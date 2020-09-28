«Если ничего не получилось, надо идти дальше» — советы начинающим от глобального директора по маркетингу

Сегодня её героиня — Полина Баханова, глобальный директор по маркетингу ювелирно-часового бренда Jacob&Co и руководитель офиса компании на Среднем Востоке. Она расскажет о том, как начинала свой карьерный путь, почему собеседование — это важно и какими качествами должен обладать человек, который хочет работать в маркетинге.

С чего всё началось

В школе я прожила полтора года на Кипре: научилась там разговорному английскому и получила опыт учёбы за рубежом. Образование на Кипре мне очень многое дало, я там повзрослела. Когда я вернулась в Москву, мама сказала, что школу я уже переросла и было бы неплохо её закончить!

Мы выяснили, что есть экстернат, так что за полтора года я прошла три класса — и в 15 лет поступила в университет.

Тогда меня никто не спрашивал и я сама не понимала, кем хочу быть. Зато моя мама наблюдала за мной всю жизнь и видела, что я коммуникабельная. Так что я поступила в университет, который впервые в России обучал по специальности PR и реклама.

Я счастливый человек — у меня образование и работа по одной и той же специальности!

Кому подходит профессия маркетолога

Вы должны быть экстравертом. Это специальность, которая связана с постоянным общением с людьми. Вы пишете по 100 писем в день, у вас постоянные встречи, на которых надо представлять себя и бренд. Вам надо постоянно работать с журналистами, с первыми лицами компаний. Поэтому в первую очередь это должно вам нравиться, придавать силы, мотивацию, энергию.

Первые шаги в карьере

В свою первую компанию (Nestle) я попала как практикантка. Мне было 17 лет и я училась на 2 курсе в университете. Через девять месяцев меня позвали на полноценную работу. Естественно, от такого предложения отказаться невозможно. В Nestle я попала случайно, но проявив себя, смогла остаться.

Я думаю, что у меня получилось остаться, потому что я люблю проявлять инициативу и предлагать, как улучшить процессы. Я всегда себя вела так, что люди думали, что я намного старше своего реального возраста.

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Резюме — это важно

Последние лет семь все просят сократить моё резюме: изначально оно было страниц на 12. Поэтому постарайтесь не размазывать свой опыт, даже если он маленький. Обязательно описывайте, над какими проектами вы работали. Если вы чего-то добились, пишите об этом.

Как понять, что пора уходить

Каждые два-три года в компании — этап. Если вы смогли за это время поменять что-то, значит вы справились. Если ничего не получилось, надо идти дальше. Смотря на свой опыт, я понимала, что за каждые два-три года в организации я выполняла свои цели, реализовалась, давала что-то ценное.

Я очень люблю ставить самой себе челленджи, поэтому я всегда меняла индустрии.

Если ты 10-15 лет работаешь на одном месте, у тебя замыливается глаз и не хватает креативности. Как только вы понимаете, что выработали свой ресурс и компания от вас получила максимум, надо идти дальше.

Книги по маркетингу, которые стоит почитать:

Martin Lindstrom, Buyology: Truth and Lies About Why We Buy Emanuel Rosen, The Anatomy of Buzz: how to create world-of-mouth marketing John Kehoe, Mindpower into the 21st Century

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