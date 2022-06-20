Найти свой талант: 3 инструмента для выбора профессии в любом возрасте

Мало сказать: «Я хочу стать тестировщиком», мало даже получить соответствующее образование. Для эффективного выбора профессии нужно учесть личностные особенности и ежедневную рутину специалиста, а потом — закрепиться на новой карьерной траектории. О том, как это делать правильно, рассуждает руководитель отдела исследований продукта «Профориентация» в Skypro Глеб Кудрявцев.

Задать правильный вопрос и составить список

В целом смена профессии — нормальная практика в современном мире. Мало кто уже всю жизнь работает по одной специальности, а некоторые несколько раз кардинально меняют свою жизнь. К тому же есть профессии, которые будут автоматизироваться: таксист, дворник, курьер, низкоквалифицированные работники.

И вчерашнему школьнику, и взрослому, решившему сменить профессию, важно проявить осознанность при выборе специальности и задать себе несколько важных вопросов о своем будущем.

Например:

Что я хочу получить от выбранной специальности?

Возможные ответы: высокий доход/творчество/знакомства/возможность работать удаленно/адекватный руководитель/свободные вечера/продолжительный отпуск.

Что я могу предложить на работе?

Возможные ответы: я отлично общаюсь с людьми/анализирую данные/творчески решаю задачи/создаю программный код.

За что платят?

Возможные ответы: вакансии из актуальных списков самых востребованных специалистов.

Чем подробнее получившиеся список, тем лучше. Затем нужно записать свои навыки и понять, какие профессии находятся на пересечении ваших навыков и запросов.

Стоит учитывать, что наше понимание себя и мира, навыки меняются, дополняются и эволюционируют в течение жизни. То, что было круто в юности, уже не считается таким в 30 лет.

Если говорить о тестировщике, то он должен быть дотошным, внимательным к деталям, скрупулезным.

Дизайнер, напротив, творческая работа, допускающая некоторые вольности. Дотошность и внимательность относятся скорее к врожденным качествам, сохраняющимся всю жизнь.

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Определить свой тип мышления

Два года повсеместной удаленной работы трансформировали и увеличили давление на рынок труда. Резко вырос спрос на всех IT-специалистов и их зарплаты, а значит, и желающих работать в технологической индустрии стало больше.

Изменился спрос на специалистов из регионов. Раньше они были мало представлены в больших городах. Все это изменило и способы поиска работников, и их найма.

Теперь при выборе новой специальности соискатели могут использовать:

профессиональное тестирование онлайн;

видеоролики на YouTube с объяснениями нюансов той или иной профессии;

блоги специалистов;

игровые инструменты определения склонностей.

Правда, не все способны работать в технологической индустрии. Поэтому важно использовать качественные инструменты для определения своих склонностей.

Выделяют три типа тестирования: личностное, проверку профессиональных склонностей и тесты на способности. Среди способов проверки профессиональных склонностей выделяется семейство тестов на основании кодов Холланда (RIASEC). Этот тест используется с 1950-х годов, поэтому у него есть богатая база для интерпретаций. Пройти его можно онлайн. Теория Холланда RIASEC включает шесть типов личности.

Realistic. Реалист, эмоционально стабильный человек, который предпочитает четкие задачи. Легко справляется там, где нужно работать руками, выполнять конкретные действия: ловить рыбу, менять колесо. Прекрасно справляется с монотонной работой, начинает без лишних разговоров. Ему подходят практические профессии: механик, электрик, геолог, сварщик и так далее.

Реалист, эмоционально стабильный человек, который предпочитает четкие задачи. Легко справляется там, где нужно работать руками, выполнять конкретные действия: ловить рыбу, менять колесо. Прекрасно справляется с монотонной работой, начинает без лишних разговоров. Ему подходят практические профессии: механик, электрик, геолог, сварщик и так далее. Investigative. Исследователь. Человек, который с детства любил математику и логические задачи. Он внимателен к деталям, замечает то, что пропускают другие, погружается в процессы и не заканчивает их, пока не найдет нужное решение. Классно анализирует, любит экспериментировать и действовать свободно. Демонстрирует системное мышление, сосредоточенность на работе, любознательность, уверенность.

Исследователь. Человек, который с детства любил математику и логические задачи. Он внимателен к деталям, замечает то, что пропускают другие, погружается в процессы и не заканчивает их, пока не найдет нужное решение. Классно анализирует, любит экспериментировать и действовать свободно. Демонстрирует системное мышление, сосредоточенность на работе, любознательность, уверенность. Artistic. Творец. Человек с развитой интуицией, фантазией, воображением. Ему важно самовыражаться, уделять внимание эмоциям, постоянно искать что-то новое и не выполнять однообразную работу. Его взгляд на мир понимают и разделяют не все, зато он умеет доверять ощущениям и принимать неожиданные решения. Чувствительный, самостоятельный, открытый, оригинальный, импульсивный.

Творец. Человек с развитой интуицией, фантазией, воображением. Ему важно самовыражаться, уделять внимание эмоциям, постоянно искать что-то новое и не выполнять однообразную работу. Его взгляд на мир понимают и разделяют не все, зато он умеет доверять ощущениям и принимать неожиданные решения. Чувствительный, самостоятельный, открытый, оригинальный, импульсивный. Social. Общительный человек. Такие организуют вечеринки, принимают гостей, сколачивают компании. Открыт, легко вливается в коллективы, любит учить и делиться опытом. Приспосабливается там, где другим некомфортно. Тактичен, оптимистичен, ответственный, эмпатичный.

Общительный человек. Такие организуют вечеринки, принимают гостей, сколачивают компании. Открыт, легко вливается в коллективы, любит учить и делиться опытом. Приспосабливается там, где другим некомфортно. Тактичен, оптимистичен, ответственный, эмпатичный. Enterprising. Предприимчивый. Любит руководить процессами, видеть общую картину, рисковать, организовывать и мотивировать других. Может управлять, вести за собой, ценит внимание и материальную обеспеченность. Амбициозен, самоуверен, энергичен. Авантюрист.

Предприимчивый. Любит руководить процессами, видеть общую картину, рисковать, организовывать и мотивировать других. Может управлять, вести за собой, ценит внимание и материальную обеспеченность. Амбициозен, самоуверен, энергичен. Авантюрист. Conventional. Консерватор, традиционалист. Любит порядок, инструкции и планы, пунктуальность. Надежный командный игрок, внимателен к деталям и аккуратен.

Каждый человек демонстрирует смесь этих характеристик, одна-три из которых будут выражены более ярко на фоне остальных. На них стоит ориентироваться при выборе будущей профессии.

Например, как правило, у разработчиков превалирующий тип — Investigative. На втором месте — часто Conventional, третьим могут быть Artistic/Realistic/Enterprising.

RIASEC — основа работы американского агентства по труду с 1999 года, по этой методике накоплены обширные знания по корреляциям типов с профессиями.

Понять, точно ли нужна новая профессия

Тем, кто выбирает для себя новую профессию или образование, важно понимать, на самом ли деле это нужно. Многие пытаются решить жизненные проблемы с помощью смены сферы деятельности.

При этом им не нужен, например, рост заработка, и их прежняя профессия востребована. Возможно, человеку нужно просто пойти к семейному психологу или сходить в нормальных отпуск, найти хобби по душе, поработать над эмоциональным фоном.

Многие совершают две критические ошибки при выборе первой или новой профессии. Вот они.

Не изучить детально, как устроен рабочий день на выбранной специальности. Нужно не прочитать поверхностное описание профессии в глянцевом журнале, а изучить все нюансы. Разработчик может красиво рассказать, как он создает невероятные продукты будущего, но фактически 12-14 часов он проводит сидя за компьютером. Такой распорядок подходит не всем.

Выбирая профессию, мы все же во многом выбираем образ жизни. Многие хотят быть врачами, потому что им нравятся биология, химия или помогать людям. Но выясните, как врачи проводят на ногах 10 часов, заполняют горы бумаг и насколько это интересно.

Не проверить, что востребовано на рынке труда. ​​Нет смысла получать профессию, за которую мало платят. Многие верят, что идеальная профессия совпадает с вашим хобби, но это не всегда правда. Зарабатывать деньги тоже нужно. Не бывает увлечений вроде ассенизации или уборки чужих квартир. Однако люди, которые этим занимаются, зарабатывают хорошие деньги и могут быть довольны своей работой.

Закрепиться в новой профессии

Мало кардинально изменить образ жизни, важно и занять достойное место в новой для себя сфере. Для этого важно отточить профессиональные навыки, планомерно работать, а еще — развивать в себе универсальные качества.

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Вот они:

умение понять другого человека, правильно ему ответить;

критическое мышление;

умение работать в команде;

умение конструктивно конфликтовать и искать решение проблем;

быть сдержанным, не заносчивым, приятным в целом.

Вместе с тем важно быть внимательным, дотошным, перенимать лучшие практики и стремиться развиваться. Тогда новая карьера будет развиваться стремительно и эффективно.

Фото на обложке: Shutterstock / Hurca