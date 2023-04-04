Начинайте с пяти лет: как помочь подростку выбрать профессию без стресса

Директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов поделился советами, как родителям помочь детям выбрать профессию и подобрать программу профориентации, чтобы увлечь ребенка в юном и подростковом возрасте.

Почти треть выпускников высших и средних специальных учебных заведений, получивших дипломы в 2016-2020 годах, не работают по профессии. 12% из них сказали, что и не планировали строить карьеру в той сфере, в которой получали образование, а 4% заняты в других областях. Эти цифры могли бы быть меньше при качественной профориентации.

Без профориентации подростки задумываются о специальности слишком поздно

В вопросе выбора профессии все еще велика роль родителей и близкого окружения подростков. Но вся информация, которую дети и молодые люди получают извне, не дает четкого понимания о профессиях:

об их сути,

плюсах,

минусах.

Невозможно понять, нравится тебе что-то или нет, пока сам не попробуешь.

Самая правильная и качественная профориентация происходит через осмысление собственного опыта.

И еще одна проблема — большинство подростков всерьез задумываются о профессии и вузе лишь в момент получения результатов ЕГЭ — в то время как профориентацию стоит начинать еще в детстве.

Чтобы помочь с выбором профессии, прежде всего родители должны создать благоприятные условия для выявления способностей и определения интересов ребенка:

записывать его на разноплановые кружки и секции,

читать вместе с ним книги,

ходить на производственные экскурсии,

брать ребенка с собой на работу.

Делать все, что способствует расширению кругозора.

Когда становится понятно, какие сферы интересуют школьника, к чему у него есть склонности — можно двигаться в направлении выбора специальности.

Для этого нужно понять, какие профессии существуют в отрасли, изучить их перспективы. Здесь могут помочь каталоги профессий и программы профориентации по конкретной сфере.

Еще один работающий инструмент — профориентационное тестирование. Идеальный вариант — когда психолог-профориентолог проводит диагностику и на основании жизненного опыта и глубинных интересов ребенка предлагает наиболее подходящие для него профессии.

Профориентация должна начинаться в пятилетнем возрасте

Хорошо, если ребенок с раннего возраста будет знать, чем занимаются его родители, какие существуют профессии, почему они важны. Сейчас для этого есть специализированные центры, где дети могут примерить на себя разные занятия — за пару часов побыть и пожарным, и медиком, и инженером.

Такие активности наряду с посещением дополнительных занятий попадают в категорию ранней профориентации.

Благодаря масштабным федеральным профориентационным проектам, например «Уроку цифры», у учеников 1-11 классов есть возможность почувствовать себя IT-специалистами. Проект проводится АНО «Цифровая экономика» вместе с российскими IT-компаниями:

школьники знакомятся с миром технологий и востребованными профессиями,

получают базовые цифровые компетенции в игровом формате с помощью тренажеров проекта.

Насмотренность полезна и для расширения кругозора, и для самоопределения.

Совсем необязательно ребенок захочет стать программистом после «Урока цифры» или твердо решит стать врачом, побывав в «Кидзании». Но у него появятся свои мысли относительно разных профессий — а если какая-то область его особенно заинтересует, в будущем это повысит мотивацию к обучению.

Подросткам можно предлагать более сложные тренажеры. Например, наше миниприложение «Тест-драйв IT-профессий» дает возможность за короткое время попробовать себя в ролях разных специалистов в условиях, максимально приближенных к реальности.

На 10-15 минут ребята перевоплощаются в сотрудников IT-компаний: есть руководитель, который задает вопросы и ставит задачи, на которые нужно быстро реагировать. Это все происходит в чат-боте, что приближает формат к реальности, ведь сейчас практически все взаимодействие в сфере IT проходит в мессенджерах.

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А в миниприложении «IT-дайвинг» старшеклассники могут пройти онлайн-практику и узнать, как работают технологичные проекты изнутри. Об основах профессии подростки узнают от экспертов, после чего могут попробовать решить кейс, с которым сталкиваются реальные специалисты.

На подростков ориентирован интересный проект «Другое дело». Это миниприложение, которое собирает полезные, развивающие и интересные задачи для подростков в одном месте. За выполнение заданий из разных сфер пользователи получают баллы, которые могут обменивать на бонусы, среди которых есть образовательные программы и стажировки.

Детей стоит погружать в профессии при помощи геймификации, а подросткам предлагать реальные кейсы

Ранняя профориентация должна проводиться исключительно в формате игры:

Если это книги, они должны быть с яркими картинками.

Если это погружение в какую-то профессию, то только с использованием геймификационных механик.

Детям важно давать пробовать разное — и обращать внимание на то, чем они сами интересуются. Ведь увлечение может перерасти в профессию. Например, большинство специалистов из индустрии разработки игр когда-то просто любили играть.

По мере взросления ребенка можно увеличивать глубину погружения и, соответственно, сложность методик. Подросткам можно предлагать поработать уже и над какими-то реальными задачами — дать возможность соприкоснуться с профессией.

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Такую практику подросткам предлагает «Фестиваль профессий». На мероприятиях проекта у школьников есть возможность вживую пообщаться с сотрудниками компаний, сформировать представление о работе специалистов различных сфер и поработать над практическими заданиями.

Какой должна быть эффективная профориентационная программа

Профориентация должна быть процессом, который помогает прочувствовать специфику профессии и при этом не утомляет. Если на начальном этапе освоения специальности ребенок думает, что она сложная, скучная и неинтересная, это явный признак плохой профориентационной программы.

Многие дети, когда у них что-то не получается, расстраиваются и больше не хотят пробовать — но это не всегда означает, что профессия им не подходит.

Ведь многое в человеке можно развить: все мы когда-то учились ходить, говорить, писать. Поэтому, рассказывая о профессии, важно найти баланс:

не утонуть в ее специфике, чтобы не отпугнуть ребенка или подростка,

не сформировать мнения о том, что все в ней суперлегко и весело.

Родителям, выбирающим методы профориентации для своих детей, можно посоветовать оценивать их по критерию практикоориентированности. Хорошая программа дает возможность детям и подросткам погрузиться в профессию, примерить на себя ту или иную роль, прочувствовать ее плюсы и минусы. Такую возможность дают, например, «Урок цифры» или детские технопарки «Кванториум».

Но совсем отказываться от теоретической информации тоже не стоит.

Хороший помощник в оценке перспективности различных специальностей — Атлас новых профессий. Он помогает оценить:

Какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем; Какие специалисты будут востребованы на кадровом рынке, чтобы у подростка была возможность скорректировать карьерные планы.

Цифровые технологии сделали профориентацию доступнее

Цифровые технологии сильно изменили процесс профориентации. Раньше о профессиях можно было узнавать только от родителей и других людей или из книг и СМИ. Теперь благодаря интернету у детей гораздо больше возможностей: можно не только прочитать про различные специальности, но и дистанционно пообщаться с представителями разных профессий, задать им интересующие вопросы.

Так, в 2020 году российские университеты проводили Дни открытых дверей для абитуриентов в Minecraft.

В период пандемии мы сделали 3D-тур: с помощью VR-очков можно было стать гостем нашего московского офиса, походить по этажам и пообщаться с сотрудниками. Благодаря видеозвонкам родители могли:

проводить онлайн-экскурсии по офису или предприятию,

показывать рабочий процесс,

рассказывать о задачах.

Множество профориентационных проектов активно развиваются государством и компаниями, заинтересованными в найме талантливых молодых людей. Сегодня можно пробовать различные профориентационные практики и комбинировать форматы благодаря большому выбору онлайн-платформ и сервисов.

Возможности и доступность профориентации продолжат развиваться вместе с технологиями.

Памятка по профориентации для родителей

Начинайте знакомить ребенка с профессиональными средами в раннем возрасте. Для этого лучше всего подойдет игровой формат — яркие видеоролики, рассказывающие о работе, тренажеры с игровыми элементами. На следующем этапе предлагайте ребенку мероприятия и методики, которые помогут ему погрузиться в специфику деятельности, — ярмарки профессий и знакомство с задачами специалистов. Подростки осознаннее определяют свои интересы. Поэтому с 14 лет можно проводить тестирование и работу с психологом-профориентологом, чтобы подобрать подходящие направления и профессии точнее. Ребята могут пробовать свои силы в практических заданиях и общаться с представителями индустрий. Обращайтесь к специализированным центрам, мероприятиям и акциям — они помогут в насмотренности и знакомстве с востребованными и перспективными профессиями. Используйте технологичные сервисы и инструменты, чтобы сделать профориентационный процесс доступнее, удобнее и понятнее. Онлайн-экскурсии, интерактивные миниприложения и чат-боты будут особенно полезны в изучении современных профессий.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney