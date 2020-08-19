Не будьте безразличными — будьте любопытными: советы начинающим специалистам

Сегодня её герой — Дмитрий Лощинин, основатель международной компании Luxoft. Он расскажет, с чего начинал свой путь, как для него выглядит идеальный сотрудник и насколько трудно управлять огромной компанией.

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним.

О начале пути

В университете мне приходилось работать — я был грузчиком, занимался удобрениями. На последних курсах начала процветать самодеятельность, кооперативы. После учёбы появилась возможность уехать за границу, и я поехал поработать в Германию программистом. Я ничего не понимал ни по-английски, ни по-немецки: пришлось учить язык на месте. Но после Германии перебрался в Англию.

Я пытался делать свой бизнес — основал компанию, которая занималась тем, чем позже будет заниматься Luxoft. Потом я попал в IBM, тогда в ней происходило очень много изменений — там работали очень яркие люди. Это была основная школа для меня, я проработал в компании шесть лет.

После IBM я основал Luxoft.

Основание Luxoft

В 1998 году у нас был кризис, все активности в стране замерли, деньги перестали двигаться, страна объявила дефолт. Во время затишья все задумались, что делать дальше. Я заметил, что достаточно много толковых людей занимались глобальным программированием. И я решил попробовать делать то же.

На старте бизнеса можно придумывать модели, писать бизнес-планы, но всё равно нужно разогнаться и взлететь, нужен толчок.

Этот толчок — удача. У Luxoft всё было бодро в этом плане.

Корпоративная культура

Есть фирмы, где есть sales-культура: там могут продать любую историю. В Luxoft продавцы появились поздно — до этого всем занимались инженеры. На всех уровнях мы внимательно смотрели, что делаем. Нам были нужны ребята, которые придут в компанию, поймут, что от них требуется и сделают это. Такой подход привёл нас к очень хорошей репутации, но и создал проблему — инжиниринговая культура для глобальной компании не совсем подходит, нам всё равно пришлось прививать sales-культуру.

Как выглядит идеальный сотрудник

Для меня идеальный сотрудник — это человек с двумя ключевыми качествами: в нём должен быть драйв и он не должен быть безразличным. Очень важны любознательность, любопытство. Желательно, чтобы он был чётким и внятным. Это влияет на коммуникацию с заказчиками.

Сложности выхода на международный рынок

У Luxoft всё было сложно. На глобальном рынке очень много клиентов и столько же конкурентов.

Прорваться в верхушку, чтобы тебя начали замечать — серьёзный этап, для этого нужно сильно постараться.

У нас был один способ — делать качественный продукт.

Мы фокусировались сразу на больших и глобальных заказчикиков. Нам нужно было показать, что мы делаем то, что не делают другие, или можем по-другому. Мы много где промахивались, набивали себе шишки, и это нормально.

Как управлять большой компанией

На каждом этапе развития компании важна правильная команда. Бывает, что люди, которые пришли в самом начале, так и остаются на своих местах. Это ошибка. Людей надо двигать, менять, смотреть, чтобы они всегда были на правильном месте. Иногда они перерастают должность, но бывает и наоборот. Команда должна быть замотивирована, чувствовать себя комфортно. Все должны верить в историю компании. Иногда радикальные перестановки приводят к супер результату.

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Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab