что вы делаете, своими результатами и своей компанией. Хвалите себя за успешно выполненную задачу, пусть даже промежуточную и незначительную. Найдите такое место, куда вы будете приходить с улыбкой каждый день.

Не стоит недооценивать этот пункт. То, в каком настроении вы выполняете свою работу, общаетесь с коллегами и реагируете на события, — очень важно.





Думайте как руководитель

Исполнительность (в значении беспрекословного выполнения поручений) — ценное качество. Но если вы мечтаете о руководящей должности, одной исполнительности мало. Нужна активность и инициативность.

Не оставляйте без внимания вещи, которые можно оптимизировать. Предлагайте изменения, делитесь идеями, просчитывайте реализацию наперед.

Однажды вам доверят запуск собственного проекта с внушительным бюджетом и командой. В моем случае важную роль сыграло IT-комьюнити. Читая очередную статью об организации HelpDesk сервиса, я удивился, что мы до сих пор не используем столь очевидные практики. Я оценил рынок решений, нашел подходящий вариант. Смущало одно — платный тариф.

Пригодились базовые навыки программирования, которые помогли реализовать нужные функции на бесплатном тарифе. Давайте еще раз посмотрим, что я сделал:

Проанализировал слабые места в процессах компании. Предложил улучшение. Нашел оптимальное программное решение. Допилил, чтобы компания сэкономила денег.

Я проявил инициативу, вовлеченность в процесс, заботу о компании и еще раз подтвердил свою экспертность.

Таких инициатив было много. За первый год работы зарплату поднимали четыре раза, на следующий год переключили на более интересные проекты и наняли помощника, чтобы не отвлекать меня на рутинные задачи.





Не прекращайте учиться

С появлением помощника я понял, что ничего не смыслю в менеджменте. Не было четкого плана: обучать или сразу погружать в задачи? Дать право на ошибку или взять львиную долю задач на себя?

Конечно, я совершил много ошибок: выполнял работу за помощника, ставил задачи, считая, что детали очевидны, проявлял недовольство и некорректно организовывал обучение. Хорошо, что в тот момент я понял: так дальше продолжаться не может.

Я взялся за книги по менеджменту. Читал Максима Батырева, Максима Дорофеева, Тома ДеМарко и Джеффа Сазерленда. Всех ответов я не получил, но сформировал паттерн мышления. Стал смотреть на проблему шире, учитывать больше аспектов и принимать более взвешенные решения. Благодаря новым знаниям я перестроил процесс обучения, стал поручать помощнику значительно больше задач, которые раньше не решался делегировать.

Рабочая атмосфера была просто прекрасна. Каждый делал свое дело, и делал его хорошо. Объемы работы стремительно уменьшались — такова специфика работы системного администратора: чем лучше ты работаешь, тем меньше у тебя работы. Все было прекрасно. Видимо, руководство это тоже видело. Примерно через полгода я получил предложение стать руководителем IT-отдела производственного корпуса компании.





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Фиксируй полезные привычки

Новая должность, новое место, новый персонал. До сих пор с трепетом вспоминаю то время как самое сложное в жизни. Мне 22, я еще не закончил учебу в университете, но уже руковожу отделом, в котором два сотрудника мне в отцы годятся. Один из них еще и бывший руководитель отдела.

Бывшему начальнику сочувствовали, а меня называли сопляком и не воспринимали как руководителя.

Адаптация проходила сложно. Первое время я был в прострации. Все происходящее давило и порой хотелось сделать шаг назад, но я решил повторить опыт. Ощущения напоминали первый день в компании на должности системного администратора. И я решил пойти тем же путем.

Сначала прошелся по производственному корпусу, познакомился с сотрудниками и руководителями, поинтересовался об их сложностях и составил список. Это заняло много времени, но каков был результат! Людям нравится, когда кто-то заботится о них, спрашивает об их проблемах и решает их. Я начал обретать сторонников.

Успешность этого шага дала мне понять, что все предпринятые ранее действия действительно эффективны. Я принялся выполнять все, что описал выше по второму кругу, в новом окружении и с новыми людьми.

Я перестал считать стресс препятствием, а стал рассматривать его как возможность роста — и это сработало.

Я не давал себе простаивать из-за переживания, потому что напоминал себе о том, какой уровень доверия был проявлен руководителями, чего от меня ждут — и это тоже сработало. Я выступал с предложениями везде, где видел возможность улучшить процессы, брал на себя реализацию и заслужил хорошую репутацию в глазах руководства как руководитель отдела и процессов — бинго!

Почему я рассказываю вам об этих привычках? Потому что они помогли мне не один раз. Поэтому я сформулировал для себя правило, которого придерживаюсь и сейчас: «Фиксируй полезные привычки».

Спустя примерно полгода, я получил очередное предложение о повышении, на этот раз это была должность директора по информационным технологиям (CIO). В тот момент для меня это тоже было чем-то фантастическим. Думаю, сыграло очень много факторов. Например:

из-за специфики деятельности руководители в основном выращивались из исполнителей с низким уровнем менеджерской грамотности, что качественно выделяло меня;

явная поддержка идей руководства, а не поиск причин и способов уменьшения объемов работы;

расширение проектных областей, с которыми приходилось сталкиваться;

моя работа над собой и применение всех озвученных выше рекомендаций.





Получайте то, о чем мечтаете

Я не считаю себя героем, но горжусь собой. Прежде всего за то, что справился с неуверенностью и страхами, переступил через стереотипы и нашел свой путь. Мне помогли инициатива, постоянное развитие и любовь к своему делу.

Я не боялся быть активным и первым идти на контакт с людьми. Применение этих навыков помогало мне неоднократно. Спустя три года успешной карьеры в агрохолдинге, мы с партнерами основали стартап Odus.ai, в котором я технический директор. Надеюсь, мой рассказ поможет и вам добиться успеха в карьере.





Фото на обложке: Shutterstock/patpitchaya