Бизнес-акселератор МФТИ «Физтех.Старт» открыл прием заявок

Стартовал прием заявок на пятый сезон бизнес-акселератора МФТИ «Физтех.Старт». Он продлится до 10 марта, рассказали в пресс-службе организации.

В программе приглашают принять участие проекты с MVP. Акселерация бесплатная и продлится три месяца.

Для участников проведут лекции по бизнес-направлениям, экспертные сессии с профессионалами из сферы технологического предпринимательства, менторские встречи с инвесторами и бизнес-ангелами и индивидуальные обсуждения пилотных проектов с корпорациями.

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