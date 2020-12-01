«Ваши мечты, даже сказочные, должны быть конкретными». Советы двадцатилетним от основателя модного дома Юлии Яниной

Сегодня её героиня — Юлия Янина, основатель бренда Yanina Couture. Она расскажет о том, с чего начинала свой путь, с чего начинать карьеру в сфере моды, чем отличается российский и западный подходы к дизайну и почему без любви к профессии ничего не получится.

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним.

Как всё началось

Задачи покорить Москву не было никогда. В моём представлении о мире большую роль сыграло детство: я выросла на сказках, французских и русских романах. И сейчас, когда есть свои дети, понимаю, что это действительно база. Именно с этими мечтами и идеями ты пойдёшь дальше.

Когда мы переезжали в Москву, хотели создать идеальный модный дом. Я хорошо представляла, какой он должен быть. Все мои литературные поиски послужили движущей силой. В первую очередь «Дамское счастье» Эмиля Золя. Читала его и представляла, какой должен быть идеальный модный дом, куда приходить мои гости, прекрасные героини. Эти фантазии нанизывались, как бусы, создавая полноценное ожерелье.

В любые трудные времена сохраняй позитив

Я очень люблю сочинять мотивационные девизы, у меня их море на все случаи жизни. Что касается коллектива, это знают все мои девочки — дорогу осилит идущий. Важно побороть сомнения: в этом случае помогают люди, которые в тебя верят.

Вести за собой людей — большая ответственность. Их надо тоже заразить безумной верой в идею.

Иногда мы все тонем, и я говорю: «Здорово! Как всё замечательно!». Это нас спасает.

Знаете, нельзя бояться замахиваться на многое, потому что есть прекрасный девиз: «Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть». Ваши мечты, даже сказочные, должны быть конкретными. Ты должен хорошо представлять, к чему идёшь. Умей формулировать задачу.

Советы тем, кто в начале пути

Прежде всего, советую получить специальное образование. Я не имею в виду художественное образование, а рекомендую научиться шить, кроить, потому что если мечтаете сделать бизнес, вы должны уметь всё. Это просто необходимо. Понимаете, мнение, что вы будете рисовать роскошные эскизы — иллюзия. Это достижимо, если вас наймут в европейскую или русскую компанию с прекрасным стажем, хорошим гонораром, но вы никогда не будете хозяином своего бизнеса.

Свой бизнес — это когда тебе говорят, что ткань обработать невозможно, а ты садишься за машинку и показываешь, как надо делать. И это здорово!

Для чего нужна мода

Не надо стремиться сразу поразить мир. Есть очень важный момент: если хочешь быть свободным и независимым, ты шагаешь дольше, но никто не вправе сказать тебе, что делать. С инвестором появляются определённые обязательства. Все наивно думают, что кто-то просто даст тебе денег, ты всё потратишь и не отдашь.

Конечно, здорово заявлять о себе, делать очень смелые тенденции, достаточно неординарные изделия.

Даже Шанель всегда говорила, что мода — это не то, что нужно показывать на подиуме, а то, что должны носить люди. Таков закон бизнеса.

Вы всегда должны думать, что есть реальные женщины разного возраста и размера, и они должны одеваться.

Западный и российский подход к дизайну одежды

Российским дизайнерам жизненно необходимо понять статус дизайнера в мире. Везде, кроме России, дизайнер — это маэстро. У нас дизайнеры, несмотря на заслуженный успех — некие рабочие лошадки.

На Западе совершенно другая ситуация. Ты получаешь заслуженное признание и хороший трамплин для дальнейшей работы. У тебя появляются поклонники, дизайнеров приглашают на профессиональные конференции. Это всё необходимо художнику. Именно поэтому, чтобы ощутить, что ты востребован и признан, нужно пробовать себя за рубежом.

Понимаете, очень важно, что все ждут от дизайнера его историй. Потому что каждая коллекция — это твой спич, история, которую ты хочешь рассказать миру. В России это почти никому не нужно, а на Западе можешь о каждом платье рассказывать стилисту. И им это интересно!

Почему образование — не главное в профессии

Совсем не важно, где ты учишься, в какой стране. Важнее определиться: является ли то, чем ты занимаешься, делом твоей жизни. Насколько ты готов в него погрузиться? Порой устаёшь смертельно. И думаешь: «Боже мой, я буду не готов встретить всех гостей, которые придут счастливые меня увидеть». И что тебя спасает? Только безумная любовь к профессии и людям.

Сложности, с которыми сталкиваешься

У меня только один момент был, про который могу сказать. Потому что все сложности, открытия, потрясения я называю рабочими моментами. Это просто урок, который перешагиваешь, и всё.

Негатив надо оставлять в прошлом. Что касается модного дома и всего коллектива: мы каждый раз, по одной ступеньке, шагали наверх.

Из сложностей, которые задевают эмоционально: я считаю, что российским дизайнерам не уделяют достаточно внимания именно в России. У нас не помогают молодым дизайнерам, у нас признание приходит, когда ты уже всё о себе знаешь. У нас никто друг за друга не радуется. Но это моё субъективное мнение.

О планах и мечтах

Моя мечта — сделать огромную выставку и показать, что всё возможно в нашей жизни, возможно дойти от маленького помещения в Саратове до голливудских холмов. Мне хочется показать наших звёзд и героинь, потому что всё равно кутюр вдохновляется только женщинами: это не просто абстрактные вещи. Ты мечтаешь, чтобы твои платья были на героинях и понимаешь, что они будут чувствовать, когда наденут твои платья. Это серьёзная движущая сила. Для нашего коллектива нет ничего невозможного.

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