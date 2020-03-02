Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Бизнес-акселератор МФТИ «Физтех.Старт» открыл прием заявок

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Стартовал прием заявок на пятый сезон бизнес-акселератора МФТИ «Физтех.Старт». Он продлится до 10 марта, рассказали в пресс-службе организации. 

Бизнес-акселератор МФТИ «Физтех.Старт» открыл прием заявок

В программе приглашают принять участие проекты с MVP. Акселерация бесплатная и продлится три месяца. 

Для участников проведут лекции по бизнес-направлениям, экспертные сессии с профессионалами из сферы технологического предпринимательства, менторские встречи с инвесторами и бизнес-ангелами и индивидуальные обсуждения пилотных проектов с корпорациями.

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

02 марта 2020

IRON ROAD SHOW

07 марта 2020

HackNU

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

02 марта 2020

IRON ROAD SHOW

07 марта 2020

HackNU

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

2 марта — 24 апреля 2020

Управление инновационными проектами

10 марта — 25 апреля 2020

Marketing Essence

11 марта — 13 мая 2020

Performance-маркетинг для бизнеса

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ