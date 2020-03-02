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Бизнес-акселератор МФТИ «Физтех.Старт» открыл прием заявок
YOUNG
Анна Меликян
Стартовал прием заявок на пятый сезон бизнес-акселератора МФТИ «Физтех.Старт». Он продлится до 10 марта, рассказали в пресс-службе организации.
Бизнес-акселератор МФТИ «Физтех.Старт» открыл прием заявокАнна Меликян
В программе приглашают принять участие проекты с MVP. Акселерация бесплатная и продлится три месяца.
Для участников проведут лекции по бизнес-направлениям, экспертные сессии с профессионалами из сферы технологического предпринимательства, менторские встречи с инвесторами и бизнес-ангелами и индивидуальные обсуждения пилотных проектов с корпорациями.
Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab
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