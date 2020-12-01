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«Ваши мечты, даже сказочные, должны быть конкретными». Советы двадцатилетним от основателя модного дома Юлии Яниной

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним. 

Сегодня её героиня — Юлия Янина, основатель бренда Yanina Couture. Она расскажет о том, с чего начинала свой путь, с чего начинать карьеру в сфере моды, чем отличается российский и западный подходы к дизайну и почему без любви к профессии ничего не получится. 

«Ваши мечты, даже сказочные, должны быть конкретными». Советы двадцатилетним от основателя модного дома Юлии Яниной

Как всё началось 

Задачи покорить Москву не было никогда. В моём представлении о мире большую роль сыграло детство: я выросла на сказках, французских и русских романах. И сейчас, когда есть свои дети, понимаю, что это действительно база. Именно с этими мечтами и идеями ты пойдёшь дальше.

Когда мы переезжали в Москву, хотели создать идеальный модный дом. Я хорошо представляла, какой он должен быть. Все мои литературные поиски послужили движущей силой. В первую очередь «Дамское счастье» Эмиля Золя. Читала его и представляла, какой должен быть идеальный модный дом, куда приходить мои гости, прекрасные героини. Эти фантазии нанизывались, как бусы, создавая полноценное ожерелье.

В любые трудные времена сохраняй позитив 

Я очень люблю сочинять мотивационные девизы, у меня их море на все случаи жизни. Что касается коллектива, это знают все мои девочки — дорогу осилит идущий. Важно побороть сомнения: в этом случае помогают люди, которые в тебя верят. 

Вести за собой людей — большая ответственность. Их надо тоже заразить безумной верой в идею.

Иногда мы все тонем, и я говорю: «Здорово! Как всё замечательно!». Это нас спасает. 

Знаете, нельзя бояться замахиваться на многое, потому что есть прекрасный девиз: «Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть». Ваши мечты, даже сказочные, должны быть конкретными. Ты должен хорошо представлять, к чему идёшь. Умей формулировать задачу.

Советы тем, кто в начале пути

Прежде всего, советую получить специальное образование. Я не имею в виду художественное образование, а рекомендую научиться шить, кроить, потому что если мечтаете сделать бизнес, вы должны уметь всё. Это просто необходимо. Понимаете, мнение, что вы будете рисовать роскошные эскизы — иллюзия. Это достижимо, если вас наймут в европейскую или русскую компанию с прекрасным стажем, хорошим гонораром, но вы никогда не будете хозяином своего бизнеса. 

Свой бизнес — это когда тебе говорят, что ткань обработать невозможно, а ты садишься за машинку и показываешь, как надо делать. И это здорово!

Для чего нужна мода

Не надо стремиться сразу поразить мир. Есть очень важный момент: если хочешь быть свободным и независимым, ты шагаешь дольше, но никто не вправе сказать тебе, что делать. С инвестором появляются определённые обязательства. Все наивно думают, что кто-то просто даст тебе денег, ты всё потратишь и не отдашь. 

Конечно, здорово заявлять о себе, делать очень смелые тенденции, достаточно неординарные изделия.

Даже Шанель всегда говорила, что мода — это не то, что нужно показывать на подиуме, а то, что должны носить люди. Таков закон бизнеса.

Вы всегда должны думать, что есть реальные женщины разного возраста и размера, и они должны одеваться.

Западный и российский подход к дизайну одежды

Российским дизайнерам жизненно необходимо понять статус дизайнера в мире. Везде, кроме России, дизайнер — это маэстро. У нас дизайнеры, несмотря на заслуженный успех — некие рабочие лошадки. 

На Западе совершенно другая ситуация. Ты получаешь заслуженное признание и хороший трамплин для дальнейшей работы. У тебя появляются поклонники, дизайнеров приглашают на профессиональные конференции. Это всё необходимо художнику. Именно поэтому, чтобы ощутить, что ты востребован и признан, нужно пробовать себя за рубежом. 

Понимаете, очень важно, что все ждут от дизайнера его историй. Потому что каждая коллекция — это твой спич, история, которую ты хочешь рассказать миру. В России это почти никому не нужно, а на Западе можешь о каждом платье рассказывать стилисту. И им это интересно! 

Почему образование — не главное в профессии

Совсем не важно, где ты учишься, в какой стране. Важнее определиться: является ли то, чем ты занимаешься, делом твоей жизни. Насколько ты готов в него погрузиться? Порой устаёшь смертельно. И думаешь: «Боже мой, я буду не готов встретить всех гостей, которые придут счастливые меня увидеть». И что тебя спасает? Только безумная любовь к профессии и людям. 

Сложности, с которыми сталкиваешься

У меня только один момент был, про который могу сказать. Потому что все сложности, открытия, потрясения я называю рабочими моментами. Это просто урок, который перешагиваешь, и всё.

Негатив надо оставлять в прошлом. Что касается модного дома и всего коллектива: мы каждый раз, по одной ступеньке, шагали наверх.

Из сложностей, которые задевают эмоционально: я считаю, что российским дизайнерам не уделяют достаточно внимания именно в России. У нас не помогают молодым дизайнерам, у нас признание приходит, когда ты уже всё о себе знаешь. У нас никто друг за друга не радуется. Но это моё субъективное мнение.

О планах и мечтах

Моя мечта — сделать огромную выставку и показать, что всё возможно в нашей жизни, возможно дойти от маленького помещения в Саратове до голливудских холмов. Мне хочется показать наших звёзд и героинь, потому что всё равно кутюр вдохновляется только женщинами: это не просто абстрактные вещи. Ты мечтаешь, чтобы твои платья были на героинях и понимаешь, что они будут чувствовать, когда наденут твои платья. Это серьёзная движущая сила. Для нашего коллектива нет ничего невозможного. 

Если ты хочешь попасть на работу к герою интервью, заполни резюме! 


Фото на обложке: Unsplash

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